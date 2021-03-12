Режиссер фильма "Супернова" осудил российского прокатчика за цензуру гей-сцены
- Анастасия Голубева
- Русская служба Би-би-си
11 марта в российский прокат вышел фильм "Супернова" с Колином Фертом и Стэнли Туччи в главной роли. Картина рассказывает историю о гей-паре, в которой один из партнеров стремительно теряет память.
Но российский прокатчик вырезал из картины трехминутную сцену секса главных героев.
Режиссер фильма Гарри Макквин заявил, что возражает против цензуры своего фильма в России.
"Мы, создатели фильма, самым решительным образом возражаем против цензуры "Суперновы" в России. Вызывает глубокую тревогу тот факт, что фильм был смонтирован без нашего разрешения и против нашей воли", - говорится в заявлении.
Директор компании-дистрибьютора World Pictures Сергей Щербинин отказался от комментариев.
Пресс-служба компании не ответила на запрос Би-би-си на момент выхода заметки.
Что случилось?
Компания-прокатчик при подготовке "Суперновы" к российскому прокату вырезала из фильма трехминутную сцену секса главных героев.
При этом фильм все равно вышел в прокат с пометкой "18+".
Режиссер фильма Гарри Макквин заявил, что понимает давление, которому подвергаются российские дистрибьюторы, но команда создателей фильма "не потерпит цензуры такого рода".
"Мы хотим, чтобы фильм был показан в его оригинальном, неотредактированном виде по всему миру", - говорится в заявлении режиссера.
"Мы как команда солидарны с ЛГБТК+-сообществами по всему миру и выразили нашу глубокую озабоченность российскому дистрибьютору”.
По словам кинокритика Зинаиды Пронченко, прокатчик опасался, что кинотеатры откажутся показывать полную версию фильма.
Ориентация главных героев не упоминается в пресс-материалах, разосланных прокатчиком.
"Теперь невнимательный зритель вполне может счесть, что перед ним картина о крепкой мужской дружбе", - резюмирует кинокритик Антон Долин.
Фильм рассказывает историю гей-пары, в которой писатель по имени Таскер Маллинер, которого играет Туччи, стремительно теряет память.
Поэтому пара решает отправиться в путешествие, чтобы писатель успел написать роман, пока его не покинет память.
Фильм получил в основном высокие отзывы критиков.
"Безусловно, "Супернова" прежде всего фильм о принятии смерти близкого человека, и гомосексуальность отнюдь не центральная его тема. Но весь эмоциональный настрой фильма теряется и лишается смысла при потере значимых деталей в отношениях персонажей: с любимым человеком мы прощаемся иначе, чем с другом. А значит, из фильма убрали самое важное — ключ к его пониманию", - пишет Антон Долин.
“Макквину не нужно оправдывать сексуальную ориентацию своих героев, не нужно делать из неё сюжетный механизм — ведь тогда гомосексуальность будет показана как экзотика, как то, что нужно обязательно обосновать, иначе ей просто не найдётся места в истории", - комментирует фильм кинокритик Ефим Гунгин.
В 2019 году похожей цензуре подвергся фильма “Рокетмен” по мотивам биографии английского певца и композитора сэра Элтона Джона.
В российский прокат фильм вышел без сцены секса двух мужчин и финальных титров, в которых говорится, что сейчас певец живет в браке с мужчиной.
"Мы отвергаем в самых резких выражениях решение потакать местным законам и цензурировать "Рокетмен" для российского рынка", - говорилось в совместном заявлении Элтона Джона и авторов фильма.
В России действует закон, запрещающий “пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних”.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды