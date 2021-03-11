Вязание и плавание. Чем Мишель Обама собирается заняться на пенсии

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жизнь бывшей первой леди в США во время локдауна была такой же как у многих - дети на домашнем обучении, хобби и спорт, чтобы не сойти с ума

"Наша задача в фонде Obama Foundation - заложить фундамент и передать дела молодым, чтобы мы с Бараком могли уйти на пенсию и больше времени быть друг с другом. Хотя бы для того, чтобы он мог много играть в гольф, а я - дразнить его, что он слишком много играет в гольф, потому что ему больше нечего делать", - поделилась Мишель Обама в интервью журналу People.

Бывшая первая леди рассказала о том, что во время локдауна увлеклась вязанием и плаванием. Впрочем, пенсия и вязание не означают, что она станет домохозяйкой. В планах у Мишель запись авторских подкастов для Spotify и шоу о том, как приучить детей есть здоровую еду на Netflix.

Пара осталась заметной частью политического ландшафта США и после того, как покинула Белый дом. Они активно агитировали за победившего в итоге на президентских выборах Джо Байдена. Отвечая на вопрос о том, что означает для страны поражение Дональда Трампа, Мишель ответила, что это "возможность выдохнуть, но нас еще ждет много работы".

Именно поэтому они с Бараком сейчас сосредоточены на воспитании лидеров следующего поколения. "Мы хотим постепенно отдаляться от дел и передавать все в руки молодежи", - говорит Мишель Обама. Сейчас пара строит здание для своего фонда в неблагополучной южной части Чикаго.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мишель и Барак Обама собираются постепенно отходить от дел, чтобы их место могли занять молодые

О локдауне и вязании

Семья бывшего президента США изолировались вместе с дочерьми. Локдаун они провели между домом в Вашингтоне (округ Колумбия) и домом в штате Массачусетс. Малия и Саша, студентки Гарварда и университета Мичигана, вернулись к родителям, когда всех студентов перевели на онлайн-обучение и попросили освободить кампусы. Девушкам сейчас 22 и 19 лет и, как шутит Мишель Обама, "предполагалось, что девочки покинули наше гнездо и начали строить свою жизнь. Но не тут то было - они вернулись!".

Впрочем, она добавляет, что благодарна пандемии за то, что смогла провести с дочерьми больше времени и познакомиться с ними уже в другом, взрослом статусе студенток и молодых женщин, которые стали самостоятельными и независимыми, хотя и вынуждены пока жить под одной крышей с родителями.

"Они учились дома и мне было интересно посмотреть, как они взаимодействуют со своими профессорами, со сверстниками. Обычно ведь родители не видят, как ведут себя дети, которые заканчивают университет" - говорит она.

Чтобы скоротать время в бесконечном локдауне, Мишель Обама начала вязать. И подсела на это дело. "Вязание действительно затягивает, ведь в нем нет предела совершенству. Научились вязать шарф - учитесь вязать одеяло. Закончили с одеялом - можно осваивать носки. Освоили носки - беритесь за шляпу, и так далее до бесконечности", - смеется бывшая первая леди США. Мишель не обманывает - в ноябре прошлого года Барак Обама в интервью тому же журналу People говорил, что у него есть несколько шапок, связанных женой.

Главным спортивным занятием на карантине стало плавание. "Мне под 60, и те потрясающие тренировки, которые я делала раньше, мне уже просто не подходят в силу возраста. Я подумала, что плавание может отлично их заменить. Так и получилось - сейчас я могу проплыть милю. Точнее сейчас не могу, потому что бассейн закрыт, но я обязательно вернусь", - говорит Мишель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2020 году Мишель Обама переживала депрессию из-за пандемии и того, что случилось с Джорджем Флойдом

О депрессии

Мишель Обама откровенно рассказала о том, что в 2020 году она столкнулась с депрессией. На ее психическое здоровье повлияла не только пандемия, но и то, что происходило в США. "Смерти афроамериканцев от рук полиции... Достаточно только посмотреть видео Джорджа Флойда, которого убивают в течение восемь минут. Мне нужно было признать, что у меня есть проблема. Очень часто мы закрываем на это глаза, показывая, что все в порядке, тогда как внутри у нас чувство, что мы изо всех сил пытаемся не задохнуться в толще воды, отчаянно пытаясь выплыть", - рассказывает Мишель Обама.

Она добавляет, что у всех бывают взлеты и падения. "Я так и сказала своим дочерям - одна из вещей, которые помогли мне справиться со своим состоянием, - это то, что я уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что все в какой-то момент наладится", - говорит Мишель.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывшая первая леди станет продавщицей "миссис О" в новом кулинарном шоу для детей на Netflix

О личных планах

Рассказывая о предстоящей пенсии и успехах в вязании, Мишель Обама немного лукавит. Если посмотреть на то, чем она собирается заниматься, понятно, что ее присутствие в общественной жизни страны останется довольно заметным.

На следующей неделе состоится ее дебют в кулинарном шоу для детей Waffles + Mochi на Netflix. Там она выступит в роли "миссис О", продавщицы бакалеи по соседству, которая вместе с кукольным театром будет развлекать детей, попутно отучая их есть вредную еду.