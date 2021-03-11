В Польше хотят запретить геям и лесбиянкам усыновлять детей в качестве родителей-одиночек
Министерство юстиции Польши разработало законопроект, который лишит лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров последней возможности усыновлять и удочерять детей.
В стране уже запрещено усыновление для однополых пар, однако запрет можно обойти, если заявку подает один будущий родитель.
Сейчас польские власти хотят лишить ЛГБТИК и этой возможности.
"Мы готовим изменение [закона], которое запретит людям, живущим с человеком того же пола, усыновлять детей. Так что однополая пара не сможет усыновить ребенка", - сказал заместитель министра юстиции Михал Войчик.
По словам политика, цель этой меры - безопасность и благополучие детей. Но ЛГБТИК-активисты говорят, что дети, наоборот, пострадают от этого запрета.
"Нужно быть по-настоящему злобным человеком, чтобы отказывать детям в доме, и не важно - у однополой пары или гетеросексуальной пары. Дети заслуживают [право на] дом", - сказал активист Бартош Сташевский в интервью агентству Рейтер.
Консервативная и националистическая риторика - важная часть платформы польского правительства во главе с партией "Право и справедливость".
Оно борется c "ЛГБТ-идеологией", которая в его видении представляет угрозу для традиционной семьи в католической Польше.
Около 100 подконтрольных партии органов местной власти в стране уже приняли резолюции, объявляющие их "зонами, свободными от ЛГБТ-идеологии" или аналогичные декларации, ограничивающие в правах однополые пары.
Этот курс Варшавы встречает резкую критику в различных инстанциях Евросоюза.
В четверг Европейский парламент принял резолюцию, объявляющую ЕС "зоной свободы для ЛГБТИК" (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов).
"Права ЛГБТИК - это права человека", - говорится в резолюции. 492 евродепутата проголосовали за, 141 - против.
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Польше Адам Истон, новый законопроект обязывает агентства по усыновлению наводить справки о желающих стать приемными родителями и выяснять, состоят ли они в однополых отношениях.
Он также сделает ложь в анкете на усыновление уголовно наказуемой.
В министерстве юстиции назвали этот шаг ответом на расширение прав однополых пар в ЕС, в том числе разрешение браков и усыновления.
Правительство утверждает, что до 80% поляков выступают против этого.
НКО "Любовь не исключает", которое борется за легализацию однополых союзов, в комментарии для Би-би-си предположило, что законопроект направлен не столько на ограничение прав ЛГБТИК, сколько на мобилизацию ядерного ультраконсервативного электората правящей партии.
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