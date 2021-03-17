Байден заявил, что Путин поплатится за вмешательство в американские выборы. Рубль упал

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Президент США Джо Байден заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. Накануне был опубликован доклад разведки США, в котором говорилось, что Россия и Иран пробовали повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

"Он поплатится за это", - заявил Байден в интервью телеканалу Эй-би-си. Он не стал уточнять, что имеет в виду, пообещав, что последствия для Путина наступят скоро.

После этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина убийцей. Байден ответил утвердительно.

После высказываний Байдена доллар и евро резко выросли на Московской бирже. Курс доллара США составил 73,71 рубля в 14:25 мск, что на 57,75 копейки выше, чем на начало часа. Евро стоил 87,68 рубля, поднявшись на 56 копеек.

В Кремле пока не комментировали высказывания Байдена. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слова президента США о Путине "оскорблением россиян".

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - написал Володин в своем телеграм-канале.

Доклад разведки США

Во вторник был опубликован рассекреченный отчет Национальной разведки США, из которого следовало, что Россия и Иран пробовали повлиять на исход президентских выборов 2020 года, однако при этом ни одно иностранное государство не пыталось подтасовать голоса, подделать бюллетени или внести изменения в результаты.

По данным телеканала Си-эн-эн, в связи с публикацией доклада уже на следующей неделе Белый дом объявит о новых санкциях против России.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Щенок Путина!": что Байден говорил о России

Россия, как утверждают авторы отчета, в отличие от 2016 года, не пыталась взломать системы регистрации избирателей и учета бюллетеней, однако распространяла дезинформацию, чтобы повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание.

Авторы отчета пришли к выводу, что президент России Владимир Путин лично санкционировал ведение широкой кампании по дискредитации кандидатуры Джо Байдена и оказанию влияния на ближайшее окружение Трампа.