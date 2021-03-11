Адвокаты: против отца сестер Хачатурян посмертно возбудили уголовное дело

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Следственный комитет посмертно возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян, в убийстве которого обвиняются девушки, сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"У нас есть такая информация, но официально нас пока не уведомили", - сказал Липцер Интерфаксу.

По его информации, дело возбуждено по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".

"Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими", - сказал ТАСС другой адвокат, Алексей Паршин.

Дело против отца

Адвокаты сестер Хачатурян давно добивались посмертного возбуждения уголовного дела о насилии в отношении убитого Михаила Хачатуряна, однако ранее следствие отказывалось это сделать.

Летом 2019 года материалы в отношении отца сестер были выделены из их дела. Следствие усматривало в его действиях признаки истязания, насильственных действий сексуального характера и принуждения к действиям сексуального характера (статьи 117, 132 и 133 Уголовного кодекса).

Однако в августе 2019 года СК официально уведомил адвокатов сестер об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна. Формальным поводом для отказа стала его смерть, рассказали адвокаты.

"Из текста постановления ясно: факты морального, физического и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - объяснили они.

В конце прошлого года родственники Хачатуряна обратились в суд с жалобой на отказ следствие возбудить дело. Они рассчитывают, что в ходе расследования будет доказана невиновность Хачатуряна и опровергнут факт того, что он насиливал своих дочерей.

По закону возбудить уголовное дело в отношении умершего нельзя без согласия его близких родственников, объяснил "Открытым медиа" адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин.

"Родственники хотят добиться реабилитации Михаила Хачатуряна, и с этой целью просят провести полноценное расследование, чтобы доказать, что он не совершал преступления. Это их официиальная версия. С постановлением о возбуждении дела нас пока не знакомили, девочек еще не признали потерпевшими", - сказал он.

Дело против сестер

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве, где проживала семья.

На следующий день по подозрению в убийстве отца были задержаны трое его дочерей, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет.

Они не отрицали вину, но во время следствия рассказали, что отец на протяжении многих лет издевался над ними, подвергал их физическому и сексуальному насилию.

В июле прошлого года генпрокуратура утвердила по делу Хачатурян обвинительное заключение. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, дождавшись, пока отец уснет, девушки нанесли ему увечья заранее заготовленными предметами: Ангелина - молотком, Мария - охотничьим ножом, а Крестина распыляла ему в лицо газ из перцового баллончика.

В рамках такой квалификации дела сестры свою вину не признают. Их адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили спонтанно, в рамках самообороны, чтобы защититься от насилия со стороны отца.

Как показала экспертиза, последний раз Михаил Хачатурян применил к дочерям насилие незадолго до своей смерти, когда, предположительно, наказывая девушек за беспорядок, по очереди вызывал их в свою комнату и распылял им в лицо перцовый газ.

Экспертиза также показала, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, поэтому ее дело выделили в отдельное производство.