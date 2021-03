Дайджест: партия Меркель терпит поражение, в Италии новый локдаун

Партия Меркель терпит поражение

В США раздали "Грэмми"

Певица H.E.R

Композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, победила в одной из самых почетных номинациях "Грэмми" - "Лучшая песня года". Бейонсе стала рекордсменкой "Грэмми", всего на ее счету 28 статуэток. Награды также получили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Леди Гага и другие. Подробнее: Лучшая песня года по версии "Грэмми" - I Can't Breathe, посвященная Джорджу Флойду