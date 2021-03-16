Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский выписался из больницы. Он провел там почти месяц
Принц Филипп, 99-летний супруг королевы Елизаветы II, покинул больницу в Лондоне, где провел четыре недели.
Он лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля. Подробности его болезни не раскрывались.
Позже он перенес неуточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.
Всего герцог провел в стационаре 28 дней - это самая длительная госпитализация в его жизни.
Букингемский дворец сообщал, что с коронавирусом болезнь супруга королевы не связана.
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