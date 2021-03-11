В России планируют регулировать работу журналистов на митингах. Что об этом думают Союз журналистов и правозащитники?

Автор фото, Getty Images

Представители Роскомнадзора, Росгвардии, "Единой России" и Союза журналистов России (СЖР) предложили новые правила для работы журналистов на митингах. Возможные нововведения озвучили на заседании комитета по информационной политике Госдумы.

В частности, предлагается ввести специальные отличительные знаки для прессы, создать реестр российских журналистов, создать специальное пространство, где на митингах будет работать пресса, и попросить Росгвардию провести тренинги для студентов журфаков.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пояснил Би-би-си, что предложения, озвученные в Госдуме, еще будут дорабатываться. По его словам, итоговым документом этих обсуждений станет решение Роскомнадзора, согласованное с силовыми органами и СЖР.

Русская служба Би-би-си попросила Соловьева и директора "Центра защиты прав СМИ"* Галину Арапову прокомментировать эти инициативы.

Специальные опознавательные жилеты и реестр действующих журналистов России

Цитата: "Я вспомнил замечательный опыт, который был реализован во время чемпионата мира по футболу 2018 года, - карта болельщика. Замечательная история. Ты регистрируешься, получаешь карту болельщика, определенный QR-код, никто не может ни подделать, ни заменить".

Рифат Сабитов, член Общественной палаты

Соловьев: "Главная задача СЖР - помощь журналистам в работе. Нам важно, чтобы журналисты в любых ситуациях могли спокойно выполнять свой профессиональный долг, чтобы их не задерживали, не увозили для проверки документом, чтобы они не попадали под дубинки. Журналисты и без всяких жилетов могу работать на любом митинге, в любой ситуации, если у них есть удостоверение. Но, чтобы никто не задерживал, чтобы полицейские понимали, что перед ними представители СМИ, мы предлагаем договориться на берегу.

Для этого мы говорим о том, что нужны жилеты - чтобы было видно журналистов издалека, нужны бейджи - чтобы полицейские могли сразу идентифицировать журналистов, а не увозили в отделение. [Чтобы сделать бейджи], нужен какой-то реестр, чтобы быстро могла произойти идентификация. Может быть, на бейджах нужны какие-то QR-коды, номера или буквы для определения региона.

Полицейские предлагают, чтобы у журналистов были ярко-зеленые жилеты. Желтые жилеты были во Франции, желтые жилеты можно купить в любом автомобильном магазине. А у нас в чем-то сильно ярко-зеленом мужчины и женщины по улицам не ходят".

Арапова: "Я вообще не считаю, что это правильный подход. Все эти аспекты не обеспечивают дополнительные гарантии защиты журналиста. Все, что сейчас есть в законе о СМИ, - этого в целом достаточно, чтобы журналист беспрепятственно выполнял свои обязанности при условии, что правоохранители будут уважительно относится к нему, как к человеку, выполняющему общественный долг - так написано в законе о СМИ.

Если государство в лице правоохранителей будет уважать эту норму и не трогать журналистов, задерживать, выхватывать из толпы - не нужно никаких ни опознавательных знаков, ни реестров. Журналист и так обязан при первом требовании предъявить удостоверение - этого достаточно, чтобы проверить профессиональный статус журналиста.

Реестр содержит массу подводных камней: начиная от того, как они будут собирать эту информацию, как они будут проверять, что журналист является штатным сотрудником. Они что, будут трудовые договоры проверять? На каком основании? Это вмешательство в частную жизнь, в персональные данные. Также журналист имеет право работать с редакцией конфиденциально, под псевдонимом, и редакция не имеет права разглашать, что какой-то человек работает с ними на конфиденциальной основе".

Предложение: создать специальную зону для работы журналистов на митинге

Цитата: "Мы не были бы против, не знаю, насколько это применимо, чтобы расположение [журналистов] было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это - группа журналистов".

Олег Плохой, пресс-секретарь Росгвардии

Соловьев: "Я прекрасно понимаю, что профессионального оператора невозможно удержать за какой-то ленточкой. Но если это митинг не движущийся, стационарный, то такая зона возможна, чтобы там стояли штативы и аппаратура, чтобы там находился пресс-службы полиции. Но постоянно находиться на каком-то островке безопасности и снимать оттуда - невозможно".

Арапова: "Освещать митинг из одного угла для журналистов - невозможно. Журналист должен быть в гуще событий, должен иметь возможность взять интервью у любого участика, сфотографировать из любой точки. На мой взгляд, это входит в противоречие с правами журналиста и с принципами работы при освещении массовых мероприятий".

Предложение: запретить журналистам приближаться к силовикам

Цитата: "Когда журналисты висят на руках силовиков, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Я вспоминаю видео, где бежит группа ОМОНа, а за ней - журналисты. И ОМОН кричит: "Не мешайте нам работать". А журналисты им в ответ: "Не мешайте нам тоже работать".

Александр Хинштейн, депутат

Соловьев: “Мне кажется, это неосуществимо. Кто будет измерять это расстояние? А если сзади напирает толпа, если все побежали куда-то? Получается, все сразу окажутся виноватыми. В подобных ситуациях малоприменимы такие предложения".

Автор фото, Getty Images

Арапова: "Если они хотят, чтобы журналисты своими камерами случайно не ударили полицейского, то для этого есть уголовный кодекс. Журналисты не камикадзе, они понимают, что полицейского бить нельзя, даже трогать не надо. Но это не означает, что они не могут выполнять свою работу там, где стоит полицейский в оцеплении.

Если произойдет столкновение, то это должно решаться в плоскости тех норм, которые уже есть, их достаточно".

Предложение: Росгвардия проведет тренинги для будущих журналистов о работе на митингах

Цитата: "Руководство Росгвардии поддержало инициативу декана факультета журналистики МГУ о проведении соответствующих учебных тренингов для студентов журфака. В качестве такой тренировочной площадки коллеги согласны поработать с журфаком МГУ. В случае, если это покажет хороший опыт, он может быть растиражирован на других факультетах и кафедрах журналистики в других вузах нашей страны".

Александр Хинштейн, депутат

Соловьев: "Речь скорее не о тренингах, а о понимании законов. Прозвучало предложение, что может стоило бы будущим журналистам объяснять вот эти моменты законодательства и логистику работы на митингах. Думаю, такие вещи журналистам нужно знать, если это будут рассказывать уже в университете - наверное, это правильно".

Арапова: "Изучить законодательство относительно митингов журналисты могут и без участия правоохранительных органов. Нужно смотреть, в каком контексте они собираются проводить эти тренинги. Если они собираются объяснять студентам, чего нельзя делать, то давайте тогда Союз журналистов проведет тренинг для Росгвардии о том, как вести себя с журналистами и не препятствовать их профессиональной деятельности. Взаимное должно быть обучение: если вы хотите, чтобы журналисты себя определенным образом вели, то и журналисты имеют право хотеть, чтобы их права не нарушались".

Зачем нужно регулировать работу журналистов на митингах?

Соловьев: "Мы каждый раз делаем мониторинг нарушений прав журналистов - сколько человек задержали, сколько попали под дубинками. Можно продолжать заниматься сбором этой информации, а можно как-то договориться, чтобы не происходили подобные случаи. Я не думаю, что такая договоренность каким-то образом нарушает свободу слова или свободу распространения информации.

Многие журналисты имеют право работать на митингах без всяких жилетов, но на свой страх и риск. А если человек в жилете - его издалека видно. Люди в жилетах спокойно проходят сквозь строй полиции, спокойно сопровождают задержанных. А если бы человек был без жилета - у правоохранителей могли бы возникнуть вопросы. То есть мы это делаем для удобства журналистов".

Арапова: "Почему раньше не было такого желания дополнительно регулировать работу журналистов на митингах? С чем сейчас связаны такие инициативы? Это не очень понятно. Но напрашивается ощущение, что журналисты как-то мешают. И не видно, чтобы эти инициативы были направлены на то, чтобы журналистам помогать, более уважительно относиться к их работе. Мне кажется, что это движение в сторону того, чтобы регулировать это так, чтобы журналисты формально и освещали [митинги], но чтобы это освещение было регулируемым. Чтобы картинка, которая получалась в результате, была удобная. А так не должно быть: журналистика - не пресс-служба".