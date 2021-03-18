"Приглашение" посла в Вашингтоне в Москву. Как развиваются события

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Москва. Здание министерства иностранных дел России

Посол России в США Анатолий Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта, сообщило посольство. Проконсультировать дипломата уже готовы депутаты Госдумы, борющиеся с вмешательством во внутренние дела страны. Би-би-си следит за развитием событий.

Вызов посла в Москву последовал за интервью президента США Джо Байдена телеканалу Эй-би-си, в котором он заявил, что российский лидер Владимир Путин поплатится за предполагаемое вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Вечером в среду на сайте МИД России появилось заявление официального представителя министерства Марии Захаровой о вызове посла Антонова в Москву для консультаций. В нем не использовалась жесткая формулировка "отзыв посла для консультации" - речь идет о приглашении. Таким образом, пока неясно, каким образом оценивать этот демарш с точки зрения дипломатической практики.

О сказанных Байденом словах о Путине МИД при этом не упомянул.

"Приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США, - говорилось в заявлении Захаровой. - Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень".

По ее словам, Москва хочет определить, какими могут быть "пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей" и как не допустить их "необратимой деградации". "Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом", - сообщила Захарова.

Вскоре свои услуги по консультированию посла предложил депутат Госдумы Василий Пискарев, который возглавляет парламентскую комиссию по расследованию "фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России".

"Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США", - сказал Пискарев журналистам.

Он рассказал о "десятках методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, которые направлены на "продвижение агентов влияния на выборные должности".

"Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - пообещал депутат.

Посла Антонова ждут в Москве к выходным. Он вылетает в Москву на консультации 20 марта. "В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - говорится в комментарии посольства. Посольство при этом призвало к налаживанию диалога между Россией и США, "несущих особую ответственность за международный мир и безопасность".

Сколько времени проведет посол Антонов на родине, пока неизвестно. "Консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в различных ведомствах. Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации", - сказала утром Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Будет ли вызвал в МИД России посол США в Москве Джон Салливан, она не знает.

Отвечающий за международные отношения вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев утром написал в "Фейбсуке", что отзыв посла из Вашингтона в Москву на консультации может быть "не последней" реакцией, если не последует "разъяснений и извинений с американской стороны".

"Президент Байден во вчерашнем телеинтервью с самоуверенностью, достойной куда как лучшего применения, утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России "убийцей". Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль, - заявил сенатор. - Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга".

Однако в Белом доме считают иначе. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сказала журналистам, что в отличие от прежней администрации Байден считает правильным прямо говорить то, что он думает о Путине.

"Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации, - заявила она, отвечая на вопрос о приглашении посла Антонова в Москву на консультации. - Мы намерены быть прямыми относительно тех областей, которыми мы озабочены".

"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", - считает Псаки.

Захарова же заявила, что и американские специалисты не могут объяснить высказывания Байдена в интервью Эй-би-си. "У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов, - сказала она. - Даже на простой вопрос, "скажите, пожалуйста, а что это было", они не могут дать ответ".

Министерство торговли США накануне объявило, что с 18 марта вводит новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. Это связано с делом Алексея Навального. Кроме того, ожидаются санкции и в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы.