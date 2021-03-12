Режиссер фильма "Супернова" осудил российского прокатчика за цензуру гей-сцены

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Courtesy of Kinopoisk

11 марта в российский прокат вышел фильм "Супернова" с Колином Фертом и Стэнли Туччи в главной роли. Картина рассказывает историю о гей-паре, в которой один из партнеров стремительно теряет память.

Но российский прокатчик вырезал из картины трехминутную сцену секса главных героев.

Режиссер фильма Гарри Макквин заявил, что возражает против цензуры своего фильма в России.

"Мы, создатели фильма, самым решительным образом возражаем против цензуры "Суперновы" в России. Вызывает глубокую тревогу тот факт, что фильм был смонтирован без нашего разрешения и против нашей воли", - говорится в заявлении.

Директор компании-дистрибьютора World Pictures Сергей Щербинин отказался от комментариев.

Пресс-служба компании не ответила на запрос Би-би-си на момент выхода заметки.

Что случилось?

Автор фото, Courtesy of Kinopoisk

Компания-прокатчик при подготовке "Суперновы" к российскому прокату вырезала из фильма трехминутную сцену секса главных героев.

При этом фильм все равно вышел в прокат с пометкой "18+".

Режиссер фильма Гарри Макквин заявил, что понимает давление, которому подвергаются российские дистрибьюторы, но команда создателей фильма "не потерпит цензуры такого рода".

"Мы хотим, чтобы фильм был показан в его оригинальном, неотредактированном виде по всему миру", - говорится в заявлении режиссера.

"Мы как команда солидарны с ЛГБТК+-сообществами по всему миру и выразили нашу глубокую озабоченность российскому дистрибьютору”.

По словам кинокритика Зинаиды Пронченко, прокатчик опасался, что кинотеатры откажутся показывать полную версию фильма.

Ориентация главных героев не упоминается в пресс-материалах, разосланных прокатчиком.

"Теперь невнимательный зритель вполне может счесть, что перед ним картина о крепкой мужской дружбе", - резюмирует кинокритик Антон Долин.

Фильм рассказывает историю гей-пары, в которой писатель по имени Таскер Маллинер, которого играет Туччи, стремительно теряет память.

Поэтому пара решает отправиться в путешествие, чтобы писатель успел написать роман, пока его не покинет память.

Автор фото, Courtesy of Kinopoisk

Фильм получил в основном высокие отзывы критиков.

"Безусловно, "Супернова" прежде всего фильм о принятии смерти близкого человека, и гомосексуальность отнюдь не центральная его тема. Но весь эмоциональный настрой фильма теряется и лишается смысла при потере значимых деталей в отношениях персонажей: с любимым человеком мы прощаемся иначе, чем с другом. А значит, из фильма убрали самое важное — ключ к его пониманию", - пишет Антон Долин.

“Макквину не нужно оправдывать сексуальную ориентацию своих героев, не нужно делать из неё сюжетный механизм — ведь тогда гомосексуальность будет показана как экзотика, как то, что нужно обязательно обосновать, иначе ей просто не найдётся места в истории", - комментирует фильм кинокритик Ефим Гунгин.

В 2019 году похожей цензуре подвергся фильма “Рокетмен” по мотивам биографии английского певца и композитора сэра Элтона Джона.

В российский прокат фильм вышел без сцены секса двух мужчин и финальных титров, в которых говорится, что сейчас певец живет в браке с мужчиной.

"Мы отвергаем в самых резких выражениях решение потакать местным законам и цензурировать "Рокетмен" для российского рынка", - говорилось в совместном заявлении Элтона Джона и авторов фильма.