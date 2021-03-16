Отчет разведки США: Россия и Иран пытались повлиять повлиять на исход выборов, но не смогли

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Как следует из рассекреченного отчета Национальной разведки США, Россия и Иран пробовали повлиять на исход президентских выборов 2020 года, однако при этом ни одно иностранное государство не пыталось подтасовать голоса, подделать бюллетени или внести изменения в результаты.

Россия, как утверждают авторы отчета, в отличие от 2016 года, не пыталась взломать системы регистрации избирателей и учета бюллетеней, однако распространяла дезинформацию, чтобы повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание.

Авторы отчета пришли к выводу, что Путин распорядился о ведении широкой кампании по дискредитации кандидатуры Джо Байдена и оказанию влияния на ближайшее окружение Дональда Трампа.

Хотя в отчете не называются конкретные имена, речь, как пишет New York Times, судя по всему, идет в первую очередь о бывшем личном адвокате Трампа Рудольфе Джулиани, всеми силами развивавшем тему коррупции, в которую была предположительно вовлечена семья Байдена на Украине.

"Российские официальные лица, а также третьи лица, действующие в интересах Кремля, целенаправленно работали над тем, чтобы изменить американское общественное мнение", - говорится в документе.

При этом в отчете в основном повторяется то, о чем широко сообщалось еще год назад: что в 2020 году ни одна иностранная держава не пыталась вести широкомасштабную кампанию с целью повлиять на американских избирателей, подобную той, что предприняла в 2016 году Россия, совершив хакерскую атаку на ящик электронной почты Демократической партии и распространяя в соцсетях информацию, вносящую раскол в общество.

Упоминается в отчете и Китай, который, по мнению американских аналитиков, поначалу собирался повлиять на исход выборов, но потом решил, что такие попытки будут тщетными и могут даже привести к негативным для Пекина последствиям.