"Евровидение" отклонило песню белорусской группы, глумившейся над протестующими

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Организаторы песенного конкурса "Евровидение" обратились к Белтелерадиокомпании (БТРК) с просьбой изменить или заменить песню, которую будут исполнять участники от Беларуси, поскольку в нынешнем виде она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". В своих песнях группа "Галасы ЗМеста" высмеивает лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.

"В рамках процедуры проверки, которая проводится для всех песен, представленных на конкурс "Евровидение", Европейский вещательный союз (EBU) внимательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" (I'll Teach You) группы "Галасы ЗМеста", чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", - говорится в сообщении организаторов.

Организаторы конкурса направили Белтелерадиокомпании, которая отвечает за участие в нем Беларуси, обращение, в котором сообщили, что песня в ее нынешнем виде не может быть представлена на "Евровидении", говорится в заявлении EBU.

"Мы попросили их предпринять все необходимые шаги для того, чтобы изменить песню или представить новую песню, соответствующую правилам "Евровидения". Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации из конкурса в этом году", - добавили организаторы.

На международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Беларусь должна представить группа "Галасы ЗМеста", которую в 2020 году создали игроки КВН.

Ее лидер Дмитрий Бутаков не исключил, что представители Беларуси могут отказаться от участия в "Евровидении-2021" после заявления EBU.

"Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится", - сказал он РИА Новости. И все же, отметил Бутаков, окончательное решение по этому вопросу будет принимать Белтелерадиокомпания.

Изначально планировалось, что на "Евровидение" поедут победители национального отбора 2020 года, группа VAL (в прошлом году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса). Однако с тех пор участники дуэта дали несколько интервью с негативной оценкой ситуации в стране и в Белтелерадиокомпании отказались выдвигать их на конкурс.

Группа "Галасы ЗМеста" появилась осенью прошлого года и разместила на своем YouTube-канале несколько песен, в которых высмеивались лидеры оппозиции и рядовые участники протестов.

Свой единственный большой концерт группа дала в Купаловском театре, бывший руководитель которого Павел Латушко был уволен после того, как стал членом координационного совета белорусской оппозиции. В одной из своих песен группа насмехается и над ним лично.

Для Евровидения "Галасы ЗМеста" и Белтелерадиокомпания выбрали песню на русском языке "Я научу тебя". Там есть такие слова:

"Свободный мир неотвратим

Несовременный, недостойный

Ретроград недопустим

Я научу тебя плясать под дудочку