"Нельзя волочить женщин по земле". В Британии возмущены разгоном акции памяти Сары Эверард

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые задержания в Клэпхэме были довольно жесткими

После громкого убийства жительницы Лондона Сары Эверард, вызвавшего в Великобритании волну возмущения, в стране развивается новый скандал - теперь уже из-за жестких действий столичной полиции, которая разогнала митинг памяти убитой женщины.

В субботу в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели при жизни Сару Эверард, еще в нескольких местах Лондона, а также примерно в 40 городах Британии, должны были состояться траурные акции памяти со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы" (Reclaim These Streets).

Эти акции были отменены из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, несмотря на призывы полиции отказаться от мероприятий из-за угрозы инфекции, в Клэпхэме собрались несколько сотен человек. Полиция попыталась разогнать образовавшуюся толпу, и несколько человек были задержаны.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как полицейские силой выводят женщин, принимавших участие в демонстрации. Некоторых из них заковали в наручники. Также слышно, как участники акции выкрикивают "позор!" и "отпустите их!", обращаясь к полицейским. Однако полицейские увозят задержанных.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие участницы акции памяти пришли с плакатами, призываюшими остановить насилие в отношении женщин

В полиции заявили, что во время демонстрации в Клэпхэме были задержаны четыре человека, и это было сделано для "обеспечения безопасности" жителей города.

После того, как кадры разгона акции памяти начали распространяться по социальным сетям, британская полиция подверглась жесткой критике пользователей, правозащитников и политиков.

Джеми Клингер, представитель группы, которая пыталась организовать акцию "Вернуть себе эти улицы", заявила, что если бы полиция согласилась помочь в организации протеста, столкновений можно было бы избежать. По ее словам, безопасность мероприятия могли бы обеспечить около 50 специально обученных сотрудников. "Мы говорили лондонской полиции, что все будет еще хуже, если мероприятие не будет организовано по нашим планам, которые учитывали ковид-безопасность", - заявила Клингер.

В заявлении организаторов сказано, что они возмущены грубым обращением полицейских с участницами памятной акции, которая одновременно была и протестом против насилия в отношении женщин. "Они [полиция] должны обеспечивать общественный порядок, заботиться о здоровье людей и защищать их право на протест - ничего из этого они не сделали", - считают активисты.

Возмущение по поводу действий полиции также выразил мэр Лондона Садик Хан, который координирует работу столичной полиции, но принадлежит к оппозиционной Лейбористской партии. Он написал в "Твиттере", что "потребует срочных объяснений" от полицейского руководства. "Конечно, полиция Лондона обязана контролировать исполнение мер против распространения Covid-19, но из того, что я увидел, совершенно ясно, что действия полиции были необоснованными и непропорциональными", - считает Хан.

Разгон акции в Клэпхэме не одобряют также представители правящей Консервативной партии. Глава парламентского комитета по делам женщин и равных возможностей, консерватор Кэролайн Ноукс заявила, что была шокирована произошедшим. "В нашей стране работа полиции основана на принципе согласия людей. Это совсем не значит, что нужно топтаться по памяти убитой женщины и волочить других женщин по земле", - написала она в "Твиттере".

Что говорят в полиции и МВД?

Заместитель комиссара лондонской полиции Хелен Болл объяснила действия своих сотрудников тем, что сотни людей находились на близком растоянии, чем создавали угрозу распространения Covid-19. "Мы совершенно не хотели оказаться в ситуации, когда мы были бы вынуждены применить силу. Но нас поставили в эту ситуацию, поскольку появилась необходимость защитить безопасность людей", - сказала она.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция попыталась разогнать собравшихся на акцию памяти в Клэпхэме, несколько человек были задержаны

В лондонской полиции также пообещали рассмотреть ситуацию более внимательно, после чего "можно будет извлечь определенные уроки".

Министр внутренних дел Британии Прити Пател попросила руководство лондонской полиции предоставить отчет о произошедшем и действиях полиции во время памятной акции. Она также сказала, что ее огорчило содержание роликов с акции памяти, которые были опубликованы в соцсетях.

А заместитель Пател Виктория Аткинс сказала в эфире телевидения Би-би-си, что произошедшее в субботу было "невероятно огорчительным", и люди вправе требовать от полиции объяснения своих действий. В ответ на вопрос ведущего телеканала Sky News, поддерживает ли она призывы к отставке главы лондонской полиции Крессиды Дик Аткинс ответила: "Я хотела бы поддержать министра внутренних дел, которая потребовала от Крессиды доклада о произошедшем. Сейчас перед полицией стоит трудная задача по поддержанию порядка во время пандемии коронавируса".

Британия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. Здесь до сих пор действуют жесткие ограничения, в том числе закрыты непродовольственные магазины, кинотеатры и другие увеселительные заведения, рестораны продают еду только навынос. Жителям страны запрещено собираться большими группами и встречаться семьями.

По принятым недавно законам, полиция может прекращать нелегальные собрания и выписывать штрафы в размере 10 тыс. фунтов участникам мероприятий с участием более 30 человек. Однако во время демонстраций движения Black Lives Matter в прошлом году британские полицейские в основном не вмешивались в происходящее.

Пропавшая женщина

33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном, а в пятницу обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции.

Автор фото, BBC Sport Подпись к фото, Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм

Вместо публичных акций в Лондоне и других городах организаторы "Вернуть себе эти улицы" призвали людей зажигать свечи около своих домов. В числе тех, кто принял участие в акции памяти, были премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс. Они зажгли и поставили свечу перед дверью резиденции премьера, на Даунинг-стрит, 10.

Ранее Джонсон написал в "Твиттере", что мыслями он с семьей и друзьями Сары Эверард. "Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы сделать улицы более безопасными", - сказал премьер.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста зажгли свечу на пороге резиденции на Даунинг-стрит, 10

Свечу у порога своего дома в память об убитой Саре Эверард также поставила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Столкновения с полицией произошли в субботу вечером, а в течение всего дня люди несли цветы к оркестровой площадке в парке в лондонском районе Клэпхэм. Среди пришедших была замечена и Кейт - герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма - второго в очереди на британский престол после своего отца принца Чарльза.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Участники акции памяти зажгли фонарики на своих телефонах

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Вечером в субботу, несмотря на призывы полиции отказаться от участия в акции из-за действующих в стране ковидных ограничений, в Клэпхэме собрались несколько сотен решительно настроенных девушек и женщин