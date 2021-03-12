Семья Джорджа Флойда получит $27 млн от властей города Миннеаполиса

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Городские власти Миннеаполиса в досудебном порядке договорились с семьей Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией города в мае прошлого года, о выплате 27 млн долларов и прекращении гражданского иска.

Параллельно идет уголовный процесс над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Джорджа.

Сейчас идет отбор присяжных, а слушания начнутся 29 марта. Уже утверждены шесть из 12 заседателей.

Выплата компенсации семье Флойда для прекращения гражданского дела была единогласно утверждена в городском совете Миннеаполиса.

Это рекордная компенсация в истории штата Миннесота.

"То, что самая большая досудебная выплата в деле о насильственной смерти будет [компенсацией] за жизнь чернокожего мужчины - важный сигнал о том, что жизни чернокожих важны и полицейское насилие против людей всех цветов кожи должно прекратиться", - сказал адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

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В мае 2020 года полицейские задержали Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивой купюры при оплате в магазине. Они повалили его на землю и одели на него наручники.

После этого один из них, Дерек Шовин, больше восьми минут удерживал его, надавливая коленом на шею. За это время Флойд больше 20 раз сказал, что задыхается.

Момент задержания был заснят на видео прохожими и моментально распространился в социальных сетях, вызвав волну протестов по всему миру.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Флойда была насильственной - он умер в результате остановки сердца, вызванной асфиксией (то есть удушением).

К аналогичному выводу пришла независимая судмедэкспертиза, проведенная по просьбе родственников погибшего.

Прокуратура возбудила уголовное дело против полицейских, и они были уволены со службы. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности, ему грозит срок до 65 лет в тюрьме. Он отрицает свою вину.

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Трое его сослуживцев, присутствовавших при задержании Флойда, обвиняются в пособничестве убийству. Их будут судить отдельно от Шовина.

В свою очередь, семья Флойда подала гражданский иск против городских властей.