Дайджест: Путина обвиняют в очернении Байдена, Россия остается главной угрозой

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Кампания по дискредитации Байдена

Национальная разведка США рассекретила доклад, из которого следует, что Россия распространяла дезинформацию о Джо Байдене на прошлогодних выборах, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

Согласно отчету, распоряжение о ведении кампании по дискредитации Байдена отдал президент Путин.

"Российские официальные лица, а также третьи лица, действующие в интересах Кремля, целенаправленно работали над тем, чтобы изменить американское общественное мнение", - говорится в документе.

В докладе также упоминаются Иран и Китай, но при этом подчеркивается, что ни одно иностранное государство не пыталось подтасовать голоса, подделать бюллетени или внести изменения в результаты.

ВОЗ и медицинский регулятор ЕС: связи AstraZeneca с тромбами нет

Вакцина AstraZeneca расколола Евросоюз. Из-за сомнений в безопасности препарата этого производства одни страны приостановили ее использование, другие продолжают вакцинацию.

Франция, Германия, Испания и Италия заявили, что подождут результатов расследования регулирующего органа ЕС о том, связано ли образование тромбов с действием вакцины. Другие члены ЕС, включая Польшу, Чехию и Бельгию, по-прежнему прививают население этой вакциной.

Во вторник Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что доверяет препарату AstraZeneca. "Я хочу подчеркнуть, что в настоящее время нет никаких свидетельств того, что именно вакцинация привела к образованию тромбов", - сказала глава агентства Эмер Кук. С таким же заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), указав, что не видит связи между образованием тромбов и вакциной.

Около 17 миллионов человек в ЕС и Великобритании уже получили дозу вакцины AstraZeneca. На прошлой неделе было зарегистрировано менее 40 случаев образования тромбов у вакцинированных людей. По данным EMA, это не больше, чем среди населения в целом.

EMA опубликует свои выводы о безопасности вакцины AstraZeneca в четверг.

ЕС представит "зеленый сертификат"

Еврокомиссия обнародует свои предложения о едином "зеленом сертификате" для жителей ЕС, который должен облегчить поездки между странами Евросоюза до окончания пандемии.

В сертификате (который ЕС призывает не называть вакцинным паспортом) будет информация о том, получил ли человек вакцину, имеется ли у него негативный результат теста на ковид при отсутствии прививки, или же он переболел коронавирусной инфекцией.

Еврокомиссия настаивает, что это временное техническое решение с целью открытия границ 27 стран-членов ЕС.

Новый суд над Саркози

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Во Франции начинается новый судебный процесс над бывшим президентом Николя Саркози и 13 другими фигурантами так называемого дела "Бигмалион" - о незаконном финансировании президентской избирательной кампании 2012 года. Саркози подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на проигранную избирательную кампанию.

Во Франции установлены строгие ограничения на подобные расходы. Прокуратура утверждает, что Саркози потратил на свою кампанию 42,8 млн евро - почти вдвое больше разрешенной суммы. Саркози отвергает обвинения.

В начале марта суд признал экс-президента Франции виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Он приговорен к трем годам тюремного заключения, два из них условно.

"Россия остается главной угрозой"

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"Власти России стремятся подорвать наш авторитет и вернуть себе статус мировой державы с помощью государственной стратегии, которая включает информационное давление, экономическое манипулирование и угрозу применения военной силы", - заявил глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США Глен Ванхерк.

Его цитирует в статье под заголовком "Россия остается главной угрозой для США" агентство "Блумберг". В своем докладе для Комитета Сената США по вооруженным силам генерал указывает, что Россия постоянно совершает военные вылазки к рубежам Северной Америки. По его словам, в прошлом году США и Канада зафиксировали большее количество полетов техники российских вооруженных сил у побережья Аляски, чем за любой год после окончания холодной войны.

По словам Глена Ванхерка, частое появление тяжелых бомбардировщиков, противолодочных самолетов и платформ, которые занимаются сбором разведывательной информации в районе Аляски, показывает "как военную мощь России, так и то, что они отрабатывают потенциальные удары по нашей родине".

Во вторник в Британии был также опубликован доклад о внешней политике, в котором Россия и Китай названы странами, представляющими серьезную угрозу безопасности. Для противостояния этим угрозам Британия хочет нарастить ядерный потенциал, увеличив численность ядерных боеголовок на 40% (со 180 до 260).

"Путин санкционировал широкую кампанию по влиянию на американские выборы в 2020 году"

Президент России Владимир Путин санкционировал масштабные усилия по вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году, сказано в докладе разведки США, о котором пишет New York Times. Действующие в интересах России агенты сознательно очерняли репутацию Джо Байдена, чтобы повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание.

По данным разведки, агенты России оказывали влияние на людей, близких к Трампу, чтобы те - вольно или невольно - действовали в интересах Москвы. В докладе не сказано, кто мог попасть под российское влияние, но предполагается, что это мог быть бывший юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который неоднократно обвинял Хантера Байдена в коррупционных действиях на Украине.

Среди тех, кто совершенно точно действовал в интересах России, чтобы разрушить репутацию семьи Байденов, назван депутат украинского парламента Андрей Деркач. Именно он предоставил запись телефонного разговора, якобы между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Джо Байденом, в то время занимавшим пост вице-президента США. В беседе шла речь об отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он расследовал дело компании Burisma, к которому был причастен сын Джо Байдена Хантер.

Рассекреченный отчет представляет собой наиболее полную оценку иностранных попыток повлиять на голосование 2020 года. Помимо России, на выборы США пытался влиять Иран. Китай также рассматривал возможность воздействовать на результаты голосования, но в итоге решил, что такая активность приведет к негативным для него последствиям, пишут разведчики.

Таким образом, Россия представляет собой самую явную угрозу для американских выборов. На выборах 2020 года Москва стремилась повлиять на мнение избирателей США о двух главных кандидатах, а также подорвать доверие к американским избирательным процессам, утверждается в отчете.

"Теперь я тот, кто я есть". Первый трансгендерный мужчина на обложке журнала Time

Актер Эллиот Пейдж (в прошлом актриса Эллен Пейдж) дал журналу первое интервью с тех пор, как в декабре прошлого года публично сообщил, что он трансгендер.

"Мы разговариваем в конце февраля. И он плачет. "Извини, я буду эмоциональным, но это же круто, правда?" - говорит он, улыбаясь сквозь слезы", - так описывает встречу журналистка Time. В интервью Эллиот Пейдж рассказывает о своем детстве и о том, что помогло ему решиться на каминг-аут и не повредило ли это его актерской карьере.

Пейдж говорит, что решение рассказать о своей трансгендерности публично было в первую очередь эгоистичным. "Я сделал это для себя. Я просто хочу быть тем, кто я есть", - говорит Эллиот, добавляя, что будет поддерживать людей, который переживают то же, что и он.

Ультиматум Роскомнадзора "Твиттеру"

Роскомнадзор грозит заблокировать доступ к "Твиттеру" в России через месяц, если из социальной сети не будет удален контент, который власти относят к числу запрещенных. Ведомство предупредило, что в случае отказа выполнять требования российского законодательства замедление и блокировка грозят и другим зарубежным соцсетям.

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы "Твиттера" в России из-за того, что компания не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент.

"Туннель смерти" времен Первой мировой

Автор фото, Pierre Malinowski

В лесу неподалеку от французского Реймса обнаружили тела более 270 немецких солдат, умерших мучительной смертью. Они пролежали там больше ста лет. Точное место захоронение было неизвестно, но благодаря работе двух местных историков, отца и сына, на поле битвы за Шмен-де-Дам был найден вход в туннель Винтерберг.

Британской полиции дадут больше прав, оппозиция против

Акции памяти Сары Эверард, убитой полицейским в Лондоне, переросли в протесты против нового закона, расширяющего полномочия британской полиции по ограничению демонстраций.

В законопроекте, в чаcтности, предлагается наказывать демонстрантов за "намеренное и злостное нарушение общественного порядка" в виде занятия улиц и других общественных пространств, перекрытия движения и других подобных акций.

Оппозиция называет законопроект глупым и опасным шагом, призванным подавить мирные протесты.

"Моего старшего сына схватили и обезглавили"

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тысячам жителей Кабу-Делгаду пришлось покинуть свои дома из страха за свою жизнь

На севере Мозамбика, где с 2017 года идет ожесточенный конфликт, боевики-исламисты обезглавливают детей. Об этом их матери рассказали гуманитарной организации Save the Children, которая помогает детям в горячих точках.

Около 2,5 тыс. человек были убиты и 670 тыс. были вынуждены покинуть свои дома с тех пор, как в 2017 году в Кабу-Делгаду началось противостояние между джихадистами, связанными с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), и военными.

"Когда все это началось, я была дома со своими четырьмя детьми. Мы пытались бежать в лес, но они схватили моего старшего сына и обезглавили его. Мы ничего не могли сделать, нас бы тоже убили", - рассказала мать убитого мальчика.

Отписки вместо лечения: как пациенты со СМА борются за лекарства

Автор фото, Malhaz Ugrehelidze Подпись к фото, Родители Марка Угрехелидзе волнуются, что через несколько месяцев ребенок может остаться без лекарств

Краснодарский край занимает третье место в России по количеству пациентов со СМА - генетическим заболеванием мышечной системы. В регионе 61 ребенок с таким диагнозом. Тимур Сазонов рассказывает, как их родителям приходится выбивать у властей жизненно необходимые лекарства.

Кто и как ведет переговоры с пиратами и террористами?

Русская служба Би-би-си поговорила с двумя западными переговорщиками про особенности их работы, в том числе в России и на Украине.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Переговоры с террористами и пиратами: как это работает