Дайджест: инъекция в $1,9 млрд для Америки и безопасная AstraZeneca

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1 900 000 000 000 долларов для американцев

Президент США Джо Байден подписал пакет экономической помощи размеров в 1,9 трлн долларов. Большинство американцев получит единовременное пособие в 1,4 тыс. долларов, для многих семей также предусмотрены налоговые льготы.

Огромный пакет помощи, как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер, - это мощнейшее вливание денег в американскую экономику. В сочетании с широкой вакцинацией от ковида оно может привести к беспрецедентному росту экономики США после пандемии.

Опрос экономистов газетой Wall Street Journal показал, что эксперты ожидают в 2021 году 6%-го роста экономики - такого в Соединенных Штатах не было почти 40 лет.

Как заявил в четверг в своем телеобращении к нации президент Байден, он надеется на то, что Америка отметит в этом году 4 июля как день независимости от коронавируса, если американцы примут активное участие в вакцинации.

Байден заявил, что отдаст распоряжение штатам привить от коронавируса все взрослое население до 1 мая.

ЕМА: вакцина AstraZeneca не связана с появлением тромбов

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Нет никаких свидетельств того, что прививка вакциной AstraZeneca как-то связана с риском появления тромбов в сосудах, заявило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Как сообщается количество таких случаев среди вакцинированных не больше, чем среди остального населения.

Ранее несколько стран, в том числе Дания и Норвегия, приостановили использование этой вакцины после сообщений о том, что у небольшого числа вакцинированных были обнаружены тромбы.

"В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцина стала причиной этих состояний, которые не находятся в списке возможных побочных эффектов от этой вакцины", - сообщает европейский регулятор.

"Польза от вакцины по-прежнему перевешивает риски, и вакцина может применяться и дальше, пока продолжается расследование случаев, связанных с тромбоэмболическими осложнениями", - считает ЕМА.

Зафиксировано 30 таких случаев среди 5 млн европейцев, получивших прививку.

О безопасности AstraZeneca заявило также министерство здравоохранения Канады.

Донбасс: предчувствие новой войны

Автор фото, General Headquaters of Ukrainian Armed Forces Подпись к фото, В украинском Генштабе утверждают, что в Донбассе постоянно работает десяток снайперских пар из России. Москва отвергает причастность своих военнослужащих к этому конфликту

О фактическом срыве перемирия в Донбассе украинские СМИ заговорили еще в феврале. А в последние недели о стрельбе здесь сообщают практически каждый день. На линии соприкосновения, сообщает украинская сторона, не прекращается снайперский огонь, в воздухе появились беспилотнки. Что происходит? Об этом в нашем материале:

Евровидение не клюнуло

Автор фото, Eurovision Подпись к фото, Группа "Галасы ЗМеста" называет свои антипротестные песни сатирой.

Группа "Галасы ЗМеста" намеревалась спеть на "Евровидении" песню, в которой она насмехается над участниками протестов в Беларуси и обещает научить их плясать под дудочку и клевать на удочку.

Организаторы конкурса, однако, на удочку не клюнули и попросили заменить либо песню, либо группу.

Washington Post: Байден перечеркивает наследие Рейгана

"Наш экономический пакет - это тесно увязанный, тщательно разработанный план восстановления экономики Америки и возвращения нашего народа на путь процветания", - сказал президент США.

Это мог бы сказать Джо Байден о 1,9 трлн долларов, выделенных им на восстановление страны после пандемии, пишет Washington Post. Но сказал это не он, а президент Рональд Рейган, объявляя в 1981 году о планах радикального сокращения налогов.

40 лет назад план Рейгана стал началом новой идеологической эры, вся суть которой укладывалась в одну фразу, которую консерваторы определенного возраста могут процитировать даже во сне: "В этот нынешний кризис правительство - это не решение проблемы. Правительство - это проблема".

План Байдена - триумф прямо противоположного видения: только активное и компетентное правительство может вытащить нас из этого болота.

Готовность демократов потратить такие деньги - свидетельство окончательного отказа от сдержек эры Рейгана, из-за которых идеи активной роли правительства смущали даже либеральных политиков.

Более фундаментальный сдвиг трудно представить, пишет Washington Post: теория Рейгана в двух словах заключалась в том, что нужно помочь богатым, а уж их инвестиции принесут рабочие места и процветание для всех. Теория Байдена противоположна: помогите среднему классу и людям с низкими доходами, и их покупательская способность приведет к беспрецедентному росту.

В этом отличие пакета Байдена и от плана Трампа по снижению корпоративных налогов: бенефициарами Трампа стали 20% самых богатых, а помощь от Байдена получит средний класс, но больше всего - самые бедные 40% американцев.

Республиканцам теперь трудно цепляться за наследие Рейгана, потому что небогатые сторонники партии прекрасно понимают, что происходит.

Нет ничего магического в популярности нынешней идеи активной роли правительства, замечает газета. Пандемия прибила частный сектор экономики и требует мобилизации ресурсов, на которую способно только правительство.

Последствия Covid-19 для здоровья и экономики превратили неравенство из абстрактной проблемы в вопрос жизни и смерти, пишет Washington Post.

И точно так же, как кризис и стагфляция в конце 1970-х годов породили рейганизм, нынешний кризис может привести к новому раскладу, благодаря которому прагматический активизм правительства превращается в тихую политическую революцию. Может быть, это назовут байденизмом, заключает Washington Post.

Times: Манижа Сангин и негодование националистов

Британская Times обращает внимание на то, с каким негодованием встретили русские националисты решение отправить от России на "Евровидение" певицу Манижу Сангин.

Манижа, 29-летняя таджичка, феминистка и защитница прав ЛГБТ, споет на конкурсе песню "Русская женщина", в которой, в частности, есть такие строчки: "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы".

Жизненные принципы Манижы, замечает газета, идут вразрез с нынешней идеологией Кремля.

Times цитирует прокремлевского журналиста Юрия Котенка, заявившего, что выбор Манижы - оскорбление и плевок в лицо русским людям. Он назвал ее мигранткой, сделавшей карьеру на проблемах ЛГБТ, пишет газета.

Не осталось без внимания Times и заявление Владимира Жириновского, сказавшего, что тексты Манижы могут повредить международному имиджу русской женщины, также как и самой России.

В странах Запада на "Евровидение" смотрят как на праздник китчевой поп-музыки, но в Восточной Европе и в бывшем СССР к нему относятся серьезно, отмечает Times.

Почему россияне не спешат делать прививку от ковида и чем это грозит

Автор фото, Petr Kovalev/TASS Подпись к фото, В Москве, как и в Санкт-Петербурге, могут привиться все желающие, придя в мобильный прививочный пункт в торговом центре

В России от коронавируса привилось примерно 4,7 млн человек. Это намного меньше, чем в других странах, где производят свои вакцины. Почему? Подробно об этом в материале Ксении Чурмановой и Ольги Дьяконовой:

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