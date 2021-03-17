В Чечне потребовали закрыть "Новую газету"

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Министр печати Чечни, помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев потребовал закрыть "Новую Газету" и привлечь к ответственности ее журналистов после публикации о внесудебных казнях в республике. В день выхода этой статьи у редакции газеты распылили химическое вещество с неприятным запахом.

"Под видом "правдивого разоблачения", это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов", - написал Дудаев.

По словам чиновника, жители Чечни потребовали у руководства страны и региона, чтобы те приняли законные меры, чтобы "прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу".

В понедельник, 15 марта, в "Новой газете" вышла статья о внесудебных казнях, которые, по данным издания, в 2016-2017 годах происходили в Чечне. Бывший сотрудник полка ППСП имени Ахмата Кадырова, назвав свое имя, заявил, что участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили.

В центре Грозного в тот день собрались родственники бойцов полка полиции особого назначения, передавал ЧГТРК "Грозный". По оценкам канала, их были сотни. Родственники действующих и погибших при исполнении служебного долга силовиков призвали руководство страны обратить внимание на статьи авторов издания.

Они обратились к главе государства с просьбой дать правовую оценку якобы клеветническим статьям "Новой газеты".

Перед жителями республики выступили член Общественной палаты Мансур Солтаев и председатель местной палаты Исмаил Денильханов. Они заявили, что передадут просьбу властям.

Возмущение статьей выразил и духовный центр мусульман Ингушетии. "Мы полностью поддерживаем позицию братского нам чеченского народа", - сказал председатель духовного центра мусульман Ахмед Сагов от имени мусульман Ингушетии.

Сотрудники издания в день выхода статьи сообщили о распылении химического вещества с резким неприятным запахом у редакции в Москве. Никто из редакции не пострадал.

"Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция "Новой газеты", расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен", - сообщило издание в понедельник.

Вещество распылил человек в форме курьера, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "После просмотра камер видеонаблюдения установлено, что вечером 14 марта неизвестный, одетый в форму доставщика "Яндекса", верхом на велосипеде распылил на улице неизвестное вещество и скрылся", - заявил собеседник агентства. По его словам, полиция начала проверку по этому факту.

Вечером в понедельник в телеграм-канале "Новости Москвы" появилось видео с камеры наблюдения возле здания, в котором находится редакция "Новой газеты". На нем виден человек в форме курьера. Он держит велосипед, со стороны заднего колеса которого распыляется газ.

В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в своем "Инстаграме" и призвал не верить публикации журналистки Елены Милашиной в издании (она же - автор вышедшей 15 марта статьи) и призвал ФСБ и власти России остановить издание. Та статья Милашиной опубликована в "Новой газете" статью под названием "Смерть от коронавируса - меньшее зло". В публикации журналистка рассказала о мерах, которые предпринимаются в Чечне в связи с распространением Covid-19.

Кадыров призвал ФСБ и администрацию президента повлиять на издание. "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание", - заявил он. Издание посчитало слова Кадырова угрозой, в Генпрокуратуре заблокировали статью Милашиной.

В феврале прошлого года Милашина сообщила, что ее и ее адвоката избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика "Как живут Кадыров и его соратники".

"Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами", - говорилось в сообщении. В нем подчеркивалось, что нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина сообщила, что у нее были зафиксированы ушибы мягких тканей и лобной части головы, ушибы и царапины на плечах и шее, что квалифицируется как легкий вред здоровью. В полиции тогда заявили, что проводят проверку. О ее результатах в СМИ не сообщалось.