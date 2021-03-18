Дайджест: реакция на слова Байдена о Путине и новые санкции США против России

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Интервью Байдена: что пишет западная пресса

"То есть, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?"

"Хм-м. Да"

Этот ответ президента США Джо Байдена на вопрос корреспондента телеканала ABC News Джорджа Стефанопулоса в среду процитировали практически все мировые СМИ.

После громкого заявления Байден продолжил говорить об отношениях с Владимиром Путиным, но уже в несколько ином тоне. Он напомнил, что США и Россия продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, "потому что одно другому не мешает, и в мировой политике есть сферы, где в наших интересах работать вместе".

При этом президент США отметил, что Путину придется заплатить за то, что он сделал, но какой будет эта цена, Байден не сказал. "Я не буду сейчас анонсировать, что я собираюсь сделать, но он скоро это поймет", - заявил лидер США.

Вероятно, речь идет о санкциях в отношении России, которые вступят в силу в четверг.

С 18 марта Вашингтон расширяет экспортные ограничения в отношении России из-за попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального, вводя запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения.

Цель санкций - предотвратить доступ Москвы к американским технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы Россией для разработки химического оружия.

Западные СМИ в своих статьях по итогам интервью сосредоточились на цене, упомянутой Байденом, и гораздо меньше внимания уделили ответу на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Британская Guardian напоминает, что комментарии Байдена последовали сразу после того, как рассекреченный отчет разведки США показал, что Москва на выборах 2020 года проводила кампанию дискредитации Байдена по распоряжению Владимира Путина.

По мнению разведки США, именно российский президент санкционировал распространение информации, которая должна была очернить семью Байдена и тем самым привести к переизбранию Дональда Трампа.

На это совпадение также указывает агентство "Блумберг". В статье об интервью Байдена журналисты агентства, со ссылкой на свои источники, делают предположение, что США могут ввести новые санкции уже на следующей неделе, и они могут быть нацелены на российских олигархов и других лиц, близких к Путину.

Что говорят в России

Российские СМИ уделили гораздо больше внимания той части интервью Байдена, в которой он называет Путина "убийцей". "Эхо Москвы" цитирует депутата Госдумы Артура Чилингарова, заявившего, что Байден - "больной человек, сумасшедший". "Политик ищет какие-то слова, а тут совсем обнаглевший человек", - заявил он в эфире радиостанции.

"Meduza" пересказывает слова первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назвавшего заявление Байдена "триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя". "Это крайняя степень агрессии от бессилия и вызов всей нашей стране", - считает Турчак.

А газета "Ведомости" цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина, который у себя в "Телеграме" написал, что "Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны". "Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну", - считает Володин.

Решение по вакцине AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в четверг даст окончательные рекомендации в отношении использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Ряд европейских стран, среди которых Германия, Франция, Испания, Италия и Нидерланды, ранее приостановили ее применение из-за сообщений об образовании тромбов после прививки.

В Европе среди 17 миллионов вакцинированных было около 40 случаев тромбоза. Никаких подтверждений их связи с вакцинацией нет, и ЕМА ранее заявляла, что польза от вакцины перевешивает риски. ВОЗ также рекомендовала странам продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Семь лет аннексии Крыма

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Семь лет назад, 18 марта 2014 года, президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России по итогам состоявшегося 16 марта референдума о статусе полуострова и подписал с представителями Крыма и Севастополя договор о включении этих территорий в состав России.

Большинство стран не признали итоги референдума, считая его незаконным и противоречащим конституции Украины. Запад ввел против России санкции, на которые Москва ответила контрсанкциями. Аннексия Крыма привела к самому серьезному обострению отношений между Россией и Западом со времен холодной войны.

В Крыму в четверг состоятся праздничные мероприятия по случаю годовщины, в том числе концерт и автопробег, которые не стали отменять, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией.

Первые переговоры администрации Байдена с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся на Аляске с представителями Пекина.

КНР стремится к перезагрузке отношений с США после долгих лет напряженности. Вашингтон заявляет, что встреча носит разовый характер, и будущие обязательства зависят от дел, а не слов.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "единственной страной, обладающей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, которая может всерьез бросить вызов стабильной и открытой международной системе".

Встреча на высоком уровне на Аляске станет для администрации Байдена первым шансом показать, как она намерена справиться с тем, что Блинкен назвал "крупнейшим геополитическим испытанием 21 века".

Умер президент Танзании

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Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 года, сообщил вице-президент страны. Он умер в среду от осложнений на сердце в больнице Дар-эс-Салама.

Магуфули больше двух недель не появлялся на публике, что породило слухи о состоянии его здоровья. Ряд оппозиционных политиков заявляли, что он заразился коронавирусом, но подтверждений этому не было.

Магуфули был одним из самых влиятельных в Африке скептиков в отношении ковида, призывая к молитвам и лечению травами, чтобы противостоять вирусу.

Выборы в Нидерландах: лидирует партия Рютте

Партия действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте получает большинство на парламентских выборах в Нидерландах.

Это будет четвертый срок полномочий Народной партии за свободу и демократию во главе с Рютте, несмотря на то, что его правительству в январе пришлось уйти в отставку из-за скандала с детскими пособиями.

Правоцентристская Народная партия получает 36 из 150 мест, в то время как у левоцентристской партии "Демократы-66" будет 27 мест, а у крайне правой Партии Свободы Герта Вилдерса - 17.

Лидер "Демократов-66" Сигрид Кааг, узнав, что ее партия заняла второе место, не могла сдержать эмоций.

Эти выборы многие воспринимают как референдум о доверии действиям нидерландского правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

От ковида в Нидерландах умерло больше 16 тыс. человек, при этом в стране второй месяц продолжаются протесты несогласных с карантином, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией.

"Ужин в ресторане - как приз за месяцы страданий"

Подпись к фото, Хозяева заведений под страхом крупных штрафов должны следить, чтобы клиенты без "зеленых паспортов" не вошли внутрь

Вот уже больше недели как Израиль - рекордсмен по вакцинации в мире - практически вернулся к нормальной жизни. В стране открылись бары, рестораны, музеи, но не для всех, а только тех, у кого имеется "зеленый паспорт" о вакцинации.

И хотя большинство израильтян радостно устремились в кафе и театры, противники прививок возмущены. Они заявляют, что "зеленый паспорт" - не что иное, как инструмент принуждения к вакцинации, потому что прожить без него длительное время будет затруднительно. Подробнее о ситуации в Израиле - в репортаже наших корреспондентов.

Знамя Победы переедет в Подмосковье?

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В подмосковском парке "Патриот" собираются построить новый музей, куда хотят перенести из центра Москвы экспозицию Центрального музея вооруженных сил. Сотрудники музея против переезда - они считают, что это может повредить уникальным экспонатам, среди которых - Знамя Победы, которое было поднято над Рейхстагом в мае 1945 года. Павел Аксенов рассказывает о планах строительства "военного Диснейленда".

"Со времен ГУЛАГа мало что изменилось"

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Путь в места лишения свободы в России начинается с изолятора временного содержания. После суда и приговора, если он предполагает заключение, человек еще некоторое время ждет в СИЗО, а потом "идет по этапу", то есть его перевозят в место лишения свободы.

Как будет устроена дальнейшая жизнь осужденного в колонии, определяется тем, в какую зону, "красную" или "черную", он попал. Русская служба Би-би-си поговорила с двумя десятками бывших заключенных и сотрудников ФСИН, чтобы выяснить, с чем столкнется человек, впервые оказавшийся в российской тюрьме.

Гуси в квартире

Челябинский электрик Антон Машуков завел у себя гусей в трехкомнатной квартире. Он ежедневно выводит питомцев на прогулку, ходит с ними в магазин и на рынок.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Электрик из Челябинска гуляет по улицам города в компании гусей