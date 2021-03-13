"Нежелательный форум". Полиция задержала участников съезда независимых депутатов в Москве

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

Автор фото, @avtozaklive

Российская полиция сорвала форум независимых муниципальных депутатов, который открылся в Москве в субботу утром. В самом его начале в зал вошли десятки силовиков, которые увели всех участников в автозаки. Среди них - бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Формальная причина задержания - сотрудничество с нежелательной организацией.

Что это за форум?

Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация "Объединенные демократы" планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта.

"Если вы готовы менять свой район к лучшему, создавать общественные инициативы, заниматься политикой - будем рады видеть вас в нашем проекте", - говорится на странице форума, целью которого заявлено "создание сильного сообщества депутатов со всей страны".

Аналогичные форумы муниципальных депутатов проходили в Москве и в другие годы, но значительного внимания со стороны полиции не привлекали.

Движение "Объединенные демократы" появилось в Петербурге в 2018 году. О его создании тогда объявили исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и политик Дмитрий Гудков. Платформа должна была помочь в продвижении кандидатов от демократических сил на муниципальных выборах в Петербурге.

С тех пор платформа разрослась - например, на сентябрьских выборах 2020 года "Объединенные демократы" продвигали кандидатов в Татарстане, а также Новгородской, Владимирской и Ивановской областях.

Что произошло в день открытия?

Как рассказал Би-би-си Андрей Пивоваров, еще в девять утра у гостиницы "Измайлово", в которой проходил форум, не было ни автозаков, ни полицейских. Но к половине одиннадцатого к зданию неожиданно подъехало полтора десятка спецмашин.

Автор фото, Telegram/@vlasovss Подпись к фото, Полиция на форуме муниципальных депутатов в Москве (кадр из видео Сергея Власова)

Внутри как раз началась первая сессия, которую модерировал журналист Тимур Олевский. В спикерах значились Пивоваров, публицист Владимир Кара-Мурза, депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Собравшиеся обсуждали, "могут ли перемены начаться с муниципального уровня". "Минут сорок проходило мероприятие, успели выступить я, Макс Резник, а во время выступления Ройзмана в зал вошли десятки полицейских, перекрыли все входы и выходы и объявили, что все задержаны", - рассказал Би-би-си Яшин.

Как говорит Би-би-си Ройзман, по его оценке, полиция задержала более 150 человек - примерно такие цифры называет и Пивоваров. Бывший мэр Екатеринбурга обратил внимание, что некоторых участников форума задерживали "жестко" - непонятно зачем. Это подтверждает и Яшин - он видел, как некоторым задержанным выкручивали руки.

В числе задержанных также оказались муниципальный депутат Юлия Галямина, публицист Кара-Мурза и десятки муниципальных депутатов из разных регионов.

Полиция вывела из зала и журналистов, которые пришли освещать форум. Среди них оказалась корреспондент Znak.сom Анастасия Мельникова. Вскоре ее отпустили. Еще один журналист, корреспондент SOTA Эмиль Юнусов, находится в автозаке. Тимура Олевского, который работал на форуме как модератор, везут в отделение полиции.

Обновляемый список задержанных ведет "ОВД-Инфо", по данным которого участников развезли как минимум в девять разных районных отделов полиции.

За что задержали участников форума?

По словам Яшина, когда полиция вошла в зал, один из офицеров-руководителей попытался объяснить, за что задерживают участников форума, но сквозь шум это услышали не все. Как следует из трансляции "Дождя", многие депутаты действительно не до конца понимали, за что их ведут в автозаки.

Причину расслышал Пивоваров, которого увели из зала одним из первых - полиция объявила, что участники форума участвуют в деятельности нежелательной организации. На задержанных планируют составить протоколы по статье 20.33 КоАП — "участие в деятельности нежелательной организации". Максимальная санкция по ней для физических лиц - 15 тыс. рублей.

О какой организации идет речь, полиция так и не уточнила, сказал Пивоваров, который в момент разговора с корреспондентом Би-би-си ехал в участок в автозаке.

"Может, попытаются приплести "Открытую Россию", но вообще форум был организован именно "Объединенными демократами", - сказал Би-би-си Яшин. - Это организация, которая объединяет муниципальных депутатов из разных регионов… Не знаю, чего они там желают и не желают - очевидно, что это за уши принято".

Ройзман на вопрос Би-би-си о нежелательной организации сказал, что проект "Объединенные демократы" объединяет депутатов, "известных, уважаемых людей". "Может, для них депутаты, которых избрали люди, и есть нежелательные", - предположил он.

В качестве реквизитов "Объединенных демократов" на сайте проекта указаны данные организации "Открытый Петербург" - ее возглавляют координатор платформы и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Открытый Петербург" в конце прошлого года внесли в список НКО - иностранных агентов.

"Открытую Россию" Михаил Ходорковский создал вскоре после своего освобождения из колонии. В апреле 2017 года генпрокуратура внесла в реестр нежелательных зарегистрированные в Великобритании организации "Открытая Россия" (OR Otkrytaya Rossia) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia).

Российское юрлицо "Открытой России" запрещено не было, но в 2017 году его сайт заблокировали, а активистам начали выписывать административные штрафы за сотрудничество с нежелательной организацией.

В 2019 году зарегистрированная в России "Открытая Россия" объявила о своей ликвидации. Вместо него активисты решили официально зарегистрировать в минюсте общественную организацию с аналогичным названием, но добиться им этого пока не удалось.

Полиция, которая задерживала участников форума, не упоминала "Открытую Россию" как возможную причину задержаний, сказал Би-би-си Пивоваров.

Что такое "нежелательные организации"

Закон о "нежелательных организациях" работает в России с 2015 года. За участие в работе таких структур существует и уголовная ответственность - дело могут возбудить, в том числе, за неоднократное нарушение статьи КоАП, которую планируют вменять участникам форума муниципальных депутатов.

Би-би-си подробно писала о том, как преследованию по этим основаниям подвергаются участники "Открытой России".

Пока единственным приговором по уголовной статье 284.1 стало решение по делу активистки "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. В феврале этого года ее назначили 4 года условного срока за участие в работе структуры.