Коронавирус в мире: водомет на митинге в Гааге, Ирландия приостановила прививки AstraZeneca

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Гааге на демонстрации против карантина задержали несколько человек

В Нидерландах полиция с водометом и дубинками разгоняла демонстрацию против локдауна. Ирландия присоединилась к нескольким странам Европы, приостановившим прививки AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе у вакцинированных, но доказательств связи между вакцинацией и возникновением тромбов по-прежнему нет.

Пациентов из реанимаций в Париже перевозят в другие города. Авиаперевозчик British Airways даст возможность сообщить о вакцинации через свое приложение.

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В Гааге полиция разогнала протест против карантина

Полиция Нидерландов применила водомет и дубинки при разгоне демонстрации в Гааге, участники которой требовали отмены карантинных мер.

В воскресенье около двух тысяч протестующих собрались на поле в центре Гааги, сообщает агентство Рейтер. Полиция начала разгон после того, как демонстранты, не соблюдавшие социальную дистанцию, отказались разойтись после окончания митинга и проигнорировали призывы, сделанные через громкоговоритель. Несколько человек были задержаны.

Многие из собравшихся держали желтые зонтики и скандировали: "Любовь, свобода, остановить диктатуру".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Протестующие защищались от водометов с помощью зонтиков

В Гааге заседает правительство Нидерландов. В понедельник в стране начинается голосование на всеобщих выборах, которое займет три дня. Опросы показывают, что у праволиберальной партии нынешнего премьера Марка Рютте есть все шансы победить, и большинство избирателей поддерживают строгие меры по борьбе с пандемией коронавируса в стране.

При этом второй месяц в Нидерландах продолжаются агрессивные протесты несогласных с карантином, которые считают, что ограничения не нужны совсем или должны распространяться лишь на самые уязвимые слои общества.

С конца января в Нидерландах действует жесткий локдаун. Жители разных домов могут встречаться только по двое, рестораны и бары закрыты, и впервые со времен Второй мировой войны в стране действует комендантский час.

Ирландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный комитет по иммунизации Ирландии посоветовал приостановить прививки вакциной Оксфордского университета и компании AstraZeneca из-за возможной связи с образованием тромбов после новых сообщений из Норвегии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сообщений о проблемах с тромбами после вакцины AstraZeneca недостаточно много, чтобы считать их происхождение связанным с прививкой, а не естественным, считают специалисты ВОЗ

Ранее прививку AstraZeneca приостановили Болгария, Дания, Исландия, Норвегия и Таиланд после того, как около 30 жителей Европы пожаловались на проблемы с тромбами после получения оксфордской вакцины. 50-летний мужчина в Италии в результате скончался, еще один смертельный исход имел место в Дании.

Представители министерства здравоохранения Ирландии сообщили, что доказательств связи вакцины и тромбоза по-прежнему нет, но после субботних сообщений из Норвегии об одной смерти и трех случаях госпитализации они решили приостановить использование этой вакцины на время из предосторожности.

В пятницу об отсутствии доказательств связи между вакциной AstraZeneca и тромбами заявила Всемирная организация здравоохранения, призвав правительства не останавливать ее использование в борьбе с пандемией.

В Британии эта вакцина является одной из основных, и первую дозу Astra Zeneca уже получили миллионы человек. Британское агентство по регуляции медикаментов заявило, что внимательно следит за развитием ситуации, но не считает имеющиеся данные достаточным основанием для тревоги.

"Если принять во внимание число людей, уже получивших дозу этой прививки, и частоту, с которой у людей естественным образом возникают тромбы, имеющиеся данные не демонстрируют, что вакцину можно считать их причиной", - сказали представители британского регулятора.

Пациентов из реанимаций Парижа перевозят в другие города

Власти Франции решили перевезти часть ковид-пациентов из Парижа и его окрестностей в другие города страны, чтобы разгрузить медучреждения столицы.

Речь идет примерно о 100 пациентах, которые находятся в отделениях реанимации столичного региона Иль-де-Франс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пациента с тяжелой формой ковида перевозят из Парижа в Бордо

Несмотря на продолжающийся рост числа новых случаев коронавируса, президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему избегает введения национального карантина. Жесткие меры действуют в отдельных городах с высокой статистикой, но не в Париже.

"Я призываю всех, и особенно жителей Парижа, быть максимально осторожными, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Цель - сократить нагрузку на систему здравоохранения", - заявил в субботу премьер-министр Жан Кастекс.

В настоящее время во Франции примерно 4,1 тыс. человек с Covid-19 находятся в отделениях интенсивной терапии. 1,1 тыс. из них - в Париже и его окрестностях.

Пассажиры BA смогут сообщить о вакцинации через приложение

Авиакомпания British Airways планирует дать своим пассажирам возможность внести данные о вакцинации от Covid-19 в телефонное приложение, чтобы таким образом показать, что они могут безопасно путешествовать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владельцы BA призывают ввести международные стандарты тестирования на Covid-19 и удостоверения о вакцинации

В феврале владелец BA, международный холдинг IAG, заявил о необходимости введения международных стандартов тестирования и цифровых медицинских пропусков, чтобы оказавшаяся на грани гибели индустрия могла снова активно заработать.