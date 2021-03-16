Конфликт в Мозамбике: матери рассказали, как исламисты обезглавливают их детей

Автор фото, AFP Подпись к фото, Из-за конфликта сотни тысяч людей в Мозамбике страдают от голода, сообщает Save The Children

На севере Мозамбика, где с 2017 года идет ожесточенный конфликт, боевики-исламисты обезглавливают детей. Несколько матерей о жестоких нападениях на своих сыновей сообщили гуманитарной организации Save the Children, которая помогает детям в горячих точках.

Одна из матерей, имена которых организация не разглашает в целях безопасности, рассказала, что ее 12-летнего сына обезглавили на ее глазах, пока она пряталась с тремя другими детьми недалеко от своей деревни в провинции Кабу-Делгаду.

Порядка 2,5 тысяч человек были убиты и 670 тысяч были вынуждены покинуть свои дома с тех пор, как в 2017 году в Кабу-Делгаду началось противостояние между джихадистами, связанными с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), и военными. Несмотря на богатые природные ресурсы, этот регион является одним из беднейших в мире.

"Той ночью на нашу деревню напали, наши дома подожгли, - рассказала мать убитого мальчика. - Когда все это началось, я была дома со своими четырьмя детьми. Мы пытались бежать в лес, но они схватили моего старшего сына и обезглавили его. Мы ничего не могли сделать, нас бы тоже убили".

Другая женщина рассказала, как ее семье пришлось бежать после нападения на сына. "Когда убили моего 11-летнего сына, мы поняли, что в нашей деревне оставаться нельзя. Мы бежали в дом моего отца в другой деревне, но через несколько дней нападения начались и там".

Чанс Бриггс, руководитель Save the Children в Мозамбике, говорит, что сообщения о нападениях на детей шокировали сотрудников организации. "Наши сотрудники в лагерях для беженцев плакали, слушая, какие страдания пережили эти матери", - сказал он.

Кто эти боевики?

Исламисты, нападающие на деревни, состоят в экстремистской группировке, известной как "Аш-Шабаб", хотя о том, имеет ли она связи с одноименной сомалийской группировкой, неизвестно.

Мозамбикский "Аш-Шабаб" присягнул на верность "Исламскому государству". Боевики ИГ утверждают, что в Мозамбике у них есть представители, которые совершили ряд нападений от имени группировки.

В США мозамбикских исламистов считают террористической организацией. Цели и мотивы этой организации не ясны, также неизвестно, кто ее лидеры.

В прошлом году группировка выпустила видео, в котором один из командиров сказал следующее: "Мы захватываем города, чтобы показать нынешнему правительству, что оно несправедливо. Оно угнетает бедных и раздает прибыли начальникам".

Он также добавил, что правительство должно быть "исламским, а не правительством неверных", и обвинил армию в жестокости.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тысячам жителей Кабу-Делгаду пришлось покинуть свои дома из страха за свою жизнь

В интервью Всемирной службе Би-би-си глава Save the Children в Мозамбике Чанс Бриггс рассказал, что цели этой группировки не ясны, но одна из возможных причин насилия на севере страны - острое неравенство.

"Мозамбик - на восьмом месте в списке самых бедных стран мира. Кабу-Делгаду - самая бедная провинция в Мозамбике. В то же время, там находятся огромные запасы природных ресурсов. Многим кажется, что их делят совсем не поровну, и похоже, что это является движущей силой конфликта".

"Ни о каких целях заявлено не было, поэтому трудно понять их истинные мотивы. Мы лишь видим, что боевики пытаются выселить людей. Они пытаются завербовать молодежь, а если те отказываются, их убивают и иногда обезглавливают. Они вынуждают людей покидать места проживания, но чего они в конечном счете хотят добиться, непонятно".

Что происходит в Кабу-Делгаду?

В ноябре 2020 года государственные средства массовой информации Мозамбика сообщили, что на футбольном стадионе в Кабу-Делгаду отряды джихадистов обезглавили более 50 местных жителей.

До этого, в апреле, боевики застрелили и обезглавили десятки людей во время нападения на деревню.

По сообщениям правозащитников, работающих в регионе, мозамбикские военные также превышали полномочия, совершая произвольные аресты, пытки и убийства во время спецопераций против джихадистов.

Правительство Мозамика обратилось к международному сообществу с просьбой о помощи в борьбе против боевиков.