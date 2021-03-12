В Ялте пришли с обысками к "Свидетелям Иеговы". Основатель ячейки задержан

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В Крыму задержали одного из основателей ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России), объявило региональное управление СКР. Ранее силовики провели обыски у 13 последователей организации в Ялте.

Имя задержанного не называется. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней - восемь лет лишения свободы.

Сейчас задержанный находится в статусе подозреваемого, уточняется в пресс-релизе Следственного комитета.

"Установлено, что по настоящее время мужчина совершал сбор денежных средств с граждан для обеспечения деятельности экстремистской организации", - заявили в ведомстве.

Мужчина был задержан после обысков, которые силовики провели у последователей "Свидетелей Иеговы" в Ялте накануне. Как уточнили в СКР, обыски прошли по 13 адресам.

Автор фото, FSB

Помимо следователей управления по расследованию особо важных дел в обысках также участвовали сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии.

В результате обысков силовики изъяли "незаконную литературу" и компьютеры.

Украинский полуостров Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

Преследования "Свидетелей Иеговы" в России

Верховный суд России в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

По утверждению минюста, "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач и нарушили российское законодательство в сфере экстремизма.

После решения Верховного суда против иеговистов в России возбудили десятки уголовных дел.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", подчеркнув, что "Свидетели Иеговы" - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России.

Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось.