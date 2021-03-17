Уроки музыки для птиц. Зачем ученые учат пернатых их собственным песням

Автор фото, Murray Chambers Подпись к фото, Популяция регента-медоеда сократилась на 90%, и учиться петь "правильную песню" им попросту не у кого

Регентов-медоедов, птиц, живущих в Австралии, в природе осталось так мало, что они забыли свои песни. "У них нет возможности пообщаться с себе подобными, чтобы узнать, а как же они должны звучать", - говорит Росс Крейтс, член группы по исследованию редких птиц при Австралийском национальном университете в Канберре. В природе осталось всего 300 особей регентов-медоедов, и чтобы сохранить их уникальное звучание, ученые дают им послушать их собственные песни.

Конечно, музыкальные уроки доступны только тем медоедам, которые живут в неволе, под наблюдением ученых. Этих птиц осталось так мало, а ареал их обитания такой большой (примерно как десять Великобританий), что найти их, чтобы дать послушать им их звуки в природе, просто невозможно.

Автор фото, Lachlan L. Hall Подпись к фото, Если самец регента-медоеда поет чужую песню, самка не будет с ним спариваться

Певчие птицы разучивают свои песни так же, как люди учатся говорить. То есть с младенчества повторяя сначала звуки, а затем слова тех, кто их окружает. Когда ученые отправились в экспедицию по изучению регентов-медоедов, они нашли этих редких птиц. Но они пели совсем не те песни, которые должны петь. "Они пели песни других птиц", - говорит доктор Крейтс.

Автор фото, Mick Roderick Подпись к фото, В дикой природе осталось всего 300 регентов-медоедов

"Когда птицы покидают гнездо и уходят в большой мир, им необходимо общаться с сородичами, чтобы они могли слушать, как они поют, и повторять эту песню", - объясняет доктор Крейтс. Но популяция регента-медоеда сократилась на 90%, и теперь они буквально не слышат друг друга. "И в конечном итоге разучивают песни других видов", - сокрушается ученый.

Автор фото, David Stowe Подпись к фото, Птицам, которые живут в неволе, ставят записи с их оригинальными песнями, чтобы научить их петь правильно

И дело совсем не в том, что чужие песни хуже. "Если самцы регентов-медоедов поют не свою песню, самки не могут спариваться с ними и размножаться", - говорит доктор Крейтс. Поэтому ученые используют записи этих птиц, чтобы научить содержащихся в неволе медоедов их собственной песне.