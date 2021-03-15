Билли Айлиш получила "Грэмми" за песню к последнему фильму о Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш получила "Грэмми" за заглавную песную к последнему фильму о Джеймсе Бонде. В прошлом году Айлиш завоевала сразу пять премий - в том числе за лучший дебют и лучшую песню и лучший альбом.
В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Айлиш победил ее брат Финнеас О'Коннелл.
19-летняя Айлиш стала самой молодой певицей, записавшей саундтрек к "бондиане". Выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" запланирован на октябрь 2021 года. Дэниел Крейг сыграл в нем агента 007 в последний раз.
Кто еще получил "Грэмми"
В категории "Лучший новый музыкант" победила американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.
Американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде получили награду за совместно записанную песню Rain on me в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".
В категории "Лучшее музыкальное видео" лауреатами премии стали американская исполнительница Бейонсе, ее дочь Блю Айви и нигерийский певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl.
63-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит без зрителей, в гибридном формате, артисты выступают на пяти сценах, расположенных рядом друг с другом.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды