Билли Айлиш получила "Грэмми" за песню к последнему фильму о Бонде

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Американская поп-звезда Билли Айлиш получила "Грэмми" за заглавную песную к последнему фильму о Джеймсе Бонде. В прошлом году Айлиш завоевала сразу пять премий - в том числе за лучший дебют и лучшую песню и лучший альбом.

В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Айлиш победил ее брат Финнеас О'Коннелл.

19-летняя Айлиш стала самой молодой певицей, записавшей саундтрек к "бондиане". Выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" запланирован на октябрь 2021 года. Дэниел Крейг сыграл в нем агента 007 в последний раз.

Кто еще получил "Грэмми"

В категории "Лучший новый музыкант" победила американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рэп-исполнительница Megan Thee Stallion

Американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде получили награду за совместно записанную песню Rain on me в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".

В категории "Лучшее музыкальное видео" лауреатами премии стали американская исполнительница Бейонсе, ее дочь Блю Айви и нигерийский певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl.