Коронавирус в России: "южноафриканский" штамм добрался до страны

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

В России впервые выявили "южноафриканский" штамм коронавируса. Суточный прирост новых заражений сохраняется на уровне ниже 10 тысяч. В Петербурге ощущается нехватка вакцин от Covid-19 - но и желающих привиться стало меньше. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

9 393 случая

За последние сутки в России зарегистрировали 9 393 новых заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне было на 44 случая больше.

Ниже отметки 10 тысяч число новых случаев опустилось неделю назад - 9 марта. На таком же уровне суточный прирост был в начале октября, после чего быстро рос и к концу декабря достиг почти 30 тысяч. В воскресенье фиксировали 10 083 случая, после чего снова началось снижение.

В Москве за сутки выявили 1 533 случая - возобновился рост заболеваемости (днем ранее было на 180 заражений меньше).

Умерли в России 443 пациента, из них в Москве - 57 (накануне фиксировали 404 смерти). Общее число жертв коронавируса за год пандемии оперативный штаб оценивает в 92 937 человек. Штаб учитывает не все летальные исходы. Росстат подсчитал, что 200 432 пациента с Covid-19 умерли еще до февраля. Статистическое ведомоство учитывает и те случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти и не оказал существенного воздействия на развитие других заболеваний.

За весь период в стране коронавирусом заразились 4 409 438 человек, выздоровели - 4 014 220.

"Южноафриканский" штамм добрался до России

Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, выявлен в "последнее время" на территории России, сообщил утром во вторник Роспотребнадзор. Речь идет о мутациях, в том числе "британском" и "южноафриканском" штамме Covid-19. "Южноафриканских" пока только два случая.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", - говорится в заявлении.

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса был выявлен в конце прошлого года, Роспотребнадзор сообщил о нем 10 января. "Южноафриканский" штамм выявлен впервые. 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России нет образца коронавируса из ЮАР.

Эти варианты более заразны, "южноафриканским" могут заразиться и те, кто сделал прививку от Covid-19 (штамм более устойчив к антителам в плазме крови).

"Недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации"

Из Петербурга уже не первый раз с начала года приходят сообщения о возможной нехватке вакцины "Спутник V". Аналогичные заявления делали и власти других регионов, при том что глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил накануне, что Россия опережает любую страну Европы по темпам вакцинации (и это правда).

Нехватку первого компонента вакцины от коронавируса признали в комитете по здравоохранению: "Петербург ждет поступления новой партии вакцины, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации. Всего в городе доступны более 40 тысяч доз первого компонента "Cпутник V". При существующих темпах вакцинации препарата хватит на шесть-семь дней".

На прошлой неделе в комитете говорили, что первый компонент закончился в 16 стационарных пунктах вакцинации (всего их 129). Людям предлагали перезаписаться в другой пункт.

Межведомственный координационный совет по противодействию коронавирусу в свою очередь заявил, что в Петербурге падают темпы вакцинации. За вторую неделю марта прививки первой дозой сделало на треть меньше людей, чем за первую неделю этого месяца.

По данным совета, в городе вакцинированы 307 609 человек, из них 202 069 полностью завершили цикл вакцинации, в пунктах вакцинации остается почти 41 тысяча доз вакцины.

По всей стране две составляющие "Спутника V" на данный момент получили 3,5 млн человек, сообщил накануне глава РФПИ. "Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции, - заявил Дмитриев. - Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей".

Крымская годовщина без ограничений

Представитель Кремля Дмитрий Песков не увидел противоречия в том, что в Крыму власти собираются отпраздновать седьмую годовщину аннексии полуострова Россией, несмотря на коронавирусные ограничения.

Накануне стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, запрещающий массовые мероприятия, разрешив, в частности, автопробег из Симферополя в Севастополь, который организуют байкеры из клуба "Ночные волки". В Севастополе планируется более 140 мероприятий, в том числе концерт группы "Любэ".

Праздновать годовщину собираются не только крымские власти - например, в подмосковном Красногорске 18 марта должен пройти флешмоб "Севастопольский вальс - России". "Уважаемые жители, приглашаем всех!" - говорится в сообщении местной администрации.

"Вы видите, что мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений, и, слава богу, вот эта кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути, при этом каждый регион идет по своей траектории движения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько оправдано проведение массовых мероприятий в данный момент.