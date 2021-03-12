Арестованного в Хабаровске священника Андрея Винарского отстранили от должности настоятеля

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Священник Андрей Винарский, арестованный в Хабаровске на 20 суток за участие в акции в поддержку Навального, освобожден от должности настоятеля двух приходов, сообщается на сайте Биробиджанской епархии РПЦ.

В заявлении архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема говорится, что это решение было принято в связи с назначением священнослужителю “административного наказания в виде ареста на 20 суток”.

Протоиерей Андрей Винарский был настоятелем двух приходов в Еврейской автономной области: с 2001 года он возглавлял приход Свято-Никольского храма в поселке Николаевка, а также приход блаженной Матроны Московской в селе Ключевое.

10 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал Винарского на 20 суток, признав виновным в повторном нарушении правил участия в митингах.

Священника задержали 9 марта, на него был составлен протокол об участии в акции протеста 18 января на площади Ленина в Хабаровске.

Как писало издание Сибирь.Реалии (включено российским минюстом в список иноагентов) со ссылкой на журналистку Татьяну Хлестунову, в тот день в центре Хабаровска никакой акции не было, "просто несколько человек стояли общались на площади".

Выйдя из здания суда, Винарский заявил, что объявляет голодовку, так как считает задержание и арест незаконными.

Протоиерей неоднократно участвовал в акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, несколько раз был оштрафован и отправлен под арест.

Как рассказал Би-би-си хабаровский журналист и блогер Борис Жирнов, Винарский рассказывал ему, что своим "выходом на улицу борется с несправедливостью с арестом Фургала и со всем, что последовало за этим".

Масштабные протестные акции в Хабаровске начались 11 июля 2020 года, после того как был задержан и доставлен в Москву бывший глава региона Сергей Фургал. Позже он был арестован по обвинению в причастности к организации двух убийств 15-летней давности.

Автор фото, TASS/Dmitry Morgulis Подпись к фото, Протесты в Хабаровске начались 11 июля 2020 года, после того как был задержан и доставлен в Москву бывший глава региона Сергей Фургал

Ранее руководство РПЦ неоднократно отстраняло от служения клириков, открыто заявлявших о своей гражданской позиции.

В сентябре 2019 года более 70 священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата обратились с открытым письмом в поддержку обвиняемых по так называемому "московскому делу".

"Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью", – говорилось в письме священников.

В отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ письмо клириков раскритиковали и назвали текст политической декларацией.

Позже некоторые подписавшие письмо священники были отстранены от служения или понижены в должности.

Так, в конце сентября 2019 года в городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) от службы был отстранен клирик храма Покрова Божией Матери Марк Мазитов, подписавший открытое письмо в поддержку обвиняемых по "московскому делу".