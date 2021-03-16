"Преступники думают, что ЛГБТ-люди не пойдут в полицию": в Петербурге вынесли приговор по делу о вымогательстве денег у геев

Амалия Затари

Би-би-си

Автор фото, David Frenkel/Mediazona Подпись к фото, Подсудимый Физули Алескеров

Фрунзенский суд Петербурга вынес приговор по делу о подставных свиданиях, потерпевшими по которому стали 18 человек, все они - представители ЛГБТ-сообщества. Преступники на протяжении двух лет знакомились с гомосексуальными людьми в соцсетях, звали их на свидания, а при встрече вымогали у них деньги, обвиняя в педофилии. Подобные преступления распространились в России после 2013 года, когда в стране был принят закон о гей-пропаганде, говорят юристы.

Фигурантами дела стали 36-летний Фахраддин Мамедов и 39-летний Физули Алескеров. Мамедову вменялось 25 эпизодов грабежей, разбоев и вымогательств организованной группой. Алескерову - шесть эпизодов по аналогичным статьям.

Потерпевшими по делу стали 18 представителей ЛГБТ-сообщества, которые в результате действий злоумышленников потеряли разные денежные суммы - от 20 тысяч рублей до одного миллиона.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме. Сторона обвинения просила суд приговорить Мамедова к 8,5 годам колонии, Алескерова - к 8 годам и трем месяцам. Вечером в понедельник Фрунзенский суд Петербурга приговорил Мамедова к 6,5 годам колонии, Алескерова - к четырем годам колонии.

Представители потерпевших (их интересы в суде представляли адвокат ЛГБТ-группы "Выход" Галина Ибрянова и правовой советник этой группы Максим Оленичев) просили суд учесть как отягчающее обстоятельство то, что преступления были совершены против социальной группы ЛГБТ-людей.

Но учел ли суд их просьбу, пока неизвестно. В понедельник судья огласила только вводную и резолютивную части приговора, а полный его текст стороны получат только в пятницу, пояснил Би-би-си Оленичев.

Как появилось уголовное дело

Подставные свидания заключаются в том, что преступники приглашают бисексуальных и гомосексуальных мужчин на встречи, но вместо встречи происходит либо вымогательство, либо грабеж, либо разбой, объясняет Оленичев.

По его словам, в Петербурге каждый год выносят от двух до четырех приговоров по подставным свиданиям - это только те дела, о которых известно группе "Выход". Но дело Мамедова и Алескерова стало первым, потерпевшими по которому признали сразу 18 человек.

"Изначально преступники думают, что гомосексуальные и бисексуальные мужчины не пойдут в полицию в связи с той стигмой, которая существует в обществе, с гомофобным отношением правоохранительных органов. Поэтому преступники на это рассчитывают, совершают много эпизодов таких действий и рассчитывают на то, что не будут наказаны", - объясняет Оленичев.

Сначала так и происходило - почти все пострадавшие не обращались в полицию и платили вымогателям деньги, чтобы те не распространяли порочащие сведения о них.

Среди потерпевших были как студенты вузов, так и достаточно состоятельные люди с хорошим заработком, отмечает Оленичев. Большинство потерпевших - жители Петербурга, но от действий злоумышленников также пострадали оказавшиеся в городе жители Москвы, Омска и один гражданин Китая.

"Практически все потерпевшие платили и не обращались в правоохранительные органы, и затем один из потерпевших, который выплатил уже более миллиона рублей и потерял возможность платить дальше, обратился в группу "Выход" и в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, и только после этого правоохранительные органы начали расследование", - рассказывает Оленичев.

Суть обвинений

По версии следствия, Мамедов в 2016 году создал группу, целью которой было хищение имущества у гомосексуалов и бисексуалов и извлечение из этого преступного дохода.

Для этого участники группы (по версии следствия, Мамедов вовлек в свою деятельность Алескерова, других участников следствие не установило) знакомились во "ВКонтакте" с гомосексуалами и бисексуалами, используя вымышленные имена - "Максим Никитин", "Антон Михайлов" и "Руслан Вознесенский".

Представляясь представителями ЛГБТ-сообщества, злоумышленники заманивали мужчин на встречи, на которых угрозами заставляли их признаться на видео, что они приехали на встречу с несовершеннолетним, что они являются педофилами и что раскаиваются в этом.

"Эти видео оставались у преступников. После этого преступники предлагали доплатить денежные средства за то, чтобы это видео не попало в интернет и не было разослано друзьям. Потому что вся переписка шла через соцсети и преступники видели, кто состоит в друзьях у потерпевших", - рассказывает Оленичев.

Так, как рассказал следствию один из потерпевших, в мае 2017 года он познакомился в одной из групп для знакомств в "ВКонтакте" с "Максимом Никитиным" и договорился встретиться с ним в районе Купчино на улице Ярослава Гашека. Прибыв на место встречи в указанное время, он увидел Мамедова.

"Он [Мамедов] резко стал обвинять меня в педофилии, потом предложил пройтись, сказав кому-то за спиной: "не подходите", от чего у меня сложилось впечатление, что Мамедов не один", - рассказал потерпевший.

После этого Мамедов, по его словам, заставил его записать на телефон видео с признанием, что он гей "с уклоном в педофилию", и что приехал "на встречу с несовершеннолетним, чтобы вступить с ним в половую связь".

Затем Мамедов начал требовать перевести ему 50 тысяч рублей, угрожая распространить эту видеозапись в социальных сетях. Потерпевший перевел Мамедову эту сумму в тот же день.

Потом злоумышленники, угрожая опубликовать видеозапись в интернете, вымогали у него деньги еще семь месяцев. С мая по декабрь 2017 года он переводил им деньги еще шесть раз. Всего он перечислил на карту, номер которой ему дал Мамедов, более 500 тысяч рублей.

"В обвинении указано, что преступники специально совершают преступления против ЛГБТ-людей, это есть в обвинительном заключении. Потому что преступники изначально приглашали на встречи только гомосексуальных и бисексуальных людей. Именно такую схему преступного замысла они изначально разработали и реализовали. Других людей они на встречи не звали", - отмечает Оленичев.

Позиция обвиняемых

Мамедов признал вину практически по всем эпизодам вымогательства. "Но ему вменяются в вину еще грабежи и разбой - что он с помощью физического насилия отбирал материальные ценности. По этим эпизодам он себя не признает виновным, так как говорит, что люди отдавали ему деньги добровольно", - говорит Оленичев.

В время обыска у Мамедова нашли травматический пистолет "Оса", но тот во время допроса заявил, что на встречи никогда его не брал.

Адвокат Мамедова Юлия Салахадинова объяснила Би-би-си, что его подзащитный "не имеет ничего против гомосексуальных людей", и что его действия были направлены против педофилов.

"Это к ЛГБТ-персонам не имеет никакого отношения. А то, что ЛГБТ-персоны не чистоплотны в связях, это уже их проблемы. Потому что в каждом объявлении [которое размещал Мамедов] указывался возраст, и этот возраст не был возрастом полового согласия. Это были несовершеннолетние", - сказала она.

То, что Мамедов выбирал для встреч именно гомосексуальных и бисексуальных мужчин, его адвокат объяснила тем, что "он не мог выступать от имени девочки".

"Он не специально таких находил. Он не мог выступать от имени девочки. Он писал от имени мальчика, потому что он сам мужчина. ЛГБТ-сообщество к делу не имеет никакого отношения", - сказала она.

Адвокат Алескерова Мария Воронина сказала Би-би-си, что ее подзащитный признал свою вину только по одному эпизоду, в котором его обвиняют.

"Мамедов попросил его поприсутствовать. Наверное Алескеров подозревал, что это не просто встреча, но Мамедов его в это не посвящал. Алескеров подозревал, чем занимается Мамедов, но сам от него никаких денег не получал. И так как он не заявил в полицию о преступлении, он признает себя виновным в соучастии", - сказала она Би-би-си.

Сам Алескеров во время одного из допросов заявил, что Мамедов при знакомстве представился ему "активистом-общественником", а спустя полгода признался, что занимается "профилактикой педофилии в соцсетях, выявляет педофилов".

По словам Алескерова, Мамедов также упоминал, что лично знаком с неонацистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак (в начале 2020-х годов он создал движение "Оккупай-педофиляй", смысл которого заключался в избиениях и унижениях на камеру людей, которых участники движения считали педофилами).

Также Алескеров заявил, что Мамедов вел фейковую страницу и договаривался со всеми пострадавшими о встречах самостоятельно, и на эти встречи, как правило, ходил один. Как вспоминает Алескеров, Мамедов позвал его с собой только несколько раз, причем во время встреч просил его держаться вдали от него и подошедшего мужчины. Также, по словам Алескерова, он не знал, что Мамедов получал от потерпевших деньги.

Подставные свидания

Систематическая проблема подставных свиданий, жертвами которых становятся представители ЛГБТ-сообщества, характерна в основном для Москвы и Петербурга, а также для Краснодара, в остальных городах такие случаи есть, но они единичны, сказал Би-би-си адвокат, сотрудничающий с московской ЛГБТ-группой "Стимул" Артем Лапов.

Зимой 2019 года 32-летний Антон (имя изменено по его просьбе) познакомился в одном из сервисов для ЛГБТ-знакомств с молодым человеком, который сказал, что ему 20 лет, и прислал свои фотографии. Они общались несколько дней, а потом новый знакомый пригласил Антона к себе. Тот пришел, при себе у него было 900 тысяч рублей наличными, которые он снял в тот день в банке - это должен был быть первый взнос за ипотеку.

Когда Антон зашел в квартиру, дверь за ним захлопнулась и в помещение вбежали трое человек. Они представились сотрудниками полиции, которые ловят педофилов, рассказал он Би-би-си. По его словам, злоумышленники заставили его сказать на видео, что он больше не будет встречаться с несовершеннолетними, а затем предложили ему снять со своей банковской карты 30 тысяч рублей.

Однако потом злоумышленники обнаружили у Антона рюкзак и нашли деньги. По его словам, он смог убедить их, что не будет обращаться в правоохранительные органы, так как ему стыдно за то, что он совершил, но покинув квартиру, он направился в отдел полиции. Полицейские, по его словам, "устроили целое шоу, улыбались, смеялись, позволяли себе гомофобные шутки". В результате дело все-таки было возбуждено, потерпевшими по нему стали пять человек. Летом прошлого года трое фигурантов дела получили условные сроки.

О подставных свиданиях в Москве в 2019 году писало издание The Village. Российская ЛГБТ-сеть писала о подставных свиданиях в Краснодаре, которые устраивали местные полицейские.

"Преступники не боятся, что их найдут, потому что пострадавшие в полицию обычно не обращаются. И используют свои настоящие фотографии, настоящий номер телефона. Поэтому этих людей потом очень просто найти и привлечь к ответственности. По моему опыту, когда пострадавшие обращаются в правоохранительные органы, практически во всех случаях дела возбуждаются", - отмечает адвокат Артем Лапов.

Однако, по его словам, из-за того, что ЛГБТ-люди не обращаются в полицию, такие преступления часто остаются безнаказанными. По мнению Лапова, представители ЛГБТ-сообщества не обращаются в полицию по трем причинам - кто-то боится аутинга, кто-то думает, что преступления в отношении ЛГБТ не расследуются, "потому что геев всех ненавидят".

Третья причина, по его словам, это закон о запрете гей-пропаганды, который вступил в силу в 2013 году.