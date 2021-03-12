Российские власти опять хотят вытеснить доллар из экономики. Получится ли?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прогнозы экономистов в отношении глобальной роли доллара весьма противоречивы

В последние недели высшие российские чиновники вновь заговорили о необходимости снижения зависимости от доллара. Экономисты считают, что это постепенно происходит, но полностью избавиться от расчетов в долларах невозможно.

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "Россия последовательно уходит от зависимости от американской валюты", переходя на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в первую очередь в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят страны СНГ Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

"Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - сказал Володин.

В феврале с подобными заявлениями, но в более резкой форме выступал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", - говорил он в интервью агентству Блумберг.

Дедолларизацию российской экономики поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", - отмечала она в начале марта.

Русская служба Би-би-си после слов Рябкова направила запросы в министерство финансов, министерство экономического развития и Центральный банк и ждет их ответов (в минэкономразвития в ответ на запрос попросили обратиться в ЦБ).

Действительно ли снижается зависимость от доллара?

Центробанк в январе выпустил комментарий, в котором отмечалось, что роль рубля в трансграничных расчетах постепенно увеличивается, прежде всего в рамках ЕАЭС. По данным регулятора, в 2013–2019 гг. доля российской валюты в структуре расчетов за экспорт выросла с 53,8 до 69,8%, а в расчетах за импорт - с 60,7 до 75,3%.

Роль рубля в обслуживании торгового потока со странами дальнего зарубежья пока не столь значительна, но и тут российская валюта укрепляет свои позиции, отмечают в ЦБ.

"В расчетах за экспорт его [рубля] удельный вес увеличился с 5,5% в 2013 году до 8,7% в 2019 году; в оплате импортных поставок - с 23,7% в 2013 году до 26,8% в 2019 году", - говорится в комментарии.

Однако пока большинство аналитиков сходятся во мнении, что зависимость мировой экономики от доллара еще очень велика: большая часть торговых и финансовых расчетов до сих пор производится в долларах США, а все экспортные и сырьевые экономики сильно завязаны на доллар и на долларовые платежи.

"Сокращать эту зависимость можно двумя способами: либо закрываться и перестать быть экспортной экономикой (но об этом в России никто не говорит), либо потихоньку сдвигаться к расчетам и резервам в евро, что и происходит, особенно в резервах, - рассуждает в беседе с Би-би-си главный экономист “Эксперт РА” Антон Табах. - Из-за санкционных рисков российские власти еще в 2015-2018 годах приняли и реализовали решение сдвигаться в сторону евро, золота и юаня. Соответственно, резервы долларизованы сильно меньше, чем это соответствует структуре российской экономики".

Минфин в конце февраля сообщал, что Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), отдав 20% азиатским валютам – японской йене и китайскому юаню. Доли доллара США и евро при этом были сокращены с 45% до 35%.

По словам Табаха, расчеты в национальных валютах пока не очень приняты в силу колебаний последних и составляют лишь малую часть мировой торговли.

"Тенденция к сокращению доллара в мировой торговле есть, но это все идет очень медленными темпами. Например, фунт терял свою роль крупнейшей торговой валюты около 30 лет", - говорит он.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин тоже убежден, что пока роль и влияние доллара в мире очень высоки, что не может не беспокоить российские власти на фоне новых санкций и ухудшения отношений с Соединенными Штатами.

"Так уж сложилось, что США – это четверть мировой экономики, а доллар – это 40% глобальных расчетов и платежей через систему SWIFT. Поэтому зачастую, если вы будете рассчитываться в менее признаваемых валютах, то при прочих равных вы будете нести больше издержек. Если мировой рынок предпочитает рассчитываться в определенной валюте, то это происходит не просто так, а потому что так удобнее его игрокам", - объясняет он.

Однако несмотря на сильные позиции доллара в мировой торговле, он постепенно теряет силу на внутреннем рынке России, отмечает глава Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

"Долларизация депозитов в последнее время упала, люди более-менее привыкли к относительно низкой инфляции и пришли к выводу, что хранить деньги в рублях под более высокие ставки – это выгоднее. Политика ЦБ привела к тому, что ежегодная экономическая активность перешла на рублевые рельсы, домохозяйствам и компаниям стало выгоднее и удобнее работать с рублем", - объясняет экономист.

Еще один фактор, который указывает на ослабление зависимости российской экономики от доллара, – это сильно снизившийся внешний долг России, а также диверсификация международных валютных резервов Центробанка, подчеркивает эксперт.