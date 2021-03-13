В Москве не состоялся форум независимых депутатов. Участников задержала полиция

Автор фото, Telegram/@vlasovss Подпись к фото, Полиция на форуме муниципальных депутатов в Москве (кадр из видео Сергея Власова)

Сотрудники правоохранительных органов помешали проведению форума независимых муниципальных депутатов, который должен был открыться в Москве в отеле в Измайлово в субботу утром. Как сообщают его участники, полицейские начали задерживать всех присутствующих, объясняя это тем, что мероприятие является нежелательным.

В форуме "Муниципальная Россия", организованным проектом "Открытой России" - "Объединенные демократы", - принимали участие избранные в местные органы власти представители российской оппозиции. На сайте мероприятия сказано, что на него приехали около 150 общественных деятелей со всей России, более 30 спикеров должны были поделиться опытом.

Однако вскоре после начала на форум пришла полиция и начала задерживать всех присутствующих. "Ваше мероприятие окончено по факту осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ. Вы сейчас все будете задержаны", - сообщает полицейский на опубликованном муниципальным депутатом Сергеем Власовым видео.

Журналист Тимур Олевский написал в своем "Твиттере": "А теперь мы все, участники форума мундепов, который я помогал открывать в качестве модератора едем в полицию. Вообще все. Весь зал".

Задержанных на форуме обвиняют в "сотрудничестве с нежелательной организацией" (ст. 20.33 КоАП), пишет один из задержанных, депутат заксобрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста" Максим Резник в "Твиттере".

Как передают корреспонденты телеканала "Дождь", также в числе задержанных бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"В начале форума успели выступить Макс Резник, Евгений Ройзман и я. Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России. Перемены, надеюсь, и правда не за горами. Но пока всё стабильно: форум разогнан полицией, мы все в автозаках", - написал в "Твиттере" Илья Яшин.

Российская Генпрокуратура признала зарегистрированную в Великобритании "Открытую Россию" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" нежелательными организациями в 2017 году. Роскомнадзор внес сайт медиапроекта "Открытая Россия" в реестр запрещенных, полиция стала преследовать участников российского движения. В 2019 году в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.