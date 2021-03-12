Вместо слов "отец" и "мать" университет в Англии советует использовать гендерно-нейтральные термины
Манчестерский университет распространил руководство, в котором призывает сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины вместо слов, содержащих в себе указание на пол обозначаемого человека.
Так, вместо слов "отец" и "мать" предлагается использовать слово "родитель" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер".
Депутат британского парламента Джонатан Галлис, представитель Консервативной партии, назвал эти рекомендации примером политкорректности, доведенной до абсурда.
Руководство было разработано отделом университета, отвечающим за гендерное и расовое равенство. Такие отделы существуют во многих ведущих западных учебных заведениях.
В рейтинге Times Higher Education за 2021 год Манчестерский университет занимает 51-е место в мире; из британских учреждений выше него стоят лишь такие престижные, как Оксфорд, Кембридж, Империал-колледж, Университетский колледж Лондона, Лондонская школа экономики, Эдинбургский университет и лондонский Кингс-колледж. Ни один из российских университетов выше Манчестерского в этом рейтинге не стоит.
Рекомендации по инклюзивной терминологии были разработаны в ответ на обращение сотрудников, говорится в сообщении университета.
В документе перечисляется список терминов с гендерными коннотациями и альтернатив к ним:
- Вы или они/их/им, а не он/она or его/ее
- Люди/человек или лицо (лица), а не мужчина/мужчины и женщина/женщины
- Все/коллеги, а не дамы и господа или ребята
- Родитель и опекун, а не мать и отец
- Партнер, а не муж и жена
Консервативные авторы раскритиковали решение университета.
"Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что счел бы это хорошей тратой моих 9,25 тыс. фунтов в год", - сказал Тоби Янг, генеральный секретарь Союза свободы слова, имея в виду максимальную плату за обучение в английских университетах для жителей страны.
"Вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи обделенным из-за пандемии студентам, [Манчестерский университет] потратил время и деньги на разработку руководства по прогрессивному новоязу, - добавил Янг. - Молодежь не любит, когда их называют снежинками, но [Манчестерский университет] оказал своим студентам медвежью услугу, предположив, что их могут обидеть слова "мать" и "отец".
В пресс-службе университета, однако, призвали не преувеличивать значение руководства и подчеркнули, что "просто создали руководство для наших сотрудников, которое поощряет использование более инклюзивного языка во избежание предвзятости и допущений".
"В нем мы рекомендуем использовать термины "родитель" и "опекун". Это прочно утвердившаяся терминология, и она не в коем случае не означает, что мы запрещаем слова "мать" или "отец"", - говорится в сообщении.
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