"Вселенская вакцинация". В Калужской области сожгли замок "корона-людоеда" - фотографии

Автор фото, Reuters

В арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области отпраздновали масленицу и сожгли гигантский "замок корона-людоеда".

Главной темой праздника в этом году стала пандемия коронавируса, поэтому апофеозом события была "Вселенская вакцинация" - сжигание 24-метрового арт-объекта, похожего на гигантские ампулы с вакциной.

Автор фото, Reuters

Сооснователь парка Николай Полисский также назвал его "замком корона-людоеда", но подчеркнул, что интерпретации могут быть разные.

Автор фото, Reuters

"Сейчас все думают об этой новой "чуме" коронавирусе, - говорит Полисский. - И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое".

Автор фото, Reuters

"У нас это будет большой замок корона-людоеда, - объясняет Полисский. - Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое".

Автор фото, Reuters

"Как только его сожжем, болезнь на спад пойдёт, и все будут здоровы. Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело!", - надеется Полисский.

Автор фото, Reuters