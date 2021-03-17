Uber предложил водителям в Британии минимальную зарплату и пенсию. Он долго сопротивлялся этому

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 70 тысяч британских водителей Uber получают гарантированную заработную плату

Компания Uber согласилась выплачивать своим водителям в Британии гарантированную минимальную заработную плату, отпускные и пенсию. Новые условия труда для 70 тысяч таксистов вступают в силу в среду.

После длительного судебного разбирательства все водители в Британии, сотрудничающие с мобильным приложением Uber, были окончательно признаны наемными работниками, а не самозанятыми.

Теперь компания подтвердила, что они могут рассчитывать на почасовую минимальную оплату труда, которая в Британии сейчас составляет 8,72 фунтов в час (12,12 долларов, около 900 рублей по текущему курсу), а в апреле поднимется до 8,91 фунтов в час (12,38 долларов).

В комментарии Би-би-си представители Uber пообещали, что не ожидают роста тарифов в связи с изменения условий работы водителей. Но аналитики отмечают, что когда суд Калифорнии принял похожее решение по поводу статуса водителей, цены на их услуги поднялись.

Uber пришлось изменить статус своих водителей после того, как в феврале Верховный суд Великобритании окончательно постановил, что они должны считаться наемными работниками. До этого компания с 2016 года оспаривала подобные решения нижестоящих судебных инстанций страны. Изначально иск против Uber в суд по трудовым спорам подали два водителя, Джеймс Фаррар и Ясин Аслам.

Компания Uber настаивала, что водители, с которыми она сотрудничает, являются индивидуальными предпринимателями, а сама она лишь выполняет функцию посредника, связывающего водителей с клиентами. Эта бизнес-модель распространена среди многих сервисов, работающих через мобильное приложение.

Автор фото, ADCU Union Подпись к фото, Впервые Джеймс Фаррар и Ясин Аслам выиграли суд против Uber в 2016 году, но компания продолжала оспаривать решение во все более высоких судебных инстанциях вплоть до февраля 2021-го

Представители профсоюзов и специалисты по трудовому праву в Британии называют перемены в Uber знаковыми - они отразятся на целом секторе экономики, основанном на подработках.

Надежду на то, что конкуренты последуют по их пути, выразил и Джейми Хейвуд, глава Uber в Северной Европе. "Uber - это только часть индустрии частного извоза, и мы надеемся, что другие операторы, как и мы, решат улучшить условия труда для своих работников, которые являются важной частью нашей повседневной жизни", - сказал Хейвуд.

Что изменится для водителей Uber в Британии

Условия труда для британских водителей Uber изменятся в среду. Им будет положена минимальная заработная плата - помимо бесплатной страховки, покрывающей больничные, травмы и декретные выплаты для отцов и матерей, которую Uber стала предоставлять в 2018 году.

Теперь Uber обещает следующее:

Платить минимальную заработную плату на уровне возрастной категории "25 лет и старше", независимо от возраста водителя, плюс расходы. Оплачиваемый период времени - от момента принятия вызова до высадки пассажира.

Оплачиваемый отпуск для всех водителей по ставке 12,07% в от их заработков.

Водителей автоматически включают в корпоративную пенсионную программу, с отчислениями от компании и самих водителей.

Продолжать существующие с 2018 года бесплатную страховку на случай болезни или травмы, а также декретные выплаты для отцов, матерей и приемных родителей.

Оставить за водителями возможность выбора, когда, где и сколько работать.

Новые условия не коснутся курьеров сервиса Uber Eats, доставляющего еду из ресторанов или покупки из продовольственных магазинов.

В своем заявлении представители Uber уточнили, что в британском трудовом праве "работник" - это более широкая категория, чем штатный сотрудник компании. В отличие от штатных сотрудников, у водителей Uber не будет таких условий, как гарантированные сроки уведомления об увольнении, компенсация в случае сокращения штатов, возможность оспорить основания для увольнения, но им положена минимальная заработная плата, отпускные и пенсия.

В Uber отметили, что формулировка февральского решения Верховного суда в Британии предоставила компании возможность изменить свою модель. Они нашли способ, как увязать соблюдение прав наемных работников и при этом предоставить им гибкость графика.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Юристы и представители профсоюзов надеются, что теперь изменится вся индустрия

Бывшие водители Uber Джеймс Фаррар и Ясин Аслам, иск которых привел к сегодняшнему результату, были удовлетворены решением компании. При этом они напоминают о важном требовании, которое новые условия Uber не отражают.

Они добивались того, чтобы отсчет рабочего времени водителя начинался не после принятия заказа, а раньше - с того момента, как водитель подключался к приложению и начинал ждать заказов.

Другой момент, о котором Uber умолчал в своем заявлении, - это компенсации водителям, продолжавшим работать по старой схеме после 2016 года, когда Фаррар и Аслам впервые выиграли суд против компании.

Влияние на индустрию

Перемены в Uber отразятся и на многих других компаниях, уверены специалисты.

"Мы видим столько других операторов, нанимающих людей по той же самой сомнительной модели, - сказал в интервью адвокат Найджел Дэй, представлявшей на суде Фаррара и Аслама. - Теперь они увидят это решение и задумаются: если Uber, наконец, сдался и признал водителей наемными работниками, то как долго мы сможем продолжать настаивать на аргументах, что работникам не положены права?"