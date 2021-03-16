Коронавирус: европейский регулятор защищает AstraZeneca, в США родился младенец с антителами

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Регулятор лекарственных средств ЕС "твердо уверен" в вакцине AstraZeneca

Европейский регулятор заявил об уверенности в вакцине AstraZeneca на фоне того, как все больше стран, в основном европейских, заявляют о приостановке ее использования.

Во Франции ученые выявили новый штамм коронавируса, который в нескольких случаях не был выявлен обычными ПЦР-тестами. В США врачи рассказали о младенце, родившемся с антителами после вакцинации матери.

Регулятор ЕС уверен в вакцине AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) во вторник еще раз подчеркнуло, что, по имеющимся у него данным, нет причин связывать прививку вакциной AstraZeneca и появление тромбов у некоторых вакцинированных.

Глава EMA Эмер Кук заявила, что остается полностью уверенной, что польза от этой вакцины перевешивает риски.

По данным AstraZeneca, в Европе среди 17 миллионов вакцинированных было выявлено 37 случаев тромбоза. EMA продолжает расследование каждого их этих случаев.

"Мы знаем, что тромбоз бывает у тысяч людей в ЕС, и мы хотим точно установить, чем именно были обусловлены случаи у привившихся. Расследование продолжается, но на данный момент мы твердо уверены, что польза от вакцины AstraZeneca, которая предотвращает Covid-19 и связанные с ним госпитализации и смерти, перевешивает риски", - сказала Эмер Кук.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Результаты исследования о причинах тромбоза у привитых будут известны в четверг, сказала Кук

Результаты расследования EMA станут известны в четверг.

Однако многие страны продолжают временно отказываться от вакцины AstraZeneca, что ставит под удар мировую кампанию по иммунизации от Covid-19, и без того продвигающуюся медленно.

Из соображений предосторожности вакцинацию препаратом AstraZeneca уже приостановили, в частности, Германия, Италия, Франция, Испания, Португалия, Словения, Исландия, Ирландия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Индонезия и Венесуэла. Во вторник к списку этих стран присоединились Латвия и Швеция.

В Германии региональные и федеральные лидеры отложили совещание о расширении программы вакцинации до результатов расследования EMA. Власти планировали с апреля расширить сеть центров вакцинации, включив в нее приемные семейных врачей, чтобы выйти на уровень 20 миллионов прививок в месяц. Вакцина AstraZeneca считалась одной их основных для Германии, на втором месте по количеству закупленных доз после Pfizer/BioNTech.

Наоборот, изменили свое решение временно не пользоваться AstraZeneca власти Таиланда. Во вторник этой вакциной привился премьер-министр страны Прают Чан-Оча. "Есть люди, которые сомневаются. Но мы должны верить врачам, верить в профессионалов медицины", - сказал глава правительства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча привился вакциной AstraZeneca

О своем решении продолжить иммунизацию вакциной AstraZeneca сообщили власти Австралии, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо лично призвал соотечественников привиться ею после сообщений от отказах, обусловленных реакцией в Европе.

В пятницу об отсутствии доказательств связи между вакциной AstraZeneca и тромбами заявила Всемирная организация здравоохранения, призвав правительства не останавливать ее использование в борьбе с пандемией.

В Британии эта вакцина является одной из основных, и первую дозу AstraZeneca уже получили миллионы человек. Британское агентство по регуляции медикаментов заявило, что внимательно следит за развитием ситуации, но не считает имеющиеся данные достаточным основанием для тревоги.

"Если принять во внимание число людей, уже получивших дозу этой прививки, и частоту, с которой у людей естественным образом возникают тромбы, имеющиеся данные не демонстрируют, что вакцину можно считать их причиной", - сказали представители британского регулятора.

Во Франции нашли новый штамм, не проявившийся при обычных тестах

Власти Франции заявили о том, что в Бретани, регионе на западе страны, ученые обнаружили новый штамм коронавируса. По первичным оценкам, этот штамм не кажется более заразным или более опасным, чем другие, говорится в заявлении министерства здравоохранения. Но у него может быть другая особенность, связанная с выявлением обычными тестами.

Группа людей, заразившихся этим штаммом, была обнаружена в больнице города Ланьон. Но при наличии симптомов у некоторых из них обычно эффективный ПЦР-тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новый штамм обнаружили у группы пациентов больницы в городе Ланьон

Ученые проводят дальнейшие исследования на предмет того, действительно ли вирус мутировал таким образом, что появился новый штамм, который сложнее выявить.

Ученые регулярно сообщают об обнаружении новых штаммов коронавируса, но на данный момент лишь три из них считаются тревожными.

В США обнаружили младенца с антителами к Covid-19

В США у беременной женщины, привившейся вакциной Moderna, родился ребенок с антителами к Covid-19. Об этом сообщили в научной статье два врача из города Бока-Ратон в штате Флорида. я

По их словам, это первый известный случай передачи антител к Covid-19 от матери к ребенку.

Педиатры Пол Гилберт и Чад Рудник сообщают о медработнице, получившей прививку за три недели до родов.