СМИ: смертники, устроившие теракты в Брюсселе в 2016 году, до этого убили старика "для тренировки"
Как стало известно бельгийской газете, двое братьев, устроивших террористические акты в Брюсселе в 2016 году, за два года до этого застрелили на улице случайного пожилого прохожего просто для того, чтобы почувствовать, каково это - убить человека.
В марте 2016 года Ибрагим Бакрауи подорвал себя в международном аэропорту Брюсселя Завентем, при этом погибло 11 человек. Его брат-смертник Халид взорвал бомбу на станции метро "Маальбек", убив еще 20.
Как выяснила газета De Morgen, ранее братья уже совершали убийство: они рассказали одному из своих соучастников, как в 2014 году застрелили на улице случайного прохожего - 76-летнего Поля-Андре Вандерперрена.
Пожилой мужчина был убит в районе Жет на северо-западе бельгийской столицы, когда в воскресенье вечером возвращался домой из кафе, где смотрел по телевизору матч своей любимой команды "Андерлехт". Это убийство так и не удалось раскрыть.
В мае 2018 года брюссельские прокуроры призвали откликнуться возможных свидетелей этого убийства, однако в октябре 2020 года вынуждены были закрыть дело.
Вдова Вандерперрена рассказала газете De Morgen, как еще в прошлом году адвокаты сообщили ей, что к убийству ее мужа почти наверняка были причастны братья Бакрауи.
"У меня по-прежнему много вопросов, но отчасти я испытала облегчение", призналась она журналистам.
Подробности возможной причастности братьев Бакрауи к убийству всплыли в ходе допросов двух оставшихся в живых сообщников террористов - Мохамеда Абрини и Осамы Крайема. В будущем году эти двое и еще восемь человек предстанут перед судом по обвинению в терроризме. Среди подсудимых также Салах Абдеслам, которого обвиняют также в участии в парижских нападениях в ноябре 2015 года.
Как следует из протоколов допросов, к которым получил доступ репортер газеты Дуглас де Конинк, в декабре 2016 года, через девять месяцев после терактов в Брюсселе, Крайем сообщил следователям, что Халид рассказал ему, как они с братом Ибрагимом застрелили кого-то на улице.
Позже, в июне 2016 года, Крайем дополнил свой рассказ: "Халид пояснил, что это был пожилой человек, и они хотели узнать, каково это, когда убиваешь кого-то".
Крайем, гражданин Швеции, попал на камеру наблюдения вместе с Халидом Бакрауи незадолго до того, как тот взорвал себя в метро.
Впрочем, поскольку признания Крайема касаются лишь того, что он слышал от других, а оба подозреваемых мертвы, дело об убийстве Поля-Андре Вандерперрена вряд ли будет вновь открыто.
"В ходе расследования этого убийства мы не смогли определить виновного, поэтому в октябре 2020 года было принято решение о закрытии дела, - сообщила Би-би-си представительница брюссельской прокуратуры. - В случае появления новых улик мы могли бы вернуть дело на рассмотрение, однако на сегодняшний день мы такими новыми уликами не располагаем".
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