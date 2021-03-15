"Русская рулетка" или триумф российской дипломатии? Нужна ли ЕС вакцина "Спутник"

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

Автор фото, EPA

Несмотря на публичный отказ Евросоюза от закупки российской вакцины "Спутник V", европейский регулятор EMA и власти стран-членов ЕС ведут по этому поводу закулисные переговоры с Москвой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

О том, что российскую вакцину "запросили в Евросоюзе", сообщают и российские государственные СМИ - со ссылкой на главу Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрика Дамса.

В понедельник Дамс якобы сделал соответствующее заявление на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет. Более того, в понедельник представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер вновь заявил, что никаких переговоров о закупке российской вакцины ЕС не ведет.

"В любой момент Еврокомиссия и страны ЕС могут принять совместное решение расширить список применяемых вакцин. Однако в настоящее время, как я уже говорил неделю назад, представители Евросоюза не ведут никаких переговоров с производителями российской вакцины", - сказал Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос журналиста Daily Mail.

Так есть ли в Евросоюзе интерес к "Спутнику"?

Строго говоря, заявление еврокомиссара не противоречит сообщениям Рейтер напрямую. Если верить источникам агентства, правительства европейских стран лишь "рассматривают возможность начать переговоры" с производителями "Спутника", после того как к ним поступил соответствующий запрос от четырех государств-членов ЕС: Венгрии, Италии, Словакии и Чехии.

При этом Венгрия и Словакия уже закупили российскую вакцину, несмотря на то, что официально европейский регулятор не только не одобрил ее использование, но и призвал не торопиться с сертификацией "Спутника".

Более того, когда на прошлой неделе стало известно, что Италия договорилась о производстве российской вакцины на фармацевтическом заводе ReiThera под Римом, глава EMA Криста Виртумер-Хохе выступила категорически против этого решения. Возможность досрочной сертификации "Спутника" в Европе она назвала "игрой в русскую рулетку со здоровьем людей".

В ответ Кремль назвал "досадное" заявление главы EMA некорректным, а производители российской вакцины потребовали от нее официальных извинений.

В понедельник глава финансировавшего разработку вакцины Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что "Спутник" хотят производить не только в Италии, но и в других европейских странах. По его словам, соглашения о производстве российской вакцины уже достигнуты "с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии".

Кроме того, добавил Дмитриев, "ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС", как только российская вакцина получит одобрение EMA.

Пока что на территории Евросоюза официально одобрено использование четырех вакцин: Comirnaty (она же Pfizer/BioNTech), AstraZeneka, Moderna и Janssen.

"Если европейский арсенал вакцин пополнится "Спутником V", это станет настоящим триумфом для российской дипломатии, - отмечает Рейтер. - Последние несколько лет торговые связи между Россией и ЕС были подорваны санкциями, введенными в связи с аннексией Крыма и вмешательством Москвы на востоке Украины".

"Это также грозит разделением блока на страны, которые категорически против любых уступок в сторону Москвы, и тех, кто хочет показать, что сотрудничество Брюсселя с Кремлем вполне возможно", - заключает агентство.

"Информации нет даже у нас, врачей!"

В отличие от вышедшей из Евросоюза Великобритании, где вакцинация стремительно набирает обороты, в континентальной Европе этот процесс еще идет крайне медленно. На этом фоне в адрес Брюсселя звучит все более жесткая критика - в том числе и из Москвы.

В понедельник, встречаясь с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом, спикер Госдумы России Вячеслав Володин пожаловался на то, что "есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок".

В ответ на это Дамс заявил, что EMA "уже рассматривает возможность" поставок российской вакцины в ЕС, поскольку ее "запросили в Европейском Союзе".

Новость об этом со ссылкой на пресс-службу Госдумы перепечатали в понедельник многие российские СМИ, хотя это, прямо скажем, не то чтобы новость: заявку россиян европейский регулятор начал рассматривать еще 4 марта.

При этом, как сообщает агентство Франс пресс, Чехия и Словакия вот уже несколько недель показывают самые высокие показатели смертности от Covid-19 на душу населения в мире. Больницы Парижа и пригородов французской столицы вот-вот перестанут справляться с наплывом коронавирусных пациентов. В очередной раз карантинные меры ужесточают в Италии, а жителей Германии предупреждают о скором начале "третьей волны".

Однако, несмотря на это, далеко не все эксперты уверены в том, что российская вакцина могла бы исправить ситуацию.

"Вакцинацию можно проводить только тем людям, которые предварительно получили полную информацию о препарате. Но как им что-то рассказывать, если нужной информации нет даже у нас, у врачей?" - цитирует Lancet главу профсоюза медицинских работников Словакии Петера Висолайского.