"Талибан" - запрещенный в России - снова едет в Москву на переговоры. Зачем?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В январе в Москву приезжала делегация талибов, которую возглавлял Шер Мохаммад Аббас Станикзай (в центре)

В четверг в Москве пройдут консультации по Афганистану, на которые приглашены представители США, Китая, Пакистана, афганского правительства, а также радикального исламистского движения "Талибан". Переговоры с участием талибов в российской столице проходят уже не в первый раз - несмотря на то, что это движение уже давно запрещено на территории России решением Верховного суда.

Русская служба Би-би-си собрала главную информацию о предстоящей встрече и о контактах России с талибами за последние годы.

Что будет обсуждаться на переговорах в Москве?

Как ожидается, главной темой консультаций станут итоги межафганских переговоров в Дохе, которые продолжаются уже почти год, но пока не приносят никаких значимых плодов.

29 февраля 2020 года администрация президента США Дональда Трампа и представители движения "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, согласно которому Соединенные Штаты и их союзники обещали вывести все войска из страны в течение 14 месяцев. Талибы со своей стороны гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Однако выработать четкий план выполнения договоренностей сторонам с тех пор так и не удалось. Переговоры в столице Катара неоднократно прерывались и возобновлялись вновь, но так и не привели к конкретным действиям. Более того, 15 марта официальный представитель политического офиса талибов Наим Вардак заявил, что отвергает новый план мирного урегулирования, предложенный США.

Делегация "Талибана" в последний раз побывала в Москве в конце января - тогда с талибами провел встречу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, переговоры с талибами необходимы прежде всего для "сверки позиций" для продолжения работы по межафганскому урегулированию.

"Недавний визит в Москву делегации политофиса движения "Талибан" следует рассматривать именно в таком контексте. В ходе прошедших консультаций нами подтверждена важность сохранения приверженности талибов и США положениям Дохийского соглашения", - отмечал Кабулов в интервью ТАСС 2 марта.

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в среду также сообщил, что целью консультаций в Москве является попытка ускорить затянувшиеся переговоры в Дохе и придать им новый импульс.

"Мы приветствуем региональные и международные инициативы в поддержку мирного процесса, мы уверены, что московская конференция придаст импульс мирным переговорам в Дохе и предстоящей конференции по Афганистану в Турции", - заявил афганский политик в интервью телеканалу Ariana News.

Как ожидается, вскоре после встречи в Москве - 27 марта - в Стамбуле под эгидой ООН пройдет инициированная Вашингтоном масштабная конференция по афганскому урегулированию, на которую также приглашены Иран и Индия.

Многие эксперты сходятся во мнении, что формат переговоров в Дохе уже явно не справляется со своей задачей, и поэтому сейчас появляются новые площадки для попыток разрешения афганского кризиса.

"Дохинский дипломатический проект изначально был ориентирован на решение предвыборных задач тогдашнего президента США Дональда Трампа и в его прежнем виде оказался неэффективным, - отмечал в разговоре с “Коммерсантом” директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. - В связи с этим после смены администрации США переговорный процесс расползается как минимум на две части - конференцию по афганскому урегулированию в Турции, намеченную на 27 марта, и московские консультации, которые должны пройти 18 марта".

Часто ли Россия принимает делегации талибов?

Впервые представители движения "Талибан" приняли участие в переговорах по Афганистану в Москве в ноябре 2018 года: встреча прошла в закрытом формате в столичном "Президент-отеле", в ней принимал участие глава МИД России Сергей Лавров.

За несколько месяцев до этого Лавров отмечал, что Россия никогда не скрывала своих контактов с талибами, поскольку они являются частью афганского общества. Лавров также пояснял, что переговоры с "Талибаном" необходимы для того, чтобы побудить их "отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством".

В феврале 2019 года афганская делегация опять приехала в российскую столицу - на этот раз для участия в двухдневном форуме "Межафганский диалог", проходившего все в том же "Президент-отеле".

В мае 2019 года Лавров снова принял делегацию талибов в Москве. Официальной темой встречи значилось 100-летие дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, а также процесс мирного урегулирования афганского конфликта.

Автор фото, Sergey Savostyanov/Tass Подпись к фото, Сергей Лавров провел закрытые переговоры с представителями талибов в ноябре 2018 года

Очередной визит представителей запрещенного движения вызвал бурю критики в социальных сетях, однако в МИД России позднее заявили, что не видят в этом никаких репутационных рисков.

"Убеждены в том, что приезд в Москву представителей политического офиса "Движения талибов" в Дохе и их участие в упомянутых встречах наряду с видными политическими деятелями Афганистана не только не несет репутационных рисков для нашей страны, но, наоборот, подтверждает нашу активную роль в процессе афганского урегулирования", - говорилось в сообщении министерства.

За что Вашингтон критикует Москву?

Власти США неоднократно обвиняли Москву в помощи талибам, однако российские власти это отрицают.

В августе 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо заявил, что Россия снабжает боевиков оружием, что является "очевидным нарушением международных норм и норм Совбеза ООН". Сергей Лавров в ответ заявил, что у США нет никаких доказательств того, что Москва поддерживает талибов.

В июне прошлого года американская газета New York Times со ссылкой на свои источники написала, что власти США располагают данными о денежных переводах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с талибами.

Но основе этих данных, а также на основе сведений, полученных в ходе допросов задержанных в Афганистане боевиков, американские спецслужбы сделали вывод, что Россия якобы тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военнослужащих и их союзников на территории Афганистана, писала газета.

Президент США Дональд Трамп тогда назвал публикацию NYT заказной и сообщил, что ему не поступало никакой подобной информации от спецслужб. Представитель МИД России Мария Захарова назвала статью "блокбастером" и заявила, что "лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания политической кампании в США".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Талибан получал русские деньги? Пять вопросов о группировке из Афганистана

1 июля Пентагон выпустил доклад, в котором отмечалось, что Россия поддерживает мирные соглашения с талибами с целью не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане.

"Россия политически поддерживала талибов, чтобы укрепить свое влияние в этой группировке, ограничить западное военное присутствие и поощрять операции по борьбе с ИГ (запрещенная в России группировка "Исламское государство"), хотя Россия публично отрицает свою причастность (к этому)", - говорилось в докладе.

В начале марта сенатор-демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт решила напомнить про скандальную публикацию NYT и призвала администрацию президента США Джо Байдена рассекретить и обнародовать выводы разведслужб по поводу предполагаемого перевода денег талибам со стороны российских властей.

Что собой представляет движение "Талибан"?

Исламистское движение "Талибан" (в переводе с пушту "ученики") было основано в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. В 1996 году талибы взяли Кабул и пришли к власти в стране, переименовав ее в "Исламский Эмират Афганистан". Правительство талибов официально признали только три государства: Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Талибы ввели в стране законы шариата, взорвали знаменитые Бамианские статуи Будды и предоставили убежище главе экстремистской организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усаме бен Ладену. После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш-младший потребовал у талибов выдачи бен Ладена и после их отказа принял решение ввести войска в Афганистан. Режим талибов был свергнут, с тех пор они перешли на нелегальное положение, при этом продолжая контролировать обширные территории страны.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Талибы пришли к власти в Афганистане в 1996 году, однако их правительство было признано только тремя странами

В 1999 году талибы активно поддерживали чеченских боевиков во время так называемой Второй чеченской войны и даже объявили России священную войну - джихад.

Однако уже через год позиция талибов в отношении Москвы изменилась. Как рассказывал в интервью Би-би-си Сергей Иванов, занимавший на тот момент должность министра обороны России, в 2001 году афганские талибы от имени своего духовного лидера Муллы Омара предлагали Москве объединиться для совместной борьбы с США, однако Россия это предложение отклонила.

14 февраля 2003 года Верховный суд России признал деятельность "Талибана" террористической и запретил ее на территории страны. Решение было принято по представлению Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ.

Тем временем на территории Ирака и Сирии начала формироваться и набирать силу новая радикальная джихадистская группировка - "Исламское государство" (запрещена в России). К 2013-14 годам она взяла под свой контроль значительные территории Ближнего Востока и Северной Африки, а также проникла в Афганистан.

С талибами у "Исламского государства" отношения не сложились - афганские моджахеды расценили арабских исламистов как опасных конкурентов и начали с ними войну, которая с переменным успехом продолжается и по сей день.

В декабре 2015 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал о совпадении интересов России и талибов в борьбе с ИГ.

"Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией. Отмечу, что мы за политическое урегулирование", - говорил он в интервью Интерфаксу.