ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне россиян. Кого и как это коснется?

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Федеральная налоговая служба со среды получила расширенный доступ к данным граждан, имеющим статус банковской тайны. В ведомстве уверяют, что эта мера не несет никаких рисков для добросовестных россиян. Так ли это?

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс России были предложены правительством в октябре прошлого года и одобрены Госдумой 27 января. В феврале закон был подписан президентом Владимиром Путиным.

Русская служба Би-би-си объясняет, зачем вносились поправки и как они отразятся на жизни россиян, имеющих банковские вклады.

К чему получила доступ ФНС?

В документе, вступающем в силу в среду, прописано, что банки будут обязаны в течение трех дней после запроса ФНС выдавать ведомству следующие данные о своих клиентах:

копии паспортов клиентов;

копии доверенностей на получение находящихся на счете денежных средств;

копии договоров на закрытие, обслуживание и закрытие счета;

копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;

информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период).

Какие данные налоговая получала от банков раньше?

До вступления в силу новых поправок российские банки были обязаны передавать в налоговые органы сведения об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний.

Также с 1 апреля 2020 года в ФНС в обязательном порядке поступали сведения об открытии или закрытии электронных кошельков (в том числе работающих через банки сервисов "Яндекс.Деньги", QIWI, WebMoney и PayPal).

Банки также могли отправлять в ФНС справки о наличии счетов и вкладов у любого клиента, а также об остатках на счетах и о любых операциях со счетами, но только в том случае, если от налоговиков поступал мотивированный запрос.

В случае счетов физлиц для проверки информации было необходимо получить согласие вышестоящего налогового органа или запрос от иностранной налоговой службы, с которой у российской ФНС есть соглашение об обмене данными.

Что касается юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то по их счетам информация могла быть передана только в случае проведения налоговой проверки или решения о взыскании налоговой задолженности.

Что говорят сами налоговики?

Федеральная налоговая служба пыталась получить от минфина возможность запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне налоговых проверок еще в июле 2018 года. В налоговой мотивировали это целями "совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности". Однако тогда в минфине эту идею не поддержали.

В декабре прошлого года минфин вернулся к этой инициативе и опубликовал два законопроекта, которые, как утверждали в ведомстве, должны обеспечить более широкий обмен данными о налогоплательщиках между Банком России и ФНС.

Согласно этим документам, центробанк должен передавать налоговикам сведения, составляющие банковскую тайну, а ФНС в ответ - предоставлять Банку России данные, охраняемые налоговой тайной. Как писал "Коммерсант", налаживание такого взаимного обмена было призвано снизить возможности граждан и юрлиц по уходу от налогов.

В воскресенье в пресс-службе ФНС заверили, что поправки в Налоговый кодекс не затронут тех, кто честно платит налоги.

"Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", - отмечается в сообщении ведомства.

Как уверяют в ФНС, обновленный Налоговый кодекс не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц.

"Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас, - только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК", - уточняется в сообщении.

В октябре пресс-служба кабмина отмечала, что реализация такой меры "будет способствовать обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков".

Стоит ли беспокоиться клиентам банков?

Экономисты полагают, что новые правила обмена данными между банками и налоговой вряд ли вызовут какие-то опасения у физических лиц, но могут затруднить жизнь некоторым индивидуальным предпринимателям, привыкшим к "серым" схемам в отношениях с налоговой службой.

Как отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, поправки могут затронуть интересы лишь наиболее состоятельных физических лиц, то есть тех, чей годовой доход составляет около 500 млн рублей.

"Безусловно, скорее всего, нужно будет настороже быть прежде всего индивидуальным предпринимателям, которые могли быть замечены в злоупотреблениях своим налоговым режимом. В частности, это использование минимальных ставок, участие в схемах дроблений либо оказание услуг незаконных банковских операций", - сказал он радиостанции BFM.

Старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин полагает, что закон вряд ли побудит банковских клиентов массово уходить от безналичных расчетов.

"Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал", - отмечал он в беседе с РИА-Новости.

Впрочем, налоговые органы и ранее часто запрашивали у банков расширенные данные о клиентах, и банки в большинстве случаев просто не могли им отказать, отмечает старший юрист BGP Litigation Денис Савин.