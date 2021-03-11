Дайджест: Роскомнадзор замедляет "Твиттер", ЕС ускоряет внедрение российской вакцины. Главное 11 марта

Автор фото, Reuters

В среду утром Роскомнадзор заявил, что замедляет скорость работы "Твиттера" за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пообещал, что замедление коснется только передачи фото- и видефайлов.

Роскомнадзор оставил за собой право полностью заблокировать "Твиттер", если компания проигнорирует требования об удалении запрещенного контента.

Вскоре после того, как Роскомнадзор заявил о замедлении работы "Твиттера", сайт ведомства перестал работать. Также возникли проблемы с загрузкой сайтов Кремля, Госдумы, Совета Федерации, правительства и ряда министерств, Следственного комитета и МВД. Жители Москвы, Петербурга и других российских городов сообщают о сбоях в работе крупнейшего в России интернет-провайдера - "Ростелекома".

Как заявили позже в министерстве связи и массовых коммуникаций, проблемы с доступом к госсайтам связаны со сбоем маршрутизаторов в сети "Ростелекома", а не с замедлением работы "Твиттера".

Компания Twitter категорически отрицает, что ее соцсеть используется для пропаганды противозаконных действий. "Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", - говорится в заявлении компании.

10 лет аварии на "Фукусиме"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Землетрясение 2011 года стало самым мощным в истории Японии

Десять лет назад, 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени, мощное землетрясение ударило по городу Сендай. В 95 километрах от него находится атомная электростанция "Фукусима-1". Авария на "Фукусиме" стала одной из самых серьезных в истории атомной энергетики.

Прошло десятилетие, а зона катастрофы по-прежнему в запустении, люди боятся возвращаться обратно, и ликвидация последствий, на которую потрачены уже триллионы йен, далека от завершения. Десять лет спустя несколько городов на северо-востоке Японии все еще закрыты. Возвращение туда жителей пока невозможно

Подробно об этой аварии и ее долгосрочных последствиях в нашем материале:

В Эстонии вступают в силу строгие Cоvid-ограничения

В Эстонии в четверг вступают в силу строгие ограничения в связи с активным распространением коронавируса, которые будут действовать не меньше месяца.

С 11 марта в публичных местах разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с окружающими дистанцию не менее двух метров. На дистанционное обучение должны перейти все школьники, правительство настоятельно советует без крайней необходимости не водить детей в детский сад.

Запрещаются занятия спортом, тренировки, дополнительное образование и повышение квалификации в помещениях и вне их. До 11 апреля прекращают работу бани, СПА, водные центры и бассейны. Закрываются театры, кино, музеи, ночные клубы и т.п. С 11 марта могут оставаться открытыми только магазины, продающие товары первой необходимости и заправочные станции.

Заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случая на 100 тыс. жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19%. Это один из самых высоких показателей в ЕС.

Центральную Европу накрыло ковидной волной

Автор фото, Reuters

Чехия лидирует по темпам заболеваемости в Европе - с 15 тыс. заболевших на миллион человек за последние 14 дней. В Польше ситуация не намного лучше, чем в Чехии. В среду правительство зафиксировало самое большое количество заражений с конца ноября - 17 260 за один день. Похожая ситуация и у других соседей - в Венгрии число новых случаев сравнялось с пиковыми цифрами в декабре - в день заболевает более 6 тыс. человек.

Белорусская оппозиция обвиняет Красный Крест

Автор фото, REDCROSS.BY

Белорусская оппозиция обвинила национальное общество Красного Креста в причастности к массовым фальсификациям на президентских выборах в августе 2020 года.

По данным независимых наблюдателей, не имеющая права заниматься политикой гуманитарная организация привлекла тысячи людей для работы в избирательных комиссиях.

Times: российская вакцина, кажется, лучше британской

Автор фото, Reuters

Глава правительственной организации, отвечающей за вакцинацию в Германии, предсказал, что "с умом разработанная" российская вакцина "Спутник V" будет одобрена для использования в ЕС.

Вакцина, основанная на технологии, аналогичной вакцине AstraZeneca, первоначально была встречена многими европейскими учеными холодно, пишет британская газета Times, но с тех пор исследования показали, что она может предотвратить более чем 90% симптоматических коронавирусных инфекций.

Как сообщает газета, канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждала с Пмутиным создание производственных мощностей для производства вакцины "Спутник V" в ЕС. Европейский регулятор на прошлой неделе пообещал начать проверку вакцины "по скользящему графику", что должно ускорить ее авторизацию.

Как пишет Times, председатель Постоянной комиссии правительства Германии по вакцинации Томас Мертенс заявил, что "Спутник V" может работать лучше, чем британская вакцина Oxford-AstraZeneca, поскольку первая и вторая дозы российской вакцины вводятся с немного разными видами обезвреженного вируса, а это означает меньшую вероятность того, что иммунная система снизит действие второй прививки.

"Как и в случае с AstraZeneca, речь идет о вирусной векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Но в отличие от AstraZeneca она использует разные векторы для первой и для второй дозы. Это очень умно, потому что таким образом можно предотвратить потерю эффективности, которая вызывается иммунной реакцией на векторы", - сказал Томас Мертенс.

Российский инвестиционный фонд уже заключил сделку по производству до 10 млн доз в год в Италии, а Венгрия и Словакия получили свои первые партии вакцины.

Guardian: Путин давно недоволен американскими соцсетями

Британская Guardian, рассказывая о мерах, предпринятых в России против "Твиттера", отмечает, что президент Путин был возмущен ролью, которую сыграли соцсети в мобилизации поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Путин, пишет газета, в своих недавних выступлениях не раз жаловался на американские интернет-платформы. Ранее об отзывался об интернете как о детище ЦРУ, напоминает Guardian.

В среду одновременно с замедлением "Твиттера" легли несколько правительственных вебсайтов, в том числе сайты Кремля, правительства и Роскомнадзора.

Несколько прокремлевских комментаторов предположили, что это результат американской кибератаки. Однако, по мнению российского эксперта и автора книги о будущем российского интернета "Красная сеть" Андрея Солдатова, которого цитирует газета, блокировка правительственных сайтов в среду стала результатом внутренней неразберихи, связанной с действиями по замедлению "Твиттера".

По словам Солдатова, Роскомнадзор экспериментировал с новыми технологиями, позволяющими отключать обмен видеофайлами в отдельных регионах. Это часть кремлевской стратегии "суверенного интернета", предполагающей более жесткий контроль над соцсетями.

"Это не имеет отношения к американцам, - говорит Солдатов. - За три дня Путин сделал три заявления. Он требовал более жестких ограничений. Судя по всему, чиновники решили, что надо действовать".

Москва в последние годы постепенно принимала все более жесткие законы в сфере интернета. Некоторые из этих мер вызвали страхи перед возможными ограничениями китайского типа, однако меры российских властей были лишь частично успешными, заключает Guardian, вспоминая неудачу в попытках в 2018 году заблокировать в России "Телеграм"

Сильная женщина Манижа Сангин

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Россию на "Евровидении" в этом году будет представлять 29-летняя певица таджикского происхождения Манижа Сангин. Она не только поет, но и помогает беженцам, борется за права женщин и поддерживает ЛГБТ-сообщество. Более подробно об этой незаурядной женщине рассказывает Амалия Затари:

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Фейерверк из лавы и розового дыма. Извержение Ключевской сопки на Камчатке.