Почему опять дорожает бензин? Счетная палата предупредила о риске топливного кризиса

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

В России снова дорожает топливо: с начала 2021 года цены на бензин и дизель выросли на 2-3%. Рост цен на бензин может спровоцировать топливный кризис и, как следствие, социальную напряженность, предупреждает Счетная палата. Кремль уверяет, что ситуация под контролем. Чтобы сдержать цены, власти решили выделить из бюджета дополнительные средства нефтяникам.

С начала 2021 года цены на бензин и дизельное топливо в России выросли на 3%, показывают данные "Яндекса" и компании "Петрол Плюс" (собирает данные с 13 тыс. АЗС). По данным Росстата, с начала года цены на автомобильный бензин выросли на 2,2%.

Бензин снова начал дорожать после того, как несколько месяцев цены держались на одном уровне.

Минэнерго считает, что причиной подорожания топлива стал рост спроса в связи с сильными морозами в начале марта, а также сезонный рост спроса.

Счетная палата в своем отчете за 2020 год сообщила, что в России есть риски повторения ситуации мая 2018 года, когда правительству пришлось принимать экстренные меры, чтобы сдержать рост цен на топливо и остановить протесты в регионах. 17 марта пресс-служба Счетной палаты уточнила, что эти риски минимальные.

Замглавы минэнерго Павел Сорокин заявил, что предпосылок для повторения ситуации 2018 года сейчас нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет, что правительство держит ситуацию под контролем: "Имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо".

Что случилось в мае 2018 года?

Весной 2018 года в России резко выросли цены на топливо. Бензин АИ-95 с начала апреля по начало июня подорожал на 10% до 45,8 рубля, показывают данные "Яндекса". АИ-92 и дизельное топливо тоже подорожали примерно на 10% за этот же период.

В мае в десятке регионов прошли акции протеста против подорожания топлива. Свое возмущение высокими ценами один из водителей высказал во время прямой линии с Владимиром Путиным.

Топливо начало дорожать после того, как крупные производители нефтепродуктов снизили продажи бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже более чем в два раза.

Продажи внутри России снизились, потому что производителям было выгоднее продавать топливо за рубеж. Такая ситуация сложилась в связи с налоговым маневром, в рамках которого власти решили поэтапно снижать экспортные пошлины и повышать налог на добычу полезных ископаемых.

Чтобы сдержать рост цен, правительство решило снизить акцизы. Дмитрий Козак, занимавший тогда пост вице-премьера, заявлял, что правительство пошло навстречу компаниям, но и они должны "умерить аппетиты". Глава минэнерго Александр Новак пригрозил бизнесу вводом дополнительных экспортных пошлин. В итоге нефтяники согласились заморозить цены.

Впоследствии правительство придумало специальный механизм для сдерживания цен на топливо. С 2019 года в России ввели обратный акциз, который действовал как налоговый вычет и выплачивался нефтеперерабатывающим заводам. Объем этого вычета зависел от объема производства нефтепродуктов и некоторых других факторов.

Также частью нового механизма стал демпфер ("гаситель", "амортизатор") - надбавка к вычету, размер которой зависит от разницы экспортных и внутренних цен.

Механизм обратного акциза с демпфирующей надбавкой работает таким образом, что при ценах на нефть выше 50-55 долларов за баррель правительство выплачивает нефтяникам компенсацию. Этой компенсации, по задумке правительства, должно хватать для того, чтобы покрывать убытки бизнеса от продажи бензина внутри страны в периоды, когда выгоднее отправлять топливо на экспорт.

Но у механизма есть и обратная сторона: при ценах на нефть ниже 50-55 долларов за баррель обратный акциз начинает действовать как обычный, то есть деньги должны платить уже нефтяники государству.

Принятые меры сработали: цены с июня 2018 года по декабрь 2020 года выросли незначительно. Например, по данным "Яндекса", АИ-92 за этот период подорожал на рубль до 43,4 рубля, АИ-95 подорожал на два рубля до 47,8 рубля. Цены на дизельное топливо выросли сильнее - почти на четыре рубля до 48 рублей.

Почему опять растут цены?

Резкий скачок цен произошел летом 2020 года. Тогда минэнерго объясняло его окончанием локдауна. Замминистра Павел Сорокин говорил, что рост цен "является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках". В итоге цены стабилизировались.

Новый виток роста начался в конце 2020 года. Повышение цен началось из-за недостатка предложения нефтепродуктов. Производители, скорее всего, снизили объемы отгрузки на внутренний рынок, потому что продавать топливо на экспорт стало выгоднее, отмечала исследовательская группа "Петромаркет".

По соглашению с правительством в такие периоды бюджет должен предоставить нефтяникам компенсацию, чтобы им было выгоднее продавать топливо внутри страны, чем за рубежом. Однако в январе 2021 года произошло наоборот: нефтяникам пришлось заплатить в бюджет, писал "Коммерсант". Работавший до этого механизм дал сбой по нескольким причинам, главные из которых - изменение конъюнктуры рынка в связи с пандемией коронавируса и несовершенство формулы компенсации (демпфера).

К началу 2021 года на внешних рынках существенно выросли цены на нефть и нефтепродукты, при этом рубль почти не укрепился (более слабый рубль делает экспорт выгоднее). К тому же в формулу демпфера была заложена индексация внутренних цен на топливо в размере 5%, в то время как в реальности рост в последние два года составлял 1,5-2%, отмечал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Эти факторы привели к тому, что экспортировать топливо стало выгоднее, чем продавать внутри страны. В конце января агентство "Рейтер" писало со ссылкой на неназванных менеджеров нефтяных компаний, что переработка сырья для внутренних поставок стала невыгодной.

Нефтяники просили правительство изменить формулу демпфера, но власти не хотели идти на встречу, отмечало агентство.

По данным на 11 марта, переработчики московского региона могли получать за тонну 64,3 тыс. рублей при экспорте топлива, тогда как на Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляли 54,67 тыс. рублей, писал аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.

В итоге правительство все же решило изменить формулу. "Мы видим, что механизм [компенсации] в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос", - заявил 15 марта глава минэнерго Александр Новак.