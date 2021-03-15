Брат убитого сирийца просит СКР завести дело на предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера"

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Брат жителя Сирии, чье жестокое убийство было снято на видео, подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело. Запись расправы в 2019 году опубликовала "Новая газета". Издание связывает ее с бойцами "ЧВК Вагнера".

О том, что брат убитого подал заявление в СКР, "Новой газете" сообщили адвокаты заявителя. Его имя в публикации не приводится. Он требует возбудить дело в отношении предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера". Это частная военная компания, чьи наемники принимали участие в боевых действиях в Сирии и других странах. Компания держит свою деятельность в секрете, СМИ связывали ее с бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Российский закон предусматривает обязанность государства расследовать преступления российских граждан, совершенные за границей, - рассказал адвокат Илья Новиков, который представляет интересы брата погибшего. - Следственный комитет до сих пор не начал расследования обстоятельств убийства, хотя вся необходимая информация была официально сообщена российским властям уже больше года назад".

Заявитель просит возбудить дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Он также просит проверить наемников на предмет совершения военных преступлений.

Убийство на видео

Видео убийства, по данным "Новой газеты" совершенного в июне 2017 года, было размещено на сайте издания 20 ноября 2019 года.

На записи четыре человека, говорящие по-русски, избивают мужчину кувалдой. Затем убитому отрезают голову, отрубают руки лопатой, тело вешают за ноги и поджигают, сопровождая эти действия смехом и одобрительными комментариями.

Журналисты писали, что установили личность одного из участников расправы. "Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников группы "Вагнер", - утверждала "Новая газета".

Со ссылкой на арабскую прессу издание сообщало, что жертвой расправы стал дезертировавший сириец, а местом казни было названо месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.

В Генпрокуратуре России тогда заявили, что проверкой возможной причастности россиян к казни в Сирии должен заниматься СКР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле шокированы опубликованной в СМИ видеозаписью.

"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - говорил Песков.