Новые протесты в Мьянме: силовики застрелили восемь человек

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Восемь человек убито в Мьянме силовиками во время протестов в ночь с пятницы на субботу, когда активисты отмечали годовщину со дня рождения студента, убийство которого в 1988 году вызвало восстание против военного правительства.

Полиция открыла огонь во время сидячей акции протеста в Мандалае, втором по величине городе страны, там убиты три человека. Еще трое погибли ночью в бывшей столице и крупнейшем городе страны Янгоне.

Жители Мьянмы (также известной как Бирма) продолжают выходить на улицы в знак протеста против захвата власти военными. Демонстрации проходят во многих городах страны.

Генералы арестовали Аун Сан Су Чжи, главу демократически избранного правительства, полиция жестко подавляет протесты. По оценке ООН, в ходе протестов с начала февраля погибло не менее 70 человек.

Военные, однако, утверждают, что силы безопасности проявляли сдержанность в отношении "бунтующих протестующих", которых они обвиняют в нападении на полицию.

Накануне последней стычки в социальных сетях распространили призывы выйти на улицы отметить годовщину смерти Фоун Мау, который был застрелен силовиками в 1988 году в здании, которое тогда называлось филиалом Рангунского технологического института. Убийства его и еще одного студента вызвали массовые протесты против военного правительства. Всего тогда было убито около трех тысяч человек. Тысячи людей собрались в пятницу вечером в городах Мьянмы, чтобы провести пикет в память о погибших демонстрантах.

По словам очевидцев, большой митинг в центре Мандалая уже заканчивался, когда в толпу начали стрелять, что заставило протестующих бежать в укрытие. На изображениях, размещенных в интернете, видно несколько серьезно раненых людей, в том числе буддистского монаха.

Протестующий из Мандалая Аунг в разговоре с Би-би-би рассказал, что силовики намеренно преследовали людей, которые собирались мирно разойтись. "Они [полиция] в основном были там не для того, чтобы разогнать протест, не для подавления протеста, они были там, чтобы убивать. И они убили трех человек, застрелили монаха. Протестующие начали собираться в девять утра. Полиция приехала в десять утра. К тому времени ... митинг уже закончился. Им не следовало убивать, не следовало стрелять. Люди собирались возвращаться и разойтись, но они [полиция] все равно сделали это", - сказал протестующий.

Согласно международному праву и стандартам ООН, силы безопасности не должны применять огнестрельное оружие против протестующих, за исключением случаев, когда существует неминуемая угроза смерти или серьезного ранения, а менее опасная альтернатива недоступна.

Вместо этого к протестующим должно применяться "правило минимальной силы", говорит в беседе с Би-би-си Иэн Фоксли, исследователь Центра прикладных прав человека Йоркского университета.

Переворот, произошедший 1 февраля, осудили США, Евросоюз, Британия и ряд стран региона, включая Индонезию, Малайзию, Филиппины и Сингапур. Они призвали хунту освободить политзаключенных, остановить насилие и вернуть страну на путь демократических реформ.

Военные оправдывают свои действия нарушениями на выборах в ноябре со стороны партии "Национальная лига за демократию" (NDL), которую возглавляет Аун Сан Су Чжи. Избирательная комиссия признала выборы честными.