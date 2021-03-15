Эксперты: американский оружейный экспорт вырос, российский упал

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Доля США в мировом экспорте оружия за последние пять лет выросла с 32% до 37%, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Доля рынка, приходящаяся на долю России, за это же время снизилась с 20% до 16%, хотя Москва остается вторым крупнейшим в мире оружейным экспортером.

Нарастили поставки Франция, Германия, Израиль и Южная Корея, сократили - Китай и Великобритания.

Общий объем торговли оружием практически не изменился, что случилось впервые с 2001-2005 годов. В 2016-2015 годах он постоянно увеличивался.

Старший аналитик SIPRI Питер Веземан говорит, что на закупках оружия, несомненно, сказывается пандемия коронавируса, и неизвестно, возобновится ли рост, когда она закончится.

Увеличение доли США объясняется ростом закупок на Ближнем Востоке, где традиционно предпочитают американское оружие, а снижение российской - резким (на 53%) снижением экспорта в Индию.

Основными покупателями российского оружия сейчас являются страны Африки к югу от Сахары, а также Китай.

"Хотя Россия недавно заключила новые крупные контракты с несколькими странами, и ее доля в ближайшие годы, вероятно, снова увеличится, она сталкивается с сильной конкуренцией со стороны США в большинстве регионов", - говорит эксперт SIPRI Александра Куимова.

Продавцы

США поставляют оружие в 96 стран. Почти половина их экспорта (47%) приходится на Ближний Восток, около четверти (24%) на одну Саудовскую Аравию.

Третий и четвертый мировые экспортеры, Франция и Германия, за пять лет увеличили поставки на 44% и 21%, доведя их, соответственно, до 8,2% и 5,5%. Основные покупатели французского оружия - Индия, Египет и Катар, немецкого - Южная Корея, Алжир и Египет.

Пятый по объему продавец оружия, Китай, сократил экспорт на 7,8%. Его доля в мировой оружейной торговле составляет 5,2% Самые большие поставки идут в Пакистан, Бангладеш и Алжир.

На шестом месте - Соединенное Королевство (3,3%). Его экспорт за пять лет сократился на 27%.

Израиль увеличил экспорт на 59%, а Южная Корея - на целых 210%, однако их доля мирового рынка составляет скромные 3% и 2,7%.

Китай и Южная Корея являются одновременно экспортерами и импортерами оружия.

Покупатели

Единственный регион мира, нарастивший за последние пять лет закупки оружия - Ближний Восток (на 25%).

Крупнейший в мире импортер оружия Саудовская Аравия увеличила импорт оружия на 61%, Катар почти вчетверо (на 361%), Египет на 136%, Алжир - на 64%.

Сократили закупки Марокко (на 60%), Турция (на 59%; в основном из-за отказа США поставить Анкаре самолеты F-35 после приобретения ею российских зенитных комплексов С-300) и ОАЭ (на 37%).

В Азии импорт оружия снизился на 8,2%, в Африке на 13%, в Латинской Америке - на 43%.

Закупки оружия Японией выросли на 124%, в Индии, наоборот, упали на 33%.