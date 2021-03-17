Роскомнадзор требует от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа"

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Роскомнадзор потребовал от компании Twitter удалить аккаунт издания "МБХ медиа", основаного в 2017 году Михаилом Ходорковским. Ранее ведомство пригрозило сервису блокировкой в случае неудаления контента, который власти относят к запрещенному.

Соответствующее уведомление соцсеть прислала в редакцию, пишет "МБХ медиа". "Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации", - говорится в уведомлении.

Роскомнадзор ссылается на то, что в аккаунте "МБХ медиа" якобы размещены информационные материалы "Открытой России" - организации, которая, как сказано в уведомлении Роскомнадзора, признана нежелательной на территории России.

Одновременно Роскомнадзор потребовал удалить аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, которую Генпрокуратура тоже признала нежелательной организацией на территории России. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

Сайт "МБХ медиа" Ходорковского был заблокирован в России еще в феврале 2018 года. Роскомнадзор и тогда нашел на сайте материалы организаций, объявленных в России нежелательными. Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло тогда говорила, что "МБХ медиа" не размещало материалов "Открытой России".

Сейчас Куцылло заявила, что редакция не получала никаких предупреждений от Роскомнадзора. "Они давно уже выбрали новую тактику - давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных жертв. Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах", - сказала она.

Куцылло снова подчеркнула, что "МБХ медиа" не имеет никакого отношения ни к каким организациям и не публикует их материалы.

Закон, регулирующий деятельность нежелательных организаций, вступил в силу в России в 2015 году. В минувшую субботу в Москве полиция задержала около 200 участников форума муниципальных депутатов. Сначала власти ссылались на закон о нежелательных организациях (речь шла об "Открытой России"), позже - на нарушения санитарных запретов, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Гепрокуратура признала "Открытую Россию" Ходорковского и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями в апреле 2017 года.

О требовании удалить аккаунт "МБХ медиа" стало известно на фоне решения российских властей замедлить работу "Твиттера" в стране.

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы "Твиттера" в России. Ведомство утверждает, что компания Twitter не удалила 3 168 материалов с запрещенной информацией, в том числе 2 569 - с "призывами к совершению суицида несовершеннолетними", 450 - с детской порнографией, 149 - с "информацией об использовании наркотиков".

Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что "Твиттер" может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента.

"[Компания] Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - сказал Субботин.