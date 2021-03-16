Дайджест: ВОЗ обсудит безопасность вакцины AstraZeneca, Британия объявит о планах наращивания ядерного арсенала
Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать использовать вакцину производства компании AstraZeneca, заявив, что польза от нее перевешивает все возможные риски. В последние дни сразу несколько стран, включая Германию, Италию и Францию, приостановили прививки из-за сообщений о тромбозе у вакцинированных. Безопасность вакцины во вторник на спецзаседаниях обсудят ВОЗ и Европейский медицинский регулятор.
Доказательств связи между вакцинацией и возникновением тромбов по-прежнему нет.
"На данном этапе мы не видим связи между этими случаями [возникновением тромбов] и прививкой. (...) Мы рекомендуем продолжать использовать препарат для вакцинации", - сказала в понедельник главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан.
И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:
- Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса: "Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено".
- Премьер Японии Ёсихидэ Суга первым из госчиновников привился от коронавируса. В следующем месяце у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.
- Алексей Навальный подтвердил, что его доставили отбывать срок по делу "Ив Роше" в исправительную колонию номер 2 в городе Покров Владимирской области, которую он назвал "дружелюбным концлагерем". Колонии в России неформально делятся на "черные", где положение контролируют криминальные авторитеты и возможны послабления в виде, например, нелегальных телефонов, и "красные", где вся полнота власти - у администрации, следовательно, режим жестче. Как рассказала "Открытым медиа" адвокат Мария Эйсмонт, колония, где будет сидеть Навальный, "краснющая", там все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации.
- Сенат США утвердил Дебру Хаалэнд министром внутренних дел. Хаалэнд станет первой представительницей коренного американского населения на посту министра. Министр внутренних дел в США занимается вопросами землеустройства а также выстраиванием отношений с коренными народами.
- Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи накануне первого приезда в Сеул глав Госдепартамента и минобороны США Энтони Блинкена и Ллойда Остина. "Мы хотим воспользоваться этой возможностью и предостеречь новую администрацию США, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле. Если она хочет спокойно спать в ближайшие четыре года, первым делом ей стоит воздержаться от этого", - заявила Ким Ё Чжон, отвечающая за политику Пхеньяна по отношению к США и Южной Корее.
- Тысячи человек в боливийском Ла-Пасе собрались на акцию протеста против ареста бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, которой предъявили обвинения в подготовке госпереворота против Эво Моралеса и отправили на четыре месяца в тюрьму в ожидании суда. В 2019 году Эво Моралес, правивший страной более 14 лет, ушел в отставку после протестов. После его ухода сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом. Оппозиция называет арест Аньес политически мотивированным.
Пересмотр внешней политики Британии
Повышение военных расходов и перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион - британский премьер Борис Джонсон во вторник представит новую стратегию оборонной и внешней политики страны в период после брексита. Как пишет Guardian, новая стратегия в частности предполагает увеличение числа ядерных боеголовок на 40% (с 180 до 260). Объявление Джонсона положит конец 30-летнему постепенному разоружению, уточняет газета.
У Британии гораздо меньше боеголовок, чем у России (около 4300), США (около 3800) или Китая (около 320). Но мощность каждой британской боеголовки составляет 100 килотонн. Мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла 15 килотонн, пишет газета.
В 100-страничном документе, очерчивающем новые положения, немного внимания уделено отношениям с Европой, но подробно рассказывается о необходимости совершить "Индо-Тихоокеанский поворот" и усилить оборонные, торговые и дипломатичские связи с Индией, Японией, Южной Кореей и Австралией в противовес Китаю. В регион, который назван "новым геополитическим центром мира", отправят авианосец Queen Elizabeth, а Джонсон в следующем месяце посетит Индию.
Россия под руководством Владимира Путина в новой стратегии останется одной из главных "активных угроз" безопасности Британии. Китай в документе назван как страна, представляющая "системный вызов".
Кто поборется за "Оскар"?
Пандемия и повсеместные карантины сбили график наградного сезона мирового кино. Обычно присуждаемый в начале января "Золотой глобус" в этом году был перенесен на самый конец февраля, а "Оскары", обычно присуждаемые в феврале, в этом году будут вручаться лишь 25 апреля. Ну а номинации на них объявлены в понедельник, в середине марта. Кто претендует на награду и у кого какие шансы, можно узнать тут: "Оскар"-2021: лидеры номинаций - "Манк", "Минари", "Земля кочевников". Кто еще поборется за золотые статуэтки?
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