Имя покойного соперника Бэнкси появилось на его граффити в Рединге
Часть граффити работы Бэнкси, которые появились на стене старой тюрьмы в Рединге в ночь на 1 марта, была закрашена красной краской.
На рисунке был изображен спускающийся по веревке заключенный, похожий на Оскара Уайльда, который когда-то сидел в этой тюрьме.
Снизу под фигурой заключенного в полосатой тюремной робе была изображена пишущая машинка, которая теперь исчезла под надписью "Team Robbo" ("Команда Роббо").
Король Роббо - ныне покойный андерграундный художник - также занимался граффити. Между ним и Бэнкси существовала откровенная вражда, которая закончилась только после смерти Роббо в 2014 году.
Противостояние двух художников началось в 2009 году, когда Бэнкси зарисовал большую часть работы Роббо около Риджентс-канала в лондонском районе Кэмден, изобразив на этом месте расклейщика объявлений.
Старая тюрьма в Рэдинге была закрыта в 2014 году, но по-прежнему находится в собственности у министерства юстиции. Его представитель заявил, что в курсе ситуации, но отказался от дальнейших комментариев.
Карен Роуланд, отвечающая в городском совете Рединга за культуру, сказала в интервью Би-би-си, что власти "не могут ничего сделать". "То, что работа была испорчена, конечно, неприятно, но этого следовало ожидать", - сказала она.
Инициативная группа "Спасите Рэдингскую тюрьму", котограя борется за то, чтобы создать в ней центр искусств, заявила, что "получить такую новость первым делом после пробуждения - просто ужасно", и что работа была оставлена "уязвимой перед возможным уничтожением".
Винс Джон из галереи 1LOVE Art в Бристоле, занимающейся стрит-артом и урбанистическим искусством, сказал, что, судя по всему, те, кто подпортил работу Бэнкси, действовали быстро и не слишком продуманно: "У них не было даже лестницы, поэтому они и не могли забраться выше [пишущей машинки]".
"Жаль, что они это сделали, - продолжил Винс Джон, - хороший реставратор все восстановит почти что в оригинальном виде, но на это нужны деньги, и их придется искать в бюджете Рединга".
Местное отделение полиции сообщило, что об инциденте ей сообщили представители общественности, и теперь она просит откликнуться тех, кому известны хоть какие-то подробности.
Сам Бэнкси ранее подтвердил на своем сайте, что работа на стене тюрьмы принадлежит именно ему.
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