Критика полиции и дискуссия о безопасности женщин. К чему привело убийство Сары Эверард

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полицию Лондона критикуют за неадекватные действия на митинге в память об убитой Саре Эверард

Убийство 33-летней девушки в Лондоне, женский митинг с требованием расследовать преступление и его разгон полицией привели к национальной дискуссии о безопасности женщин на британских улицах и о том, как должна действовать полиция, которой, с одной стороны, нужно обеспечить соблюдение правил локдауна, а с другой - не препятствовать мирному протесту.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что возглавит рабочую группу по вопросам преступности и правосудия, на которой рассмотрят адекватность действий полиции и обсудят проблему насилия в отношении женщин.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После убийства Сары Эверард тысячи британок признались, что они не чувствуют себя защищенными на улицах и дома

Последствия того, что произошло в субботу на митинге протеста в лондонском районе Клэпхэм, становятся чем-то большим, чем просто реакция на разгон незаконного, по мнению полиции, митинга в память об убитой Саре Эверард. Митинг не был разрешен из-за коронавирусных ограничений в Англии, запрещающих собираться больше двух человек.

Это не остановило женщин, которые все равно пришли почтить память убитой с плакатами и свечами. В результате на мирной акции были арестованы и закованы в наручники четыре человека за нарушение законов, действующих во время пандемии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер Борис Джонсон заявил, что он крайне обеспокоен действиями на мирном митинге

Действия полиции вызвали жесткое осуждение и в обществе, и среди представителей власти. "Полиция обязана обеспечивать соблюдение правил локдауна, но действия полицейских на мирном митинге в память об убитой Саре Эверард, нельзя назвать ни уместными, ни допустимыми. Я требую объяснений у комиссара лондонской полиции", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он глубоко обеспокоен кадрами, на которых полицейские жестко задерживают женщин на субботней акции протеста. Лидер британских либерал-демократов потребовал отставки главы лондонской полиции.

В ответ комиссар полиции Лондона Крессида Дик заявила, что "диванным критикам легко говорить, что они бы все сделали по-другому".

"Офицеры действовали так, как они должны были действовать при виде огромной толпы", - добавила она.

Ее поддержал министр по общественному порядку Кит Молтхаус. Он согласился, что на кадры задержаний действительно тяжело смотреть, но "полиция выполняет чрезвычайно сложную работу во время пандемии".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несмотря на коронавирусные ограничения, в выходные в Лондоне прошли массовые митинги с требованием защитить женщин от насилия

После убийства Сары Эверард, в котором обвиняют 48-летнего сотрудника полиции Лондона Уэйна Казинса, тысячи женщин по всей Великобритании рассказали о случаях насилия и агрессии, с которыми им приходится сталкиваться просто идя по улицам.

Женщины также возмущены тем, что на мирном митинге, который в том числе должен был привлечь внимание к этой проблеме, они опять столкнулись с применением силы со стороны мужчин. "Полицейские, в основном мужчины, шли напролом и расталкивали женщин, чтобы заставить их разойтись и замолчать", - рассказывает одна из участниц субботней акции.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В убийстве Сары Эверард обвиняют полицейского

Так совпало, что разгон митинга состоялся накануне второго чтения законопроекта о полиции, преступности, приговорах и судах. Этот документ дает полицейским больше прав по согласованию и действиям на митингах и демонстрациях.

В частности, полиция сможет затребовать у организаторов предоставить конкретный маршрут акции за несколько недель до того, как она состоится, и согласовать время начала и окончания акции, а также "уровень шума" мероприятия даже в том случае, если речь идет об одиночном пикете.

По новому закону, протестующих могут обвинить в том, что они нарушили правила публичных мероприятий, просто за то, что они "сами должны были знать, что их действия могут быть незаконными", даже если полицейские во время митинга не указали им на это.

В защиту законопроекта, который многие критикуют, представитель Даунинг-стрит, 10 заявил, что право на свободу слова никогда не будет ставиться под сомнение, а расширение полномочий полиции "никоим образом не ущемляет право на протест".

В понедельник вечером сотни человек собрались на Парламентской площади в центре Лондона на акцию против расширения полномочий полицейских, вопреки призыву министра внутренних дел Великобритании Прити Пател воздержаться от собраний.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Протесты в Лондоне: против расширения полномочий полиции и за права женщин

На вопрос правозащитников, возмущенных действиями полиции на субботнем митинге, о том, почему полиция не вмешивалась в акции Black Lives Matter в разгар пандемии или позволяла активистам Extinction Rebellion перекрывать центральные улицы Лондона, председатель Национального совета шефов полиции и бывший главный констебль полиции Большого Манчестера заявили, что полицию будут критиковать всегда - и за то, что она вмешивается, и за то, что она не вмешивается.

"Поддержание общественного порядка во время протестов - одна из самых сложных задач в современной полиции. Если мероприятие прошло безопасно, общественность не замечает отличной совместной работы полицейских и организаторов. Если же что-то пошло не так, то обвиняют полицейских", - сказал бывший главный констебль полиции Большого Манчестера.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Убита системой, которая должна нас защищать". Тысячи протестующих вышли на акцию в память о Саре Эверард

В понедельник Борис Джонсон и другие высокопоставленные представители власти, включая главу лондонской полиции Крессиду Дик, проведут заседание, на котором обсудят вопрос безопасности женщин. Действия полиции на акции в память убитой Сары Эверард будут проанализированы контролирующим полицию органом, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.