ВОЗ: Нет причин отказываться от вакцины AstraZeneca

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В Англии оксфордской вакциной уже привились миллионы людей, и случаев тромбоза пока не было

Не существует никаких доказательств связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, а следовательно, и повода от нее отказываться, заявила на брифинге в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

По ее словам, это отличная вакцина, которой нужно пользоваться и впредь.

Более 11 миллионов человек в Британии и 5 миллионов в ЕС уже привились от Covid-19 вакциной компании AstraZeneca, также известной как оксфордская, так как она разработана в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

На этой неделе Болгария, Дания, Исландия, Норвегия и Таиланд приостановили применение препарата.

Премьер-министр Таиланда, собиравшийся публично привиться в пятницу, чтобы подать премьер согражданам, передумал.

Эти меры были приняты после того, как около 30 человек пожаловались на проблемы с тромбами после получения оксфордской вакцины в Дании. 50-летний мужчина в Италии в результате скончался, еще один смертельный исход имел место в Дании.

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К скептикам присоединилась и Болгария. "Я распорядился прекратить вакцинацию AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам не опровергнет все сомнения касательно ее безопасности", - сказал болгарский премьер Бойко Борисов.

Европейское агентство ранее заявило, что не располагает доказательствами связи между прививками AstraZeneca и возникновением тромбов, добавив, что "польза в данном случае перевешивает риск".

Теперь к этому мнению присоединилась и ВОЗ. Организация внимательно изучает имеющуюся информацию, и причинно-следственная связь между прививками AstraZeneca и возникновением у некоторых пациентов проблем со здоровьем не установлена, заявила в организации.

Разработчик вакцины, англо-шведская компания, настаивает, что безопасность препарата прошла самую тщательную проверку во время клинических испытаний.

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Ряд государств, включая Британию, Германию, Австралию, Португалию, Южную Корею, Мексику и Филиппины, заявили, что продолжат прививать свое население AstraZeneca.

В Британии, где миллионы людей уже получили вакцину AstraZeneca, не выявлено ни одного случая тромбоза после прививки.

Вакцина, созданная учеными Оксфордского университета и выпускаемая корпорацией AstraZeneca, делается на основе ослабленного варианта обычного вируса простуды (аденовируса), который берется у шимпанзе.

Он несколько модифицируется, чтобы приблизить его к коронавирусу, но вызывать Covid-19 не может.

Попав в организм человека, он "обучает" иммунную систему бороться с настоящим коронавирусом.

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Конец пандемии не близок

"Медики ясно говорят, что AstraZeneca безопасна, и мы продолжим вакцинацию. Здравый смысл должен возобладать", - заявил министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о несогласии с позицией стран, приостанавливающих вакцинацию.

В Европе она и так идет медленно из-за нехватки препаратов.

Австрийский канцлер Себастьян Курц недавно жаловался, что некоторые страны ЕС заключают сепаратные сделки с производителями вакцин, вместо того чтобы делить их пропорционально численности населения.

Так, Германия еще в сентябре прошлого года закупила для себя 30 миллионов доз вакцины Pfizer BioNTech. Министерство здравоохранения страны признало этот факт в январе.

Автор фото, Reuters

После спада в последние месяцы некоторые европейские страны сталкиваются с новым ростом заболеваемости. В их числе Франция, Италия, Польша, а также Турция. Эксперты связывают это с появлением новых вариантов вируса.

Италия, где количество умерших с начала пандемии на днях превысило 100 тысяч человек (второй показатель в Европе после Британии), верующие готовятся встретить католическую Пасху 4 апреля дома.

Ожидается, что правительство в ближайшее время объявит о новом жестком локдауне, по условиям которого из дома будет разрешено выходить только на работу, для посещения медицинского учреждения и за покупками первой необходимости.