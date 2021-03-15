Дайджест: партия Меркель терпит поражение, в Италии новый локдаун

Автор фото, EPA

Сразу несколько стран приостановили прививки AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе у вакцинированных, а Италия, в прошлом году одной из первых стран объявившая о карантинных ограничениях из-за коронавируса, готовится к новому локдауну.

Нидерланды и Ирландия в воскресенье объявили, что приостановят использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca из-за возможной связи с образованием тромбов. Ранее прививку AstraZeneca приостановили Австрия, Болгария, Дания, Исландия, Люксембург, Норвегия и Таиланд после того, как около 30 жителей Европы пожаловались на проблемы с тромбами после получения оксфордской вакцины. 50-летний мужчина в Италии в результате скончался, еще один смертельный исход имел место в Дании. Доказательств связи между вакцинацией и возникновением тромбов по-прежнему нет.

С понедельника в Италии закроются школы, рестораны, магазины и музеи из-за опасности очередного распространения коронавируса. На католическую Пасху с 3 по 5 апреля ограничения останутся в силе. Министр здравоохранения Италии выразил надежду, что новые меры борьбы вкупе с продолжающейся вакцинацией позволят снять ограничения в середине весны.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 119 миллионов, за время пандемии умерли более 2,6 миллионов человек, выздоровели более 67 миллиона заболевших, сообщает университет Джонса Хопкинса.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

Полиция Нидерландов применила водомет и дубинки при разгоне демонстрации в Гааге, участники которой требовали отмены карантинных мер. В воскресенье около двух тысяч протестующих собрались на поле в центре Гааги. Многие из собравшихся держали желтые зонтики и скандировали: "Любовь, свобода, остановить диктатуру". Полиция начала разгон после того, как демонстранты, не соблюдавшие социальную дистанцию, отказались разойтись после окончания митинга и проигнорировали призывы, сделанные через громкоговоритель. Несколько человек задержали.

Президент США Джо Байден назначит Джина Сперлинга, работавшего экономическим советником в администрациях Барака Обамы и Билла Клинтона, ответственным за внедрение плана, направленного на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Экономической план помощи в 1,9 трлн долларов предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства американцев, а также налоговые льготы для миллионов семей

На этой неделе должен увидеть свет долгожданный отчет о проделанной работе в Ухане международной миссии, пытавшейся выяснить истоки происхождения коронавируса.

Партия Меркель терпит поражение

Автор фото, EPA

Партия Ангелы Меркель Христанско-демократический союз проигрывает в двух ключевых регионах на местных выборах в Германии. Христианско-демократическому союзу есть о чем волноваться в преддверии федеральных выборов, намеченных на конец сентября.

ХДС набирает лишь четверть голосов в юго-восточных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Традиционно их жители активно голосовали за партию Меркель, хотя последние годы этими регионами управляли коалиции во главе с представителями зеленых и социал-демократов соответственно. Нынешние главы этих земель, вероятнее всего, останутся на своих местах.

В Баден-Вюртемберге кандидат партии Меркель заметно уступает представителю Зеленой партии Винфриду Кречману. В Рейнланд-Пфальце - Малу Драйер от социал-демократов.

В США раздали "Грэмми"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певица H.E.R

Композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, победила в одной из самых почетных номинациях "Грэмми" - "Лучшая песня года". Бейонсе стала рекордсменкой "Грэмми", всего на ее счету 28 статуэток. Награды также получили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Леди Гага и другие. Подробнее: Лучшая песня года по версии "Грэмми" - I Can't Breathe, посвященная Джорджу Флойду

Кровавый день протестов в Мьянме

Автор фото, Getty Images

По словам активистов в Мьянме, в воскресенье полиция убила почти 40 человек в разных городах - это самый кровавый день после захвата власти и путча 1 февраля. Фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, сейчас находящаяся под арестом, в понедельник предстанет перед судом. Ее обвиняют в том, что она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий, а также в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.

Суд в Боливии отправил под арест бывшую исполняющую обязанности президента Жанин Аньес, которой предъявили обвинения в подготовке госпереворота против Эво Моралеса. "Они отправляют меня на четыре месяца в ожидании суда по делу о "перевороте", которого не было", - написала сама Аньес в "Твиттере". В 2019 году Эво Моралес, правивший страной более 14 лет, ушел в отставку после протестов. После его ухода сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом. Оппозиция называет арест Аньес политически мотивированным и призывает к протестам.

Фильм "Аватар" Джеймса Кэмерона вновь стал самой кассовой картиной за всю историю кинематографа после повторного проката в Китае.

10 лет войне в Сирии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Целое поколение детей родилось в изгнании (лагерь для вынужденных переселенцев в одной из деревень в провинции Идлиб)

В марте 2011 года вдохновившиеся событиями в других арабских странах сирийцы вышли на акции протеста. Мирный протест постепенно перерос в столкновения, затем в гражданскую войну. Позднее к конфликту присоединились и другие страны. 10 лет спустя страна лежит в руинах, половина населения Сирии вынуждена была покинуть свои дома, люди на грани голода.