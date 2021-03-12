Арестованного в Хабаровске священника Андрея Винарского отстранили от должности настоятеля
Священник Андрей Винарский, арестованный в Хабаровске на 20 суток за участие в акции в поддержку Навального, освобожден от должности настоятеля двух приходов, сообщается на сайте Биробиджанской епархии РПЦ.
В заявлении архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема говорится, что это решение было принято в связи с назначением священнослужителю “административного наказания в виде ареста на 20 суток”.
Протоиерей Андрей Винарский был настоятелем двух приходов в Еврейской автономной области: с 2001 года он возглавлял приход Свято-Никольского храма в поселке Николаевка, а также приход блаженной Матроны Московской в селе Ключевое.
10 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал Винарского на 20 суток, признав виновным в повторном нарушении правил участия в митингах.
Священника задержали 9 марта, на него был составлен протокол об участии в акции протеста 18 января на площади Ленина в Хабаровске.
Как писало издание Сибирь.Реалии (включено российским минюстом в список иноагентов) со ссылкой на журналистку Татьяну Хлестунову, в тот день в центре Хабаровска никакой акции не было, "просто несколько человек стояли общались на площади".
- СКР отклонил жалобу пенсионерки, получившей перелом при разгоне митинга
- "Вы подняли руку на Христа": как белорусские православные стали частью протестов, а церковь - нет
- "Русский Мандела". К чему приведет посадка Алексея Навального
- "Сукин сын, но наш". С чем связано дело "народного губернатора" Фургала и за что его не любил Кремль
Выйдя из здания суда, Винарский заявил, что объявляет голодовку, так как считает задержание и арест незаконными.
Протоиерей неоднократно участвовал в акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, несколько раз был оштрафован и отправлен под арест.
Как рассказал Би-би-си хабаровский журналист и блогер Борис Жирнов, Винарский рассказывал ему, что своим "выходом на улицу борется с несправедливостью с арестом Фургала и со всем, что последовало за этим".
Масштабные протестные акции в Хабаровске начались 11 июля 2020 года, после того как был задержан и доставлен в Москву бывший глава региона Сергей Фургал. Позже он был арестован по обвинению в причастности к организации двух убийств 15-летней давности.
Ранее руководство РПЦ неоднократно отстраняло от служения клириков, открыто заявлявших о своей гражданской позиции.
В сентябре 2019 года более 70 священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата обратились с открытым письмом в поддержку обвиняемых по так называемому "московскому делу".
"Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью", – говорилось в письме священников.
В отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ письмо клириков раскритиковали и назвали текст политической декларацией.
Позже некоторые подписавшие письмо священники были отстранены от служения или понижены в должности.
Так, в конце сентября 2019 года в городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) от службы был отстранен клирик храма Покрова Божией Матери Марк Мазитов, подписавший открытое письмо в поддержку обвиняемых по "московскому делу".
В декабре 2019 года был запрещен в служении на пять лет по решению церковного суда Ярославской епархии священник Александр Парфёнов. Формальной причиной отстранения стала передача собранных отцом Александром сельских церковных архивов в Ростовский государственный музей-заповедник.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды