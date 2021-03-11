В Британии испытывают капсулы с камерой для ранней диагностики рака кишечника

Автор фото, Getty Images

Чтобы провериться на рак кишечника, скоро будет достаточно проглотить таблетку величиной с капсулу рыбьего жира. Это можно будет сделать самостоятельно и дома.

Крошечное устройство под названием PillCam ("таблетка-камера") содержит капсулу длиной два сантиметра с видеокамерой и передатчиком, направляющим изображение внутренностей на приемник, закрепленный на надеваемом на пациента поясе.

Им уже пользуются эндоскописты Университетского колледжа Лондона и в ряде медицинских учреждений Шотландии.

Сейчас начинаются испытания с участием 11 тысяч пациентов в 40 регионах Англии.

Капсула остается в организме от пяти до восьми часов и выводится из него при дефекации.

Процедура абсолютно безвредна и безболезненна. Помимо раковых опухолей она способна выявлять признаки других заболеваний, таких как болезнь Крона.

Новый метод получил название "капсульная эндоскопия".

Автор фото, Getty Images

До настоящего времени эндоскопия проводится с обезболиванием в клинических условиях.

Капсульная эндоскопия, как и традиционная, предусматривает предварительную очистку желудка с помощью слабительного, а также два визита в лечебное учреждение - чтобы получить прибор и вернуть его со снимками.

"Научная фантастика становится реальностью. Крошечная камера движется сквозь человеческий организм, делая два снимка в секунду", - говорит глава Национальной службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс.

"Будущее медицины лежит ближе к дому, - замечает президент Королевского общества врачей профессор Эндрю Годдард. - Таково долгосрочное видение Национальной службы здравоохранения. По мере развития технологий все больше исследований будет проводиться на дому".

Пандемия Covid-19 ускорила эту тенденцию.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Израиль вакцинирует население от коронавируса быстрее других стран. Как им это удается?

Директор департамента онкологии Национальной службы здравоохранения профессор Питер Джонсон говорит, что медики опасаются роста числа запущенных случаев рака из-за сокращения числа клинических обследований в связи с коронавирусом.

Известный британский онколог профессор Мартин Маршалл говорит, что с энтузиазмом ожидает результатов испытаний нового метода. Многие люди избегают инвазивной диагностики, указывает он, а капсульная колоноскопия позволяет обойтись без дискомфорта.

Опухоли кишечника являются вторым по количеству летальных исходов видом рака в Британии - в среднем 16600 смертей в год. Ранняя диагностика крайне важна для лечения онкологических заболеваний.