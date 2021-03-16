Дайджест: ВОЗ обсудит безопасность вакцины AstraZeneca, Британия объявит о планах наращивания ядерного арсенала

Автор фото, EPA

Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать использовать вакцину производства компании AstraZeneca, заявив, что польза от нее перевешивает все возможные риски. В последние дни сразу несколько стран, включая Германию, Италию и Францию, приостановили прививки из-за сообщений о тромбозе у вакцинированных. Безопасность вакцины во вторник на спецзаседаниях обсудят ВОЗ и Европейский медицинский регулятор.

Доказательств связи между вакцинацией и возникновением тромбов по-прежнему нет.

"На данном этапе мы не видим связи между этими случаями [возникновением тромбов] и прививкой. (...) Мы рекомендуем продолжать использовать препарат для вакцинации", - сказала в понедельник главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса: "Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено".

Премьер Японии Ёсихидэ Суга первым из госчиновников привился от коронавируса. В следующем месяце у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Алексей Навальный подтвердил, что его доставили отбывать срок по делу "Ив Роше" в исправительную колонию номер 2 в городе Покров Владимирской области, которую он назвал "дружелюбным концлагерем". Колонии в России неформально делятся на "черные", где положение контролируют криминальные авторитеты и возможны послабления в виде, например, нелегальных телефонов, и "красные", где вся полнота власти - у администрации, следовательно, режим жестче. Как рассказала "Открытым медиа" адвокат Мария Эйсмонт, колония, где будет сидеть Навальный, "краснющая", там все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации.

Сенат США утвердил Дебру Хаалэнд министром внутренних дел. Хаалэнд станет первой представительницей коренного американского населения на посту министра. Министр внутренних дел в США занимается вопросами землеустройства а также выстраиванием отношений с коренными народами.

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи накануне первого приезда в Сеул глав Госдепартамента и минобороны США Энтони Блинкена и Ллойда Остина. "Мы хотим воспользоваться этой возможностью и предостеречь новую администрацию США, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле. Если она хочет спокойно спать в ближайшие четыре года, первым делом ей стоит воздержаться от этого", - заявила Ким Ё Чжон, отвечающая за политику Пхеньяна по отношению к США и Южной Корее.

Тысячи человек в боливийском Ла-Пасе собрались на акцию протеста против ареста бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, которой предъявили обвинения в подготовке госпереворота против Эво Моралеса и отправили на четыре месяца в тюрьму в ожидании суда. В 2019 году Эво Моралес, правивший страной более 14 лет, ушел в отставку после протестов. После его ухода сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом. Оппозиция называет арест Аньес политически мотивированным.

Пересмотр внешней политики Британии

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Крупнейший корабль Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосец "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth) отправится в Индо-Тихоокеанский регион позднее в этом году

Повышение военных расходов и перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион - британский премьер Борис Джонсон во вторник представит новую стратегию оборонной и внешней политики страны в период после брексита. Как пишет Guardian, новая стратегия в частности предполагает увеличение числа ядерных боеголовок на 40% (с 180 до 260). Объявление Джонсона положит конец 30-летнему постепенному разоружению, уточняет газета.

У Британии гораздо меньше боеголовок, чем у России (около 4300), США (около 3800) или Китая (около 320). Но мощность каждой британской боеголовки составляет 100 килотонн. Мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла 15 килотонн, пишет газета.

В 100-страничном документе, очерчивающем новые положения, немного внимания уделено отношениям с Европой, но подробно рассказывается о необходимости совершить "Индо-Тихоокеанский поворот" и усилить оборонные, торговые и дипломатичские связи с Индией, Японией, Южной Кореей и Австралией в противовес Китаю. В регион, который назван "новым геополитическим центром мира", отправят авианосец Queen Elizabeth, а Джонсон в следующем месяце посетит Индию.

Россия под руководством Владимира Путина в новой стратегии останется одной из главных "активных угроз" безопасности Британии. Китай в документе назван как страна, представляющая "системный вызов".

Кто поборется за "Оскар"?

Автор фото, Handout/Getty Images Подпись к фото, Церемонию объявления номинантов вели из Лондона индийская актриса, "Мисс Вселенная-2000" Приянка Чопра Джонас и ее муж американский актер Ник Джонас