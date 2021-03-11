Исчезновение Сары Эверард: лондонского полицейского подозревают в похищении и убийстве

Лондонского полицейского допрашивают по подозрению в похищении и убийстве пропавшей Сары Эверард после того, как в лесу неподалеку от города Кент были обнаружены человеческие останки.

33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала без вести 3 марта: девушка возвращалась домой от своего друга в лондонском районе Клэпхэм.

Неделю спустя в лесу неподалеку от города Ашфорд в Кенте (к юго-востоку от Лондона) были обнаружены человеческие останки. Пока не установлено, кому они принадлежат.

По делу о похищении и убийстве задержан действующий сотрудник лондонской полиции, охранявший парламент и посольства в Лондоне.

На кадрах, полученных с видеокамеры дверного звонка, видно, как девушка идет по улице в лондонском районе Клэпхэм в одиночестве около 9.30 вечера по местному времени 3 марта. После этого следы ее теряются - полицейские пока не выяснили, добралась ли Сара Эверард до своего дома в Брикстоне (район на юге Лондона) или нет.

Глава столичной полиции Крессида Дик сообщила, что сотрудники правоохранительных органов, осмотревшие территорию вблизи города Ашфорд, "к большому сожалению, обнаружили человеческие останки".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Для помощи в расследовании были привлечены сотни полицейских, поиски продолжаются в Лондоне и графстве Кент

В субботу вечером в районе Клэпхэм-Коммон, где Сару Эверард видели в последний раз, пройдет акция "Верните наши улицы", посвященная безопасности женщин в городе.

Глава столичной полиции заявила, что сотрудники правоохранительных органов проинформировали родных Сары Эверард о ходе расследования.

"Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах - самый страшный кошмар для любой семьи, - отметила Крессида Дик. - Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших удицах происходят крайне редко".

"В то же время я понимаю, что, несмотря на это, женщины и не только - особенно в районе, где исчезла Сара - будут переживать и могут даже испытывать ужас", - добавила Крессида Дик.

По ее словам, арест лондонского полицейского по подозрению в убийстве вызвал волну шока и гнева среди общественности и в самой полиции: "Когда я говорю, что мы глубоко потрясены этой ужасной новостью, я говорю от имени своих коллег-полицейских. Наша работа - патрулировать улицы и защищать людей".

Для помощи в расследовании были привлечены сотни полицейских, поиски продолжаются в Лондоне и Кенте.

Арестованный полицейский отвечал за охрану объектов особой значимости, включая резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 и Вестминстерский дворец, где заседает британский парламент, а также посольства в Лондоне. На момент исчезновения девушки он не был при исполнении обязанностей. Во вторник утром в Кенте задержали женщину, которую подозревают в пособничестве.

Автор фото, Sarah Everard Подпись к фото, 33-летняя Сара Эверард пропала без вести 3 марта по дороге домой

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сильно потрясен и огорчен развитием событий вокруг исчезновения девушки.

В последний раз бывшую студентку Даремского университета, родом из Йорка, видели в зеленой непромокаемой куртке, темно-синих брюках с белым ромбовидным узором и бирюзово-оранжевых кроссовках.

Дело было передано в Независимое управление по вопросам деятельности полиции (IOPC), поскольку оно касается сотрудника органов. В настоящее время IOPC рассматривает необходимость принятия дополнительных мер в отношении действий полиции после исчезновения Сары Эверард.

Лондонская полиция также расследует потенциальное злоупотребление служебными полномочиями при похищении и убийстве, заявил представитель управления.

Если причастность полицейского к этому делу будет доказана, это будет большим ударом по репутации лондонской полиции, отмечает корреспондент Би-би-си Дэниел Сэндфорд.