Исчезновение Сары Эверард: лондонского полицейского подозревают в похищении и убийстве
Лондонского полицейского допрашивают по подозрению в похищении и убийстве пропавшей Сары Эверард после того, как в лесу неподалеку от города Кент были обнаружены человеческие останки.
33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала без вести 3 марта: девушка возвращалась домой от своего друга в лондонском районе Клэпхэм.
Неделю спустя в лесу неподалеку от города Ашфорд в Кенте (к юго-востоку от Лондона) были обнаружены человеческие останки. Пока не установлено, кому они принадлежат.
По делу о похищении и убийстве задержан действующий сотрудник лондонской полиции, охранявший парламент и посольства в Лондоне.
На кадрах, полученных с видеокамеры дверного звонка, видно, как девушка идет по улице в лондонском районе Клэпхэм в одиночестве около 9.30 вечера по местному времени 3 марта. После этого следы ее теряются - полицейские пока не выяснили, добралась ли Сара Эверард до своего дома в Брикстоне (район на юге Лондона) или нет.
Глава столичной полиции Крессида Дик сообщила, что сотрудники правоохранительных органов, осмотревшие территорию вблизи города Ашфорд, "к большому сожалению, обнаружили человеческие останки".
В субботу вечером в районе Клэпхэм-Коммон, где Сару Эверард видели в последний раз, пройдет акция "Верните наши улицы", посвященная безопасности женщин в городе.
Глава столичной полиции заявила, что сотрудники правоохранительных органов проинформировали родных Сары Эверард о ходе расследования.
"Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах - самый страшный кошмар для любой семьи, - отметила Крессида Дик. - Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших удицах происходят крайне редко".
"В то же время я понимаю, что, несмотря на это, женщины и не только - особенно в районе, где исчезла Сара - будут переживать и могут даже испытывать ужас", - добавила Крессида Дик.
По ее словам, арест лондонского полицейского по подозрению в убийстве вызвал волну шока и гнева среди общественности и в самой полиции: "Когда я говорю, что мы глубоко потрясены этой ужасной новостью, я говорю от имени своих коллег-полицейских. Наша работа - патрулировать улицы и защищать людей".
Для помощи в расследовании были привлечены сотни полицейских, поиски продолжаются в Лондоне и Кенте.
Арестованный полицейский отвечал за охрану объектов особой значимости, включая резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 и Вестминстерский дворец, где заседает британский парламент, а также посольства в Лондоне. На момент исчезновения девушки он не был при исполнении обязанностей. Во вторник утром в Кенте задержали женщину, которую подозревают в пособничестве.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сильно потрясен и огорчен развитием событий вокруг исчезновения девушки.
В последний раз бывшую студентку Даремского университета, родом из Йорка, видели в зеленой непромокаемой куртке, темно-синих брюках с белым ромбовидным узором и бирюзово-оранжевых кроссовках.
Дело было передано в Независимое управление по вопросам деятельности полиции (IOPC), поскольку оно касается сотрудника органов. В настоящее время IOPC рассматривает необходимость принятия дополнительных мер в отношении действий полиции после исчезновения Сары Эверард.
Лондонская полиция также расследует потенциальное злоупотребление служебными полномочиями при похищении и убийстве, заявил представитель управления.
Если причастность полицейского к этому делу будет доказана, это будет большим ударом по репутации лондонской полиции, отмечает корреспондент Би-би-си Дэниел Сэндфорд.
"Они [полицейские] испытывают глубокое чувство гордости за свою работу по охране и защите жителей Лондона, а сейчас одного из них подозревают в совершении прямо противоположного, причем самым ужасным образом", - добавил Сэндфорд.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды