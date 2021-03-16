Суд на Кубани отменил оправдательный приговор по делу об убийстве восьмилетней девочки

Автор фото, Следственное управление Следственного комитета Рос Подпись к фото, Так выглядела схема, нарисованная на двери гаража

Третий апелляционный суд в Сочи отменил оправдательный приговор жителю поселка Звезда 64-летнему Николаю Мишину, которого ранее по делу об убийстве восьмилетней девочки единогласно оправдали присяжные - несмотря на то, что на начальном этапе расследования он признался в преступлении и показал, где закопал труп.

Суд в Сочи отменил приговор Краснодарского краевого суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе. Апелляцию подала прокуратура Краснодарского края, усмотревшая в приговоре процессуальные нарушения.

Кубанца обвиняли в убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК), максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет колонии либо пожизненное заключение.

Восьмилетняя девочка, жившая с мамой и отчимом в поселке Звезда, пропала 20 июня 2016 года. Как писала "Медиазона", отчим девочки подвозил ее на комбайне, который недалеко от дома сломался - и мужчина отправил девочку домой. Но до дома она так и не дошла. Поиски продлились более трех лет, но результата не принесли. "Волосы прямые, светлые, до плеч. Девочка быстро говорит, при разговоре трогает пальцы руки. Темперамент: общительная, вспыльчивая, доверчивая", - так описывали ребенка местные СМИ в объявлениях о поисках пропавшей.

В 2018 году на заборе и воротах гаража недалеко от дома родителей девочки нашли нарисованные мелом схемы места, где находится тело. В 2020 году следователи нашли в обозначенном месте останки ребенка - с момента пропажи девочки прошло 3,5 года.

Биологический материал Мишина нашли на сделанной надписи, у него дома изъяли куски мела и кувалду. Его задержали, и он дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете. Тогда Мишин говорил, что девочка забежала к нему во двор и мешала ему чинить сарай. В поселке его дом соседствует с домом семьи матери убитой девочки.

Он пытался прогнать ребенка, но она "не реагировала на его требование", пересказываются показания Мишина в обвинительном заключении. "Тогда Мишин нанес удар кувалдой в область головы... [девочки], от чего последняя упала, после чего он нанес еще один удар ногой в область ее ребер. Осознав, что та не подает признаков жизни, он решил избавиться от трупа, погрузил тело в багажник своей машины ВАЗ-21061 и вывез в поле в поселке Первомайском, где и сбросил", - говорится в тех показаниях пенсионера, которые цитирует "Медиазона".

Как говорил Мишин, он оставил надпись о местонахождении девочки, так как хотел, чтобы ее быстрее нашли, потому что его мучила совесть и девочка снилась ему.

Позже Мишин отказался от своих показаний, заявив, что давал их под давлением. Он заявил, что девочку убил его якобы психически нездоровый брат, умерший в начале 2018 года, до того, как нашли схему захоронения останков девочки. Схему расположения останков, по его словам, он нарисовал, так как записку с местом ему "подкинул его ныне покойный брат".

Корреспонденту "Медиазоны" он рассказал, что во время следственных действий ему якобы "пальцы зажимали и скрючивали", из-за чего они "были все как у боксера", а также "били толстой книгой или папкой с бумагами" по голове, после чего у него появился отек на один глаз. Документальных подтверждений этому он не предоставил. Юристу "Комитета против пыток" Сергею Романову рассказывать о пытках он отказался, отмечает издание.