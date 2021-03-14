Меркель популярна, ее партия - нет. Экзитполы в Германии пророчат ХДС провал на местных выборах

Автор фото, EPA Подпись к фото, В сентябре ХДС пойдет на всеобщие выборы без Ангелы Меркель

Партия Ангелы Меркель достигает рекордно низких результатов в двух ключевых регионах на местных выборах в Германии. Христианско-демократическому союзу есть о чем волноваться в преддверии федеральных выборов, намеченных на конец сентября.

ХДС набирает лишь четверть голосов в юго-восточных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Традиционно их жители активно голосовали за партию Меркель, хотя последние годы этими регионами управляли коалиции во главе с представителями зеленых и социал-демократов соответственно. Нынешние главы этих земель, вероятнее всего, останутся на своих местах.

В Баден-Вюртемберге кандидат партии Меркель заметно уступает представителю Зеленой партии Винфриду Кречману. В Рейнланд-Пфальце - Малу Драйер от социал-демократов.

Меркель уходит с поста федерального канцлера Германии в сентябре после 16 лет во главе страны.

Плачевно низкие показатели ХДС на нынешних региональных выборах связаны с рядом причин, отмечает корреспондент Би-би-си Дэмиен Макгиннесс. Если после первой волны пандемии немцы считали действия правительства эффективными, то сейчас, на фоне роста новых случаев заражения и медленной вакцинации, они разочарованы в федеральных властях. Масла в огонь подлили и новости о том, что несколько депутатов партии ХДС получили крупные комиссионные от государственных контрактов на приобретение медицинских масок, добавляет корреспондент Би-би-си.

При этом сама Ангела Меркель по-прежнему пользуется популярностью в стране, показывают опросы.

Что показали экзитполы?

В Баден-Вюртемберге Зеленая партия должна остаться у власти - у нее 31,5% голосов, согласно экзитполам. ХДС набирает 23% - это меньше, чем во время предыдущих региональных выборов 2016 года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новым главой ХДС в январе выбрали Армина Лашета

В соседнем Рейнланд-Пфальце социал-демократы набирают 33,5%, что тоже позволит им удержать лидерство. ХДС, по прогнозам, получит 25,5%.

Эти результаты дают возможность зеленым, социал-демократам и Свободной демократической партии создать правящие коалиции в обеих землях. То же самое может произойти и на федеральном уровне после выборов в сентябре.

Опросы общественного мнения показывают, что популярность ХДС упала с 40% в июне 2020-го, когда Германию хвалили за эффективность борьбы с коронавирусом, до 33% в марте 2021-го.

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