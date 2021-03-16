Имя покойного соперника Бэнкси появилось на его граффити в Рединге

Подпись к фото, На месте пишущей машинки появились слова Team Robbo.

Часть граффити работы Бэнкси, которые появились на стене старой тюрьмы в Рединге в ночь на 1 марта, была закрашена красной краской.

На рисунке был изображен спускающийся по веревке заключенный, похожий на Оскара Уайльда, который когда-то сидел в этой тюрьме.

Снизу под фигурой заключенного в полосатой тюремной робе была изображена пишущая машинка, которая теперь исчезла под надписью "Team Robbo" ("Команда Роббо").

Король Роббо - ныне покойный андерграундный художник - также занимался граффити. Между ним и Бэнкси существовала откровенная вражда, которая закончилась только после смерти Роббо в 2014 году.

Противостояние двух художников началось в 2009 году, когда Бэнкси зарисовал большую часть работы Роббо около Риджентс-канала в лондонском районе Кэмден, изобразив на этом месте расклейщика объявлений.

Старая тюрьма в Рэдинге была закрыта в 2014 году, но по-прежнему находится в собственности у министерства юстиции. Его представитель заявил, что в курсе ситуации, но отказался от дальнейших комментариев.

Подпись к фото, Появление работы Бэнкси на стенах тюрьмы привело к очередным призывом создать в ее стенах культурный и художественный центр

Карен Роуланд, отвечающая в городском совете Рединга за культуру, сказала в интервью Би-би-си, что власти "не могут ничего сделать". "То, что работа была испорчена, конечно, неприятно, но этого следовало ожидать", - сказала она.

Инициативная группа "Спасите Рэдингскую тюрьму", котограя борется за то, чтобы создать в ней центр искусств, заявила, что "получить такую новость первым делом после пробуждения - просто ужасно", и что работа была оставлена "уязвимой перед возможным уничтожением".

Автор фото, Getty Images/Morley von Sternberg Подпись к фото, Тюрьмв а Рединге стала всемирно известной после "Баллады Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда, который был одним из ее заключенных

Винс Джон из галереи 1LOVE Art в Бристоле, занимающейся стрит-артом и урбанистическим искусством, сказал, что, судя по всему, те, кто подпортил работу Бэнкси, действовали быстро и не слишком продуманно: "У них не было даже лестницы, поэтому они и не могли забраться выше [пишущей машинки]".

"Жаль, что они это сделали, - продолжил Винс Джон, - хороший реставратор все восстановит почти что в оригинальном виде, но на это нужны деньги, и их придется искать в бюджете Рединга".

Местное отделение полиции сообщило, что об инциденте ей сообщили представители общественности, и теперь она просит откликнуться тех, кому известны хоть какие-то подробности.

Автор фото, Phil Tower Подпись к фото, В камеры видеонаблюдения утром 1 марта попал человек, что-то деающий на строительных лесах под прикрытием брезента